donc vous pouvez les avoir sur WhatsApp

Et si un ananas était mélangé à un fantôme ? Il n’est plus nécessaire d’attendre que WhatsApp lance en Espagne une nouvelle liste d’emojis à obtenir les icônes les plus bizarres. Ce site vous permet de mélanger deux émoticônes avec lesquelles obtenir des images pour surprendre tous vos contacts.

Un lama se baignant dans une tasse de chocolat chaud, une lune déguisée en ananas ou un koala avec une corne de licorne, les résultats me manquent. Avec Emojimix, vous pouvez jouer avec une grande variété d’emojis et découvrir des mélanges uniques.

Ce mixeur est une création du site Tikolu et son utilisation est très simple. Les emojis que vous obtenez avec le mixeur peuvent être envoyés ou enregistrés à partager avec vos amis à tout moment. Attention, car c’est addictif.

Mélanger les emojis

La conception de ce site Web est on ne peut plus simple. Le mélangeur se compose de deux combinaisons avec plus de 20 émoticônes qui peuvent être mélangées de manière aléatoire ou à la discrétion de chaque utilisateur.

Capture d’écran du web Emojimix Omicrono Omicrono

Emojimix ne propose pas toutes les émoticônes que vous pouvez actuellement trouver sur les réseaux sociaux ou des applications telles que WhatsApp. Vous ne trouverez pas la paella, ni le drapeau d’aucun pays. Cependant, entre les visages, les objets et les animaux, il y a pas mal de possibilités.

A côté de chaque ligne, vous avez l’icône de recherche ou l’icône de dé jouer au hasard comme s’il s’agissait d’une machine à sous. La loupe vous permet de saisir des mots-clés pour trouver des émojis associés, par exemple des visages en colère ou frustrés. Bien que le système fonctionne mieux avec des termes en anglais.

Vous pouvez également aller un par un en changeant chaque icône avec la souris de l’ordinateur ou votre doigt sur l’écran si vous l’utilisez depuis votre mobile. Le résultat sort immédiatement dans une taille plus grande afin qu’il puisse être observé en détail.

Partager sur WhatsApp

Une fois le dessin souhaité trouvé, le site Emojimix propose trois options différentes. C’est possible copier l’image recadrée et sans arrière-plan pour pouvoir le coller dans des documents, des images ou dans n’importe quelle application. Vous pouvez également partager le lien ou l’image.

Captures d’écran d’Emojimix sur le mobile Omicrono Omicrono

Par WhatsApp ou Telegram, envoyer ces nouveaux emojis est aussi simple qu’avec les traditionnels. Les émojis partagé en tant qu’image avec un arrière-plan et grand, pas comme émoticône ou autocollant. L’effet n’est pas le même que s’il était envoyé depuis la propre galerie de l’application, mais c’est quand même une raison de jouer avec des amis pour trouver les emoji les plus étranges.

