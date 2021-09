Donald Trump veut évincer Mitch McConnell et recruter un nouveau chef de la minorité sénatoriale du GOP: rapports ⋆ 10z viral

Le partisan de Trump et ancien assistant du président de Trump, George Papadopoulos, a vanté un rapport du conservateur Brief selon lequel Donald Trump s’en prend au chef de la minorité sénatoriale Mitch McConnell (R).

Il est bien connu que Trump n’est pas content de Mitch. Dans une récente interview, Trump est même allé jusqu’à dire qu’il devrait être destitué en tant que leader. Mais maintenant, un rapport du WSJ affirme que Trump recherche peut-être activement quelqu’un pour remplacer Mitch en tant que chef du GOP.

“Monsieur. Trump s’est récemment entretenu avec des sénateurs et des alliés pour tenter de destituer M. McConnell et si des républicains souhaitaient relever un défi, selon des personnes familières avec les conversations. Il y a peu d’appétit parmi les républicains du Sénat pour un tel plan, ont déclaré les législateurs et leurs collaborateurs, mais les discussions risquent de creuser un fossé plus profond entre la figure la plus influente du Parti républicain et son membre le plus haut placé dans le bureau élu », a déclaré le rapport.

McConnell et Pence sont responsables de la désastreuse administration Biden. https://t.co/dtscKh6Dtk – George Papadopoulos (@GeorgePapa19) 19 septembre 2021

Trump et McConnell ont eu une relation amour/haine mouvementée. Il était clair pendant le premier mandat de la présidence Trump que McConnell n’était pas un « Trump républicain ». Néanmoins, les deux ont essayé de s’entendre et de travailler sur certaines choses. Mais maintenant, avec Trump dans une situation unique de faiseur de rois du GOP non élu, il est temps pour lui d’être plus déchaîné avec ses opinions. Une décision récente du chef de la minorité a accéléré les tensions, comme en témoignent les éléments suivants :

« Sur la base d’un engagement du chef Schumer envers les sénateurs Portman et Sinema selon lequel l’amendement Portman-Sinema à déposer sera l’amendement de substitution, je voterai pour passer au projet de loi bipartite sur les infrastructures.

Sur la base d’un engagement du chef Schumer envers les sénateurs Portman et Sinema que l’amendement Portman-Sinema à déposer sera l’amendement de substitution, je voterai pour procéder au projet de loi bipartite sur l’infrastructure. – Chef McConnell (@LeaderMcConnell) 28 juillet 2021

Beaucoup ne sont pas ravis que Mitch travaille avec les démocrates dans une certaine mesure. Extrait du mémoire conservateur :

Dans un e-mail à ses partisans samedi, Trump a visé McConnel, 79 ans, alors qu’il soutenait le représentant Mo Brooks comme le prochain sénateur du Kentucky.

«Je vois que le sénateur RINO de l’Alabama, ami proche d’Old Crow Mitch McConnell, Richard Shelby, fait tout son possible pour que son« assistant » combatte le grand Mo Brooks pour son siège au Sénat. Elle n’est en aucun cas qualifiée et n’est certainement pas ce dont notre pays a besoin ou ce que veut l’Alabama », a-t-il déclaré.

« Que Mitch McConnell gaspille de l’argent pour sa campagne est absolument scandaleux. Votez pour Mo Brooks ! Il représente America First et tout ce que veut l’Alabama. Il a également mon approbation complète et totale », a-t-il déclaré.

Et en avril, lorsqu’il a parlé à des donateurs républicains potentiels, il avait des choses moins que flatteuses à dire sur McConnell.

“Si c’était Schumer au lieu de ce fils idiot d’ab ** ch Mitch McConnell, ils ne permettraient jamais que cela se produise. Ils l’auraient combattu », a déclaré Trump à propos de la certification du 6 janvier.

« J’ai engagé sa femme. A-t-il déjà dit merci ? a-t-il dit à propos d’Elaine Chao, dont il s’est ensuite moqué pour sa démission à la suite des émeutes qui se sont produites au Capitole le 6 janvier. “Elle a tellement souffert”, a-t-il dit sarcastiquement avant d’appeler McConnell un “perdant froid”.

Restez à l’écoute pour plus de mises à jour potentielles sur la faille toujours croissante Trump-Mitch.

