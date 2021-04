Donald Trump: un ancien garde du corps a baissé de 95 £ après que l’ancien président ne lui ait jamais remboursé | Monde | Nouvelles

Kevin McKay, 50 ans, qui a travaillé comme agent de sécurité pour M. Trump pendant cinq ans jusqu’à son licenciement en 2012, a déclaré au Daily Mail que l’ancien président n’était pas un homme de parole. M. McKay a expliqué qu’il avait acheté la nourriture pour M. Trump en 2008, lorsqu’il avait visité un site qui deviendrait plus tard le terrain de golf Trump International en Écosse.

«Il me doit toujours de l’argent pour McDonald’s», a déclaré M. McKay. «Il m’a dit qu’il me rembourserait, mais il ne l’a jamais fait.

«Pendant une grande partie du temps que je travaillais pour lui, je pensais qu’il disait:« Kevin, voici cet argent que je vous dois », mais cela ne s’est pas produit.

«Je pensais que c’était un gars bien quand j’ai commencé à travailler pour lui, mais je suppose que, comme nous l’avons tous vu, ce n’est pas un homme de parole.»

M. McKay a été recruté pour le poste de sécurité car il a déjà gardé des célébrités telles que Britney Spears.

M. McKay a déclaré que l’événement s’était produit lorsque M. Trump et une cohorte de véhicules se rendaient à l’aéroport d’Aberdeen et que l’ancien président avait demandé des McDonald pour le vol de retour à New York.

Il a déclaré: «Nous étions dans un convoi de six Range Rover noircis avec environ 15 hommes en costume à l’intérieur, donc il a dû y avoir des expressions choquées lorsque nous nous sommes arrêtés dans le parking.

M. Trump a demandé à Kevin de payer la nourriture car il n’avait pas de monnaie britannique, il lui a donc demandé s’il pouvait «lui donner l’argent».

M. McKay a pris la commande de tout le monde qui totalisait « environ 20 cheeseburgers et frites avec environ 10 ou 15 Coca Colas. »

Il a ajouté: «Je n’en ai plus jamais entendu parler par la suite. J’aurais dû lui demander de l’argent, mais je l’ai brossé sous le tapis à l’époque.

M. Trump a un amour notoire pour la chaîne de restauration rapide, car selon « Fire and Fury » de Michael Wolff, qui a documenté le comportement de M. Trump à la Maison Blanche, il a mangé du McDonald’s pour éviter d’être empoisonné.