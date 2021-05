Donc, votre date a une mauvaise hygiène – et maintenant? ⋆ 10z viral

Les gens sympas peuvent aussi être puants, non? (Photo: . / iStockphoto)

Personne ne peut avoir une hygiène parfaite tout le temps – parfois BO arrive juste, ou vous oubliez de changer les draps pendant un petit moment, et c’est OK.

Cependant, maintenant que nous avons été correctement marqués par le fil Twitter de l’expert en relations sexuelles et relations Oloni sur le sujet, il est devenu clair que trop de femmes sont sorties avec un homme ayant de graves problèmes d’hygiène.

C’est une chose pour votre partenaire de sauter le déodorant pour la journée, c’est une autre chose s’il vous donne la nette impression de ne pas savoir comment s’essuyer correctement après être allé aux toilettes.

Alors, que faites-vous si votre partenaire ou votre partenaire a de graves problèmes d’hygiène que vous ne pouvez pas laisser glisser?

Est-ce quelque chose qui peut être corrigé ou s’agit-il d’un énorme drapeau rouge?

Ce n’est certainement pas un problème mineur, avec Hayley Quinn, l’expert en rencontres de Match, qui a déclaré à Metro.co.uk: “ Une mauvaise hygiène peut avoir un effet d’entraînement négatif sur vos relations.

“ Cela peut vous empêcher de vous sentir détendu en restant chez quelqu’un si ses draps sont sales, et cela peut être vraiment décourageant pour l’intimité physique si vous sentez qu’ils ne sont pas assez propres. ”

Elle ajoute: “ Une mauvaise hygiène personnelle peut indiquer que l’autre personne n’a pas l’habitude d’avoir une autre personne autour.

“ Cependant, cela ne signifie pas qu’ils sont incapables d’être dans une relation.

«Les capacités à communiquer, à résoudre les désaccords et à faire des compromis sont essentielles pour une relation réussie.

“ Si vous n’êtes pas satisfait de l’hygiène de votre rendez-vous, parlez-en, et si vous pouvez tous les deux résoudre ce problème, c’est également un bon indicateur de votre compatibilité. ”

Alors, comment aborder un sujet aussi délicat avec une autre personne sans blesser ses sentiments?

Kirsty Taylor, membre du Counseling Directory, déclare: «L’hygiène personnelle est une question délicate et qui nécessite une attention particulière lorsque vous y parvenez.

“ Il peut y avoir un certain nombre de raisons pour lesquelles une personne peut souffrir d’une mauvaise hygiène personnelle, et il est dangereux de supposer que vous en connaissez la cause.

“ Il se peut que la personne ne soit pas au courant du problème ou ait une condition médicale sous-jacente, souffre de transpiration excessive en raison de l’anxiété à un rendez-vous ou soit le signe d’un certain nombre de problèmes personnels.

«Quelle qu’en soit la cause, il est essentiel que le problème soit traité avec sensibilité et une communication réfléchie.

Elle ajoute: “ Assurez-vous d’avoir planifié ce que vous pourriez dire et assurez-vous d’avoir un espace privé où la personne ne se sentira pas exposée ou gênée. Envisagez d’abord une approche délicate.

“ Vous voudrez peut-être acheter à la personne un petit cadeau de l’après-rasage, du parfum, du gel douche ou du déodorant, et lui dire que vous en aimez vraiment l’odeur.

«Cela suffira parfois pour que la personne se rende compte qu’il y a un problème, mais apprécie également le geste.

Hayley dit: “ Il convient de se rappeler que les gens ont des normes de propreté différentes, alors exprimez votre point de vue d’une manière diplomatique plutôt que de jugement.

«Vous pouvez utiliser le mot« nous »pour que l’autre personne se sente incluse dans vos suggestions.

«Nous avons vraiment besoin de vous fournir une bonne quantité de rouleaux de papier toilette et de savon dans cette salle de bain» est un bon moyen de faire passer votre message d’une manière subtile qui n’embarrasse pas votre partenaire, mais suggère des mesures à prendre pour résoudre le problème ».

Cependant, vous constaterez peut-être qu’une approche plus directe est nécessaire.

«Encore une fois, dit Kirsty, cela revient à une communication claire, honnête et réfléchie.

“ Vous pourriez essayer d’expliquer doucement que vous avez parfois remarqué une petite odeur ou même des vêtements tachés (selon le problème d’hygiène personnelle) et que vous vous sentiez un peu inquiet et que vous vouliez vérifier que tout allait bien dans l’environnement domestique de la personne. .

«L’essentiel est de venir d’un lieu de préoccupation, pas d’un lieu d’attaque. Cela permet à la personne qui reçoit ces informations de se sentir soutenue plutôt que honteuse.

“ Il peut également être utile de suivre votre propre routine matinale ”, ajoute-t-elle, “ qui peut impliquer une douche, l’utilisation de votre gel douche ou savon préféré, de vous laver les cheveux et de vous brosser les dents régulièrement.

“ Vous pourriez doucement vous renseigner sur la routine de l’autre personne, peut-être l’aider à réaliser ce qui pourrait l’aider en termes de sa propre routine d’hygiène. ”

Cependant, si vous êtes resté avec eux et avez essayé de les pousser gentiment vers la propreté uniquement pour que cela ne fonctionne pas, alors il est peut-être temps de l’appeler un jour.

Kirsty dit: “ Si les choses ne changent toujours pas, alors seulement pourrait-il être approprié d’exprimer que cela devient un problème pour vous et, même si vous appréciez vraiment leur compagnie, vous trouvez ce problème particulier très difficile à naviguer et vous vous demandez si vous pouvez faire autre chose pour les aider.

“ En fin de compte, les gens ne pourront ou ne voudront peut-être pas changer leur routine d’hygiène, mais vous aurez fait tout votre possible pour les aider et les soutenir même si vous ne continuez pas à avoir une relation avec eux à long terme. ”

Interrogé sur le double standard souvent trouvé entre les normes de beauté et d’hygiène pour les hommes et les femmes, Hayley explique: “ Bien qu’il existe de nombreux produits commercialisés pour l’hygiène des femmes (pensez aux lavages intimes et à l’attente que nos aisselles soient rasées en permanence) ne s’applique pas tout à fait aux hommes, qui sont généralement plus lâches pour leurs manières de «célibataire».

“ Cela change cependant, et pour tous ceux qui cherchent à sortir avec succès, il est important de commencer par s’améliorer plutôt que de chercher quelqu’un pour vous compléter.

‘Alors, rangez cet appartement, apprenez quelques compétences domestiques et prenez une bonne et longue douche.’

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();