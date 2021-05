Donatella Versace et Pierpaolo Piccioli soutiennent Fedez sur les droits civils – WWD

MILAN – Le rappeur italien Fedez est l’homme de l’heure en Italie, et non à cause d’un nouveau disque à succès qu’il a sorti ou d’une histoire Instagram tendance qu’il a partagée sur sa vie de famille avec sa femme Chiara Ferragni.

Au cours du week-end, le rappeur a obtenu le soutien de créateurs de mode et du grand public après avoir enflammé la scène politique du pays avec un discours prononcé lors du traditionnel concert télévisé organisé pour célébrer la fête du Travail le 1er mai.

Il lui a fallu environ cinq minutes pour déclencher le débat – et ébranler également de nombreuses consciences – alors qu’il centrait le discours sur la condamnation de l’homophobie et le soutien du «DDL Zan», un projet de loi contre l’homotransphobie, qui prolonge des passages du code pénal qui punit déjà la discrimination et la violence fondée sur des croyances raciales, éthiques et religieuses concernant le sexe, le genre, l’orientation sexuelle et l’identité de genre, en plus du handicap. Approuvé par la Chambre, l’adoption du projet de loi par le Sénat a été retardée à plusieurs reprises pendant des mois.

Dans son discours, Fedez a accusé le parti de droite de la Lega Nord – dirigé par Matteo Salvini – pour cette obstruction, pointant spécifiquement du doigt le président de la Commission de la justice, Andrea Ostellari.

Il a également énuméré des citations controversées – et méprisables – de représentants du parti, mentionnant également leurs noms.

Il a réprimandé Ostellari pour avoir énuméré d’autres priorités pendant la pandémie par rapport au «DDL Zan», y compris les règlements sur l’étiquetage du vin ou la réorganisation du Comité national olympique italien CONI.

En plus de toutes ces remarques, Fedez a révélé que le radiodiffuseur national Rai lui avait demandé de soumettre son texte pour examen, lui demandant d’éviter de nommer des individus et des partis spécifiques et «d’adoucir le contenu» de son discours.

«J’ai dû me battre un peu – beaucoup en fait – mais à la fin, j’ai eu la permission de m’exprimer librement. Merci, »dit-il avec un sourire narquois. «J’assume l’entière responsabilité de tout ce que je dis et fais, mais je sais que le contenu de ce discours a été défini par le vice-directeur de Rai 3 comme inapproprié.»

Après le discours, la discussion s’est déplacée sur les médias sociaux, qui ont été inondés de comptes applaudissant Fedez et republiant la vidéo. Parmi eux, Ferragni elle-même, qui a montré son soutien à son mari en partageant le discours avec ses 23,4 millions d’adeptes. Dans l’intervalle, Rai n’a pas tardé à nier toute tentative de censure, accusant le chanteur de mentir.

Mais Fedez a servi le coup de théâtre final, en publiant une vidéo sur Twitter dans laquelle il s’est enregistré au téléphone avec les dirigeants de Rai sur haut-parleur et dans laquelle «la vice-directrice de Rai 3 Ilaria Capitani et ses collaborateurs m’invitent à ‘m’adapter à un système “en disant que je ne peux pas me faire de noms sur scène”, lit-on dans le tweet.

En particulier, les images montrent un Fedez visiblement furieux demandant aux dirigeants d’expliquer «quel est ce système» et la raison pour laquelle il ne peut pas nommer de noms si les faits qu’il mentionne sont vrais, ce à quoi un dirigeant a répondu que les citations auraient pu être exprimées. hors contexte. “Alors vous me dites que ces choses dans un contexte différent ont une signification différente?” demanda Fedez.

Dans les heures qui ont suivi, Rai a déclaré que les extraits de la vidéo ne montrent pas l’image complète et a publié une version de la conversation. Dans l’intervalle, le soutien de Fedez a continué à affluer de la part des politiciens – y compris l’ancien Premier ministre Giuseppe Conte – de nombreuses stars de la musique locales ainsi que des créateurs de mode.

Sous le message avec le discours que Fedez a partagé avec ses 12,4 millions d’abonnés (dont environ 200 000 sont venus ces deux derniers jours), Donatella Versace a commenté «GRANDE FEDEZ !!!!! Sei tutti noi !!!! » ce qui se traduit par «Vous êtes grand. Vous êtes tous de nous », en anglais.

Massimo Giorgetti de MSGM a également commenté “GRANDEEE !!! E GRAZIEEEE !!!! » tandis que Pierpaolo Piccioli de Valentino a répondu avec des émoticônes applaudissantes et en forme de cœur.

Piccioli a commenté l’épisode plus en détail sur son compte personnel via deux histoires Instagram avec la vidéo susmentionnée. Dans le premier, il a simplement écrit «Bravo @fedez», tandis que dans le second, il a partagé un long message en italien.

«Le progrès a besoin de courage, de conscience et de liberté d’expression. Sans la force de ceux qui [stand up for] sans l’obstination qui peut être confondue avec la naïveté, rien de solide ne peut être construit », a écrit Piccioli. «C’est l’époque où les consciences doivent être ébranlées pour se débarrasser de la torpeur du conformisme et où nous devons lutter sans cesse, chacun à leur manière, pour tout ce qui nous rend plus humains, plus civils et plus ouverts. Nous créons l’avenir, mais nos enfants y vivront. Bravo @fedez pour vos paroles et votre courage. “

Versace, Piccioli et Giorgetti ont précédemment montré leur soutien à DDL Zan, en publiant des photos épelant le nom de la facture sur leurs mains le mois dernier.

À l’époque, Versace accompagnait sa photo d’un message disant: «Il est temps de choisir le respect plutôt que la discrimination. L’amour plutôt que la haine. Inclusion au lieu d’exclusion. »

Piccioli a emprunté les mots du cinéaste et poète italien Pier Paolo Pasolini à travers une citation disant: «La vérité ne réside pas dans un rêve mais dans de nombreux rêves.»

Dans sa légende, Giorgetti a écrit «Je ne sais pas où mais ensemble… contre toute forme de discrimination» avec une émoticône arc-en-ciel.

Les publications soutenaient une campagne lancée par l’édition italienne de Vanity Fair sous le hashtag #diamociunamano, invitant les gens à se prêter main-forte et à saisir «une opportunité fondamentale pour l’Italie d’éduquer le respect et la liberté et de devenir enfin un pays civil». comme l’indique le récit du magazine.

Mais dans son discours à l’occasion de la fête du Travail, Fedez a également exhorté le gouvernement, s’adressant directement au Premier ministre Mario Draghi, à aider l’industrie de la musique et du divertissement avec «au moins quelques remarques, un projet, une réforme pour défendre un secteur décimé par cela. urgence.”

À savoir, le chanteur a lancé l’année dernière une initiative dédiée, unissant les grands noms de la scène musicale locale et collectant leurs dons personnels pour créer un fonds en faveur des opérateurs de musique et de leurs familles.