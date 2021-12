Donald Trump vient de révéler qu’il a reçu un rappel de COVID-19

Avec la variante Omicron de COVID-19 faisant rage et annonçant « un hiver de maladie grave et de mort », selon l’avertissement inquiétant de la Maison Blanche, Donald Trump a choisi ce moment pour révéler quelque chose sur lui-même. Non seulement il est « complètement vaxxé » contre COVID-19, mais il a également reçu un rappel. C’est quelque chose que des millions de ses partisans, bien sûr, n’ont toujours pas fait et restent sceptiques. En fait, l’ancien président a attiré une poignée de huées lorsqu’il a révélé cette nouvelle dans le cadre d’un événement en direct à Dallas dimanche. Il était accompagné de l’ancien présentateur de Fox News, Bill O’Reilly.

« Vous faites le jeu de leurs mains » en doutant de l’efficacité du vaccin, a déclaré Trump à la foule.

Coup de rappel COVID-19 pour le président Trump

« Regardez, nous avons fait quelque chose d’historique, nous avons sauvé des dizaines de millions de vies dans le monde lorsque nous – ensemble, nous tous – nous avons fait un vaccin », a déclaré Trump à la foule. « Cela allait ravager le pays bien au-delà de ce qu’il est actuellement, s’en attribuer le mérite… C’est super, ce que nous avons fait est historique. Ne les laissez pas l’emporter.

Le président Trump donnera-t-il son approbation tacite aux injections de rappel fera-t-il une différence dans la campagne de vaccination en cours ? C’est difficile à dire. Les huées audibles dans le clip ci-dessus suggèrent probablement que non. Nous continuons également à faire tourner nos roues à l’échelle nationale sur des choses comme les masques faciaux. Une chose que je soupçonne également de ne pas le faire est le côté plus dur des commentaires émanant de la Maison Blanche et du président Biden lui-même. Pour Trump, cependant, sa reconnaissance ce week-end est un revirement par rapport aux commentaires qu’il a faits au Wall Street Journal en septembre. Quand il a dit qu’il ne pensait pas qu’un rappel était une nécessité pour lui à l’époque.

« Un hiver de maladies graves et de mort »

Pendant ce temps, à la lumière de la variante Omicron en plein essor, le président Biden prononcera mardi un discours de style « L’hiver arrive » à la nation. « Il rappellera aux Américains qu’ils peuvent se protéger contre les maladies graves du COVID-19 en se faisant vacciner et en se faisant vacciner de rappel lorsqu’ils sont éligibles », a tweeté l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, avant le discours.

Mardi, le président prononcera une allocution sur l’état de la lutte du pays contre le COVID-19, alors que le pays connaît une augmentation des cas au milieu de la variante croissante d’Omicron. – Jen Psaki (@PressSec) 18 décembre 2021

En ce qui concerne les statistiques récentes, jusqu’au 16 décembre? Plus de 240 millions d’Américains sont vaccinés avec au moins une dose de vaccin Covid. C’est un peu plus de 70 % de la population américaine.

Course de la Maison Blanche pour étendre la campagne de tirs de rappel

Cependant, des millions d’Américains ne sont pas encore boostés. Même si des études montrent que les boosters offrent une protection beaucoup plus grande contre la souche hautement transmissible de Covid, ce qui est extrêmement préoccupant pour les responsables de la santé publique en ce moment.

Le patron du conseiller médical en chef de la Maison Blanche, le Dr Anthony Fauci, aux National Institutes of Health, a accordé une interview à Fox dans ce sens au cours du week-end. Ce responsable, le directeur des NIH, Francis Collins, a parlé de l’importance des vaccins et des rappels.

« Je suis contrarié parce que les gens évoquent des anecdotes sur quelqu’un qui est tombé malade alors qu’il avait été vacciné et disent: » Là, vous voyez, ça ne marche pas « », a déclaré Collins à l’hôte invité de Fox News dimanche, Bret Baier. « C’est beaucoup trop simpliste. »