Doncic abuse des pélicans et se résout en quelques minutes

Avec le sourire avec lequel les pélicans pourraient affronter ce jeu et comment un coup sec peut vous faire pleurer en un rien de temps. C’est la NBA et les joies ne doivent pas durer longtemps. El encuentro ganado en casa de los Clippers, con Jonas Valanciunas cogiendo el alma triplista de Stephen Curry y metiéndola en su cuerpo, les llevó a querer refrendar esa buena racha de tres de cuatro ganados con una alegría ante su afición, pero ni mucho menos estuvieron proche. En fait, tout était exclu presque avant la pause.

Les Mavericks ont remporté une confortable victoire du Smoothie King Center (107-139) dans lequel l’irrégularité a été reflétée, qu’il y ait plus ou moins de qualité, que ces pélicans pèchent. Revenez bientôt ou pas Zion Williamson, c’est ce que c’est.

Après avoir écrasé ce match avec une pure machette avec un partiel sauvage, après le premier quart-temps, les Mavericks n’avaient plus qu’à gérer cet avantage.. Il était temps pour Luka Doncic, le principal aimant des défenseurs lors d’une autre nuit où il a montré pourquoi il est le leader de son équipe, de se reposer pendant la dernière ligne droite, il n’a pas fallu sa présence pour mettre la touche finale au jeu . Eux, les Texans, ont subi cinq défaites en six dates. C’est, en effet, un baume pour eux pour cicatriser certaines blessures.

Valanciunas est arrivé avec un grand jeu dans son sac à dos et a été arrêté ce mercredi soir depuis le début. Il a dû s’asseoir pendant la moitié du premier quart et dans l’autre, qui était sur le terrain, sa seule interaction positive avec la jante était de deux lancers francs. Le Lituanien finirait le match avec 1/8 de field goal. Il fallait trouver d’autres références. Avec quatre minutes jouées et sept à l’extérieur au tableau d’affichage, Doncic a pris les cordes et serré fort : cinq tirs d’affilée, deux d’entre eux à trois points et deux autres de la ligne du personnel. Quatorze points en quatre minutes. Il y avait une poussée à subir par l’équipe locale. Deux autres passes décisives du Slovène pour trois triples et le dernier tir de la première période ont donné aux Mavs deux avances sur vingt.

Jones était l’un de ceux qui ont défendu Doncic et lui ont causé des ennuis au deuxième quart. Ce n’étaient pas de bonnes minutes pour le joueur européen, mais l’excellence ne va pas durer en permanence. Cependant, malgré l’arrêt de Dallas, l’équipe locale n’a pas commencé à réduire la distance. De plus, cette pièce a également été perdue. Dans le troisième, après avoir traversé les vestiaires, la sentence arriva. Entre le retour enjoué de Doncic, celui qui se dispute avec les arbitres en tirant des paniers, et le fait que Brunson était une nouvelle fois son fidèle écuyer dans ses minutes de repos, tout est fait. Avec 68-91, le joueur élevé en Espagne est parti et Kidd n’a plus eu besoin de lui laisser une place sur le terrain.

Porzingis (20 ans) et Brunson (17 ans) ont contribué en tant que secondaires avec un Doncic (28 + 14) précis dans les tirs : 11/16. Devant, il avait Ingram (29 ans), en train de vivre également une bonne séquence individuelle, mais dans son cas, il n’avait pas assez d’accompagnement.