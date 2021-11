Donald Trump va-t-il se représenter ? L’ancien président déclare

08/11/2021 à 20:27 CET

L’ancien président américain Donald Trump (2017-2021) a assuré ce lundi que Il faudra « probablement » attendre les élections législatives de la fin de l’année prochaine pour révéler s’il est présenté. comme candidat à l’élection présidentielle de 2024, une option avec laquelle il flirte depuis des mois.

Dans une interview sur la chaîne de télévision conservatrice Fox News, Trump a réitéré qu’il s’agissait d’une option qu’il envisageait.

« j’y pense certainement« , a déclaré le magnat de New York, qui a encore une énorme influence au sein du Parti républicain.

« Je pense que beaucoup de gens seront très heureux, franchement, avec la décision, et je l’annoncerai probablement après les élections de mi-mandat », a déclaré l’ancien président, évoquant les élections législatives prévues en novembre 2022.

Trump, qui a quitté la présidence en janvier de cette année après avoir dénoncé sans preuve avoir été victime de fraudes aux élections de 2020, reste n’a pas clairement dit s’il se représentera en 2024.

Ses équipes de campagne, cependant, collectent des fonds comme si elles allaient le faire.

Et, en plus, elle participe activement aux événements politiques et soutient les candidats qui se présentent aux différentes élections locales ou régionales.

Trump a annoncé il y a deux semaines le lancement de sa propre société de médias, Trump Media Technology Group (TMTG), avec pour le moment l’intention d’ouvrir un réseau social et un service de vidéo par abonnement.

L’ancien président avait manifesté son intérêt pour cette plateforme dans le but de communiquer directement avec ses followers, notamment après que les grands réseaux sociaux comme Twitter, Facebook ou YouTube aient suspendu leurs comptes après l’assaut du Capitole en janvier par une foule de ses followers. .