Doncic: 1500 passes décisives et éjection pour avoir frappé Sexton

Quatrième victoire consécutive pour les Dallas Mavericks. Dixième des douze derniers matchs. Le deuxième d’affilée contre les Cleveland Cavaliers (97-124, ce matin). Et tout cela, sans Luka Doncic lors des 22 dernières minutes du match dans l’Ohio. Le Slovène a été expulsé directement par un flagrant de type 2 120 secondes après le début de la seconde période après avoir frappé Colin Sexton à l’aine.

«Je savais que je l’avais frappé, mais je ne savais pas où avant de voir la rediffusion. Ce n’était pas exprès. Cela arrive souvent dans les jeux. J’imagine que nous n’étions que deux gars qui se battaient pour un rebond », a déclaré le meneur de jeu, qui a accumulé 15 techniques cette saison: ce flagrant n’influence pas ce décompte et reste celui de rater un match par accumulation. Sexton a minimisé le problème: “C’était juste un jeu de basket».

L’action de Doncic sur Sexton

La sanction, en tout cas, a surpris l’ancien joueur madrilène. Il a répondu les yeux écarquillés au flagrant et a quitté le tribunal avec un rire aux lèvres. Je pensais que ce que les arbitres vérifiaient, c’était si la faute avait eu lieu avant ou après la fin de la possession. «J’ai été très surpris», a-t-il commenté.

Avant son expulsion, Doncic avait déjà fait sa marque avec 15 points, 5 rebonds et 5 passes (1500 déjà dans sa carrière) et un score confortable pour son équipe: un 57-68 qui a grimpé à 72-98 à la fin du troisième quart-temps et à la finale 97-124. Sans complications et avec une démonstration que les Mavs ont des acteurs pour la cause. Hardaway Jr peut mener (25 points), Melli a des flashes (bonne apparition en deuxième période) et Richardson n’est pas intimidé (20). Union quand la star est sortie. Regrouper autour d’un objectif commun sans Porzingis blessé pour un solde total de 40-28 avec seulement quatre jeux à jouer. Les éliminatoires sont à portée de main.

«Je ne vais pas commenter l’expulsion de Luka (Doncic) car je ne l’ai pas vue assez près. C’est pitoyable mais ça a réveillé nos garçons“, A déclaré Rick Carlisle, entraîneur des Mavericks. «Tout le monde était très professionnel. Nous nous sommes réunis et nous avons dit que nous devions gagner parce que nous étions la meilleure équipe », a poursuivi Richardson à propos d’un duel qui n’avait pas beaucoup d’histoire… à part les adieux prématurés de son coéquipier.

Dallas a dominé de bout en bout, balançant son avance entre 5 et 10 points jusqu’au coup du troisième quart-temps. Les Cavs, pour leur part, n’ont pas eu de réponse avec un mauvais 38,4% dans le coup de deux et 64,5% du personnel. Ses 14 défaites n’ont pas aidé non plus malgré les 24 points de Collin Sexton. Cleveland a longtemps regardé le repêchage: ils sont actuellement l’une des six pires équipes de la NBA avec seulement 21 victoires en 68 matchs.