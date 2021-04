Doncic abandonne, mais les Mavericks l’ont frappé et se compliquent

Quelle bosse du Non-conformistes. Quelle occasion gâchée de remettre les choses à leur place face à des rois qui ont nagé dans la crasse et qui ont laissé l’American Airlines Center prendre de l’élan pour tenter d’atteindre le play-in. Les Californiens ont atterri avec neuf défaites consécutives dans leurs poches, une crise d’identité rampante qui correspond à celle des dernières années et peu d’espoir d’atteindre la 10e place de la Conférence Ouest, ce qui donne la possibilité de se battre pour les séries éliminatoires, mais est-ce qu’ils sont allés avec une percée. performances en attaque et en demander plus.

Le deuxième trimestre a tué les habitants. 45 points concédés et 15 à l’extérieur. Avec un nouveau visage en attaque, ceux de Luke Walton se sont approchés du précieux 50-40-90: ils ont fait 49-45-88. L’abus du triple par les Texans était surprenant: ils ont tiré deux fois plus, 48 ​​pour 24, et entre Doncic et Porzingis, ils ont gaspillé 15/20. Doncic a gardé son sang-froid, atteignant 37 points dans la nuit, mais Porzingis a été sursaturé pour tenter d’atteindre le niveau imposé par le rival et n’a même pas atteint les deux chiffres.. Que Finney-Smith (22) et Brunson (20) aient sorti leur meilleure version ne couvrait pas que ceux qui ont le plus besoin de frapper l’attaque en attaque ont subi, à l’exception du Slovène, un match pitoyable.

Les éliminatoires telles que nous les connaissons sont déjà très compliquées pour Rick Carlisle’s, qui semble destiné à tester la nouvelle idée de la ligue nord-américaine dans sa première saison -conventionnelle- établie dans le calendrier. Les Blazers, sixièmes du tableau et ceux qui seraient épargnés de jouer plus pour entrer, sont un peu insaisissables: deux victoires à part. Les rois ils entrent un peu dans la pommade, ils sont quatre sur la dixième place, mais ils continueront dans le no man’s land s’ils ne capturent pas cette nouvelle pose dans les prochains matchs.

Ceux de Californie ont eu leur meilleur homme à De’Aaron Fox avec 30 points et 12 rebonds. Barnes (24) et Davis (23) l’ont assisté. La situation des Mavericks était particulièrement grave de ne pas nuire à Hassan Whiteside, un partant en l’absence de l’habituel Richaun Holmes; Porzingis, Kleber, Powell et Cauley-Stein ont contribué 13 points contre un gars qui est parti avec 12 + 10 et sans dégâts alors qu’il était l’un des pires défenseurs de la ligue.. Avec le 107-121, les Kings ont laissé leur visite à Dallas, tremplin pour le dernier mois de la phase régulière sous la forme d’un don maviste.