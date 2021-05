Donald Trump s’exprime sur le rapport d’OVNI du Pentagone au milieu des «craintes» américaines – «Pas un croyant» | Monde | Nouvelles

L’ancien président a ordonné au ministère de la Défense de publier toutes les conclusions sur les «phénomènes aériens non identifiés» dans son projet de loi de décembre sur le soulagement du coronavirus. Le Pentagone devrait remettre ses conclusions au Congrès en juin, M. Trump abordant enfin son rapport ordonné sur d’éventuelles observations d’extraterrestres.

M. Trump est apparu dans le premier épisode de l’émission de radio du conservateur américain Dan Bongino pour discuter du rapport sur les extraterrestres.

L’ancien président a déclaré à l’animateur de radio: «Je crois en ce que vous voyez, mais il y a beaucoup de gens là-bas qui sont dedans.

«Je comprends tellement: ‘est-ce vrai, monsieur?’

«Je ne suis pas tellement croyant, mais certaines personnes le sont, donc je ne veux pas blesser leurs rêves ou leurs peurs.

«Cela pourrait être des craintes plus que des rêves.»

Ses commentaires interviennent après que l’ancien président Barack Obama a exprimé son soutien à l’existence des extraterrestres dans une série d’apparitions d’interview.

Apparaissant sur le Late Late Show, organisé par James Corden, l’ancien président a déclaré qu’il y avait des observations d’OVNIS qui défient toute explication.

Il a déclaré à l’émission: «Ce qui est vrai, et je suis sérieux ici, c’est qu’il y a, il y a des images et des enregistrements d’objets dans le ciel, que nous ne savons pas exactement ce qu’ils sont.

«Nous ne pouvons pas expliquer comment ils ont bougé, leur trajectoire. Ils n’avaient pas de modèle facilement explicable.

«Et donc, vous savez, je pense que les gens prennent encore au sérieux les tentatives d’enquêter et de comprendre ce que c’est.»

Les commentaires précèdent la date limite prévue en juin par le Pentagone pour publier leurs conclusions sur les “ phénomènes aériens non identifiés ”.

Le sénateur Marco Rubio, républicain de Floride, a déclaré à CBS “ 60 Minutes ” qu’il souhaitait que d’autres législateurs et représentants du gouvernement fassent davantage pour enquêter sur les rencontres avec de mystérieux objets volants.

Il a ajouté: «Je veux que nous prenions cela au sérieux et que nous ayons un processus pour le prendre au sérieux.»

Christopher Mellon, haut fonctionnaire de la défense qui a servi dans les administrations des présidents Bill Clinton et George W. Bush, a ajouté qu’il fallait faire plus sur le processus de rapport des observations d’OVNIS.

Il a déclaré à NBC News: «J’espère que cette administration apportera à nos militaires le soutien qu’ils méritent.

«Sur cette question, cela signifie déterminer dès que possible quelle menace, le cas échéant, est posée par les véhicules non identifiés qui violent effrontément et à plusieurs reprises l’espace aérien restreint des États-Unis en planant autour de nos navires de guerre.»