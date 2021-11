donc ils gagnent 1 000 € par ‘post’

Nouvelles connexes

Les réseaux sociaux sont devenus une vitrine parfaite pour montrer au monde ce que nous faisons et ce que nous ressentons. UNE Grand frère où chacun peut regarder autour de soi et être vu sans aucun état d’âme. Une fenêtre indiscrète et hitchcockienne pour fouiner ce que font notre voisin, notre collègue et même nos clients professionnels.

Ce sont précisément les entreprises qui, dès le premier instant, jettent les yeux sur la portée des réseaux sociaux. Parfois beaucoup plus puissantes et moins chères que des campagnes marketing coûteuses.

Malgré la montée en puissance de Tik Tok, qui rechigne à entrer pleinement dans les stratégies digitales des entreprises, Instagram Il continue d’être le réseau social à la mode et il semble que presque aucun secteur ne résiste. Selon le Rapport sur les utilisateurs de Facebook, Twitter et Instagram en Espagne, préparé par The Social Media Family, le réseau social postureo par excellence compte déjà 20 millions d’utilisateurs en Espagne.

C’est le réseau social préféré des millennials, c’est-à-dire des personnes entre 18 et 39 ans, la cible la plus appréciée des annonceurs. 55% sont des profils de femmes et les régions de Madrid, Barcelone, Valence, Grenade et Santa Cruz de Tenerife sont celles qui contribuent le plus au trafic d’utilisateurs en Espagne.

Il suffit de donner la possibilité de suivre la personne, la marque ou l’influenceur qui nous intéresse. Ce sont précisément celles-ci qui sont devenues une référence pour de nombreuses marques. Ce sont les nouvelles stars du numérique, capables même de rivaliser face à face avec des chanteurs, acteurs ou footballeurs célèbres. Dulceida et Maria Pombo D’ailleurs, Instagram regorge de nombreux profils qui sont déjà une référence pour de nombreuses personnes. Capable d’accumuler des milliers voire des centaines de milliers – et des millions impairs – de followers.

Par conséquent, il n’est pas surprenant que les marques mettent leur œil sur ces nouvelles stars lorsqu’elles font la promotion de leurs produits et atteignent leur personnalité d’acheteur, ce qui, en marketing, désigne l’acheteur potentiel à qui peut-être une excellente campagne marketing, voire même, peut vous coûter cher pour y arriver.

Parmi tous ces nouveaux influenceurs, même si certains ont déjà des années d’expérience derrière eux, on trouve de tout. Des humoristes devenus populaires grâce à leurs vidéos sur Instagram, des amoureux de la mode, des adeptes de la vie saine et du sport… et même des familles qui exposent leur quotidien et dont les conseils et modes de vie sont devenus un exemple pour des milliers de followers.

Des mères et des pères qui suivent ces nouvelles familles d’influenceurs et qui, loin de présenter des vidéos aussi élaborées que les campagnes publicitaires habituelles, avec leur naturel, leurs captations et live amateurs sont devenus les prescripteurs de marques préférés des annonceurs.

Les marques ont vu comment grâce à ces influenceurs, qui ont en règle générale un autre travail en dehors des revenus que leurs vidéos peuvent générer en Instagram, ils peuvent atteindre votre client potentiel plus directement. Il se sent plus identifié à ces familles royales et à leur quotidien qu’aux publicités typiques à la télévision ou aux vidéos d’entreprise où la perfection est loin de ce naturel avec lequel se sentir identifié.

Cristina et Rodian ils sont parents de Ana, Chloé et Tristan les deux premiers ont quatre ans et le plus jeune a 17 mois. Ils sont un exemple clair de ce nouveau lot de familles d’influenceurs qui montrent sans vergogne leur quotidien sur les réseaux sociaux, accumulant uniquement à partir de leur profil. @elmundodecuca plus de 206 000 abonnés. « Tout a commencé il y a 8 ans quand j’ai commencé sur les réseaux sociaux à montrer la mode et les looks au quotidien. Après quelques années, je suis tombée enceinte de jumeaux et j’ai eu une grossesse à haut risque avec de nombreuses difficultés. Quand j’avais 24 semaines, j’ai été admise pour menace de travail prématuré. À ce moment-là, j’ai commencé à chercher des informations sur Internet et les réseaux sociaux et je ne pouvais pas trouver de situations proches ou similaires à celle que je vivais, j’ai donc décidé de partager mes expériences et mon quotidien sur mon profil Instagram. ”.

Le cas de Carmen est représentatif de l’origine de bon nombre de ces familles d’influenceurs : un beau jour, le hasard et le changement d’orientation de ce qu’il faut dire et comment s’exposer les ont aidés à augmenter de façon exponentielle le nombre de leurs followers. « Je pensais que cela pourrait aider d’autres femmes dans la même situation », dit-elle. Cristina. « C’est à ce moment-là que mon profil a commencé à se faire connaître et à grandir. Les filles qui ont commencé à me suivre se sont senties identifiées ».

Comme cela arrive souvent dans ces cas, et pour lesquels les profils de ces familles d’influenceurs ont eu tant de succès, le naturel et la spontanéité sont deux facteurs clés que les marques valorisent lorsqu’elles choisissent de payer une famille et pas une autre pour la publicité dans leurs publications. . « Je devrais mieux m’organiser car au final le taureau me rattrape toujours en fin de journée sans vraiment savoir ce que je veux publier ou expliquer, mais j’essaye toujours d’alterner et de partager un peu de tout. »

Travailler sans équipes marketing derrière cela est quelque chose que ses utilisateurs apprécient pour se sentir identifiés avec des profils comme ceux-ci. « Tout le contenu que je crée est fait par mes soins avec mon téléphone portable ou mon appareil photo et le montage de vidéos et de photos aussi », même s’il admet qu’il dispose d’une agence de représentation qui l’aide « en termes de collaborations et de gestion des e-mails. , comme le reconnaît Carmen, 99% du temps ce sont les marques qui les contactent. Mais à quel prix ? « Cela dépend beaucoup de divers facteurs, des statistiques, de la portée et du contenu que les marques veulent embaucher, dire qu’un nombre ne serait pas réel car il est très différent d’une campagne à l’autre. »

Familles homoparentales

Chris et Juan, sont deux papas d’environ 40 ans qui ont décidé en 2018 de donner de la visibilité à partir de leur profil dans @ 2_papas_in_oz, sa famille homoparentale et raconte son quotidien avec deux petits, Anxo et Atlas, 5 et 4 ans respectivement. « Nous pensions qu’il fallait montrer au jour le jour pour que l’on puisse voir que nous étions comme n’importe quelle autre famille, ni plus ni moins, avec les mêmes problèmes et les mêmes défis », explique Juan. Depuis lors, plus de 50 000 personnes voient vos messages quotidiennement. « Nous ne suivons pas de planning précis, car cela enlèverait la fraîcheur et le naturel de notre profil. Plusieurs fois, nous parlons de nos pensées, mais nous parlons aussi d’un méfait qui vient de se produire à un moment précis ». Sur la base de leurs propres statistiques de profil, Chris et Juan ont touché une large population de jeunes. « Il est idéal qu’ils rencontrent une famille diversifiée de cette manière (…) nous les rapprochons d’autres réalités de la société. »

Comme dans le cas de Cristina et Rodian, Chris et Juan Ils sont aussi d’excellents prescripteurs selon les marques qui les embauchent. Dans leurs profils, vous pouvez voir comment ils font de la publicité pour les jouets, les produits ménagers ou la nourriture. « Le montage des vidéos et des images est de notre responsabilité.

En de rares occasions, un photographe professionnel a pris des photos de nous, mais la plupart d’entre nous les prenons nous-mêmes. Depuis le début du compte jusqu’à il y a quelques semaines, nous avons réalisé les collaborations, mais un point est arrivé où le volume de travail impliqué, avec nos métiers respectifs, est écrasant et nous avons opté pour une personne pour nous aider à gérer les engagements avec les marques qui peuvent émerger ».

Ce qui montre la tendance actuelle du marketing que ce type de profil a entraîné et les bénéfices supplémentaires qui peuvent être obtenus. « Dans la plupart des cas, ils nous sont proposés, soit pour nous proposer leurs produits, soit pour proposer des collaborations rémunérées », avouent-ils.

Combien est facturé

La variété des tarifs varie fortement selon le secteur et le nombre d’abonnés, ce qui est généralement ce que recherchent les marques. Plus il y a de followers, oui, réels, un profil devient plus intéressant pour eux. Les tarifs peuvent varier du prix par publication au prix par pack, bien que le chiffre puisse être d’environ, au moins, le 300 euros par publication sur le fil Instagram et quand il s’agit de micro-influenceurs. A partir de là, le chiffre pourrait augmenter et dépasser le 1 000 euros.

« Les familles sont de bons prescripteurs de marques car elles ont tendance à avoir des problèmes similaires à ceux de tout le monde et elles offrent des conseils très utiles, qui deviennent aussi très vite viraux. Ils offrent une proximité très précieuse », dit-il. Rubén Olmeda, PDG de l’agence de marketing et de communication Let’s Marketing. La famille en tant que « concept positif », auquel la marque souhaite associer son produit, « il est bien plus rentable de toucher son audience de cette manière naturelle. Les utilisateurs montrent le rejet du contenu forcé ». Olmeda défend la croissance exponentielle de Tik Tok parmi les réseaux sociaux de nouvelle génération. « Cela finira par être complété par Instagram, ce sont des produits différents. Tik tok est plus jeune mais l’utilisateur reste plus longtemps sur Instagram », précise-t-il.

Pablo Ventes, PDG du projet Mark e-Think défend ce type de familles d’influenceurs pour pouvoir « Générer des liens positifs avec la marque, avec une communauté plus petite mais beaucoup plus intéressée. Ce type d’influenceurs et de micro-influenceurs, qui génèrent des niveaux d’engagement et de conversion plus élevés pour la marque, et à son tour, renforcent l’image de professionnels experts de la première. Je suis père de famille, et depuis ce moment, le type de comptes que nous suivons dans les réseaux, ma femme et moi, sont plutôt de ce type. En fin de compte, nous voulons être à jour et nous informer de nombreux problèmes que nous ne connaissions pas jusqu’à présent ».

Comme dans tout, les règles de données. Une grande campagne de marketing dans les médias traditionnels, en plus d’être généralement plus chère, ne peut pas toujours offrir beaucoup d’informations sur les retour sur investissement de la même.

Les familles d’influenceurs fondent leur succès sur les statistiques simples et claires proposées par leurs réseaux sociaux. « Il est préférable d’agir concrètement, à destination de petites communautés qui concentrent le public cible de la marque. Ce type d’action permet de réorienter les efforts en fonction des besoins de la marque de manière beaucoup plus flexible », explique Pablo. @ 2_papas_in_oz et @elmundodecuca ont refusé de fournir des données sur le coût des publications et un chiffre approximatif des revenus pouvant être obtenus en montrant la vie de famille sur des réseaux tels qu’Instagram.

Cependant, exposer ses propres enfants, mineurs, sur les réseaux sociaux n’est pas sans risques. Et, bien que ce ne soient pas les commentaires les plus courants, il y a des utilisateurs qui profitent de l’anonymat offert par les réseaux pour le récriminer aux parents. « J’ai très peu de commentaires négatifs, presque tous les commentaires sont avec beaucoup d’amour et surtout de respect (…) Je veux juste montrer l’amour et à quel point il est beau sur les réseaux sociaux », Commentaires de Cristina.

Différent est le cas de Chris et Juan, qui malgré l’utilisation d’Instagram pour donner de la visibilité et du naturel « à notre modèle familial, nos enfants sont parfois la cible de groupes haineux, qui considèrent que leur développement affectif et intellectuel est affecté par le fait de ne pas se conformer à les chanoines de la famille traditionnelle ».

Au final, Juan se défend : « lorsqu’une marque nous propose de l’argent pour partager notre quotidien en utilisant un de ses produits, que nous consommons déjà ou qui, selon nous, ajoute de la valeur à notre communauté, quel est le problème ?

