Doncic amène Dallas aux séries éliminatoires et les pélicans sont éliminés

13/05/2021 à 07:23 CEST

. / Dallas

La base slovène Luka Doncic a contribué 33 points et huit rebonds avec huit passes décisives ce mercredi pour la victoire facile pour les Dallas Mavericks 125-107 sur les New Orleans Pelicans. La victoire a rapproché les Mavericks d’une place directe en séries éliminatoires de la Conférence Ouest, tandis que la défaite est partie éliminé les pélicans de la phase finale. En plus de Doncic, le centre letton Kristaps Porzingis, qui est revenu guéri de problèmes de genoux qui l’avaient empêché de jouer les matchs précédents, a ajouté 19 buts.

Les Mavericks (41-29) peuvent décrocher au moins la sixième place de la Conférence de l’Ouest avec une victoire dans l’un de leurs deux derniers matchs sur la route de la saison régulière contre une paire d’équipes éliminées des séries éliminatoires contre les Raptors de Toronto et les Timberwolves du Minnesota. Dallas a également évité le tournoi de play-in avec une défaite contre les Lakers de Los Angeles.

Les pélicans ont été éliminés des séries éliminatoires en jouant sans quatre titres. Le meneur de jeu Lonzo Ball a été griffé avec une entorse du pouce droit, rejoignant l’attaquant Zion Williamson (main gauche cassée), l’attaquant puissant Brandon Ingram (entorse à la cheville gauche) et le centre néo-zélandais Steven Adams (entorse à l’orteil) sur la ligne latérale du ballon.

Le meneur Eric Bledsoe et le centre Jaxson Hayes ont chacun marqué 15 points en tant que leaders pour les Pélicans, dont les espoirs ont été durement frappés la semaine dernière lorsque le club a annoncé que Williamson était absent indéfiniment. Williamson et Ingram ont accumulé en moyenne 51 points par match.

Le pivot espagnol Willy Hernangómez, qui est passé de moins en plus dans la saison, car il a reçu plus de minutes, il est revenu pour être le meilleur des pélicans dans le match intérieur en obtenant un double-double de 12 points et 10 rebonds dans les 26 minutes qu’il a jouées. L’aîné des frères Hernangómez a marqué 3 tirs sur 5 depuis le terrain et 6 sur 8 depuis la ligne du personnel, en plus de distribuer trois passes décisives, il a récupéré un ballon, en a perdu un autre et a commis deux fautes personnelles.

L’élimination des Pélicans et des Timberwolves des playoffs a laissé le basket espagnol avec seulement deux joueurs qui seront en playoff, comme le centre espagnol congolais Serge Ibaka (Los Angeles Clippers) et le centre Marc Gasol (Los Angeles Lakers).

La base Ricky Rubio et l’attaquant de puissance Juancho Hernangómez, qui jouent avec les Timberwolves, ont déjà été éliminés des séries éliminatoires.