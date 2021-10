Doncic arrive à l’heure sur les montagnes russes de Dallas

Trébuchant, atteignant des angles morts à de nombreux moments des matchs, mais les Mavericks de Dallas sont troisièmes dans l’Ouest, une conférence qui est en ce moment du charabia. Hormis les Jazz, qui semblent déterminés à rééditer l’avance comme la saison dernière, et les Warriors, invaincus jusqu’à il y a quelque temps, il n’y a pas une seule équipe qui semble fiable de ce côté de la ligue et ces victoires sans grande tape-à-l’œil que les Mavs. peut valoir de l’or si la confusion générale s’éternise.

Parlons aujourd’hui d’une équipe qui a du mal à contrôler les matchs. Celui qui n’a pas de système de jeu efficace pour le faire… Car il ne sait toujours pas à quoi il veut jouer. Jason Kidd voulait apporter des modifications à la proposition de Rick Carlisle. Oui, ils essaient des transitions plus rapides. Oui, ils essaient de faire entrer plus de balles à l’intérieur. Et oui, l’idée est que Doncic ne pénètre pas tant que ça. Le temps nous dira si réduire les options du Slovène pour utiliser l’une de ses meilleures armes, sinon la meilleure, est une bonne idée. Pour le moment sa production a baissé (24 points et 7,8 passes décisives cette année ont été en moyenne contre 27,7 et 8,6 l’an dernier) et, s’il est vrai qu’elle n’est pas à 100% physiquement, la formule Kidd génère des doutes.

Bien sûr, le talent du Slovène ne fait aucun doute et sa mentalité de vainqueur le fait apparaître presque toujours dans les moments importants. Aujourd’hui a été un autre échantillon, marquant 10 des 25 buts avec lesquels il a terminé au dernier quart. La période au cours de laquelle les locaux pouvaient enfin lier le match nul, qui jusque-là avait été une motaña russe. Surtout en première mi-temps. Les Spurs ont commencé avec un partiel favorable de 5-25. Les Mavs n’ont mis le premier panier en jeu que presque à mi-chemin du premier quart et, à partir de là, un partiel favorable de 18-3 qui a duré à 31-4 pour le mettre 36-29 au tableau d’affichage. Mais avant la pause c’était à nouveau en baisse : 11-20 et un avantage visiteur sur le chemin des vestiaires (47-49).

Sans Porzingis, qui n’a pas joué en raison d’un mal de dos, Dwight Powell allait être à l’aise dans la surface et, bien que cela ait coûté, une ruelle opp à la passe de Doncic pour mettre le 86-84 à 8h33 de la fin marquerait moment clé de la rencontre. En comptant ce panier, un 11-2 très coriace pour les Spurs, qui ont tenté de le soulever en se battant jusqu’au bout, mais c’était déjà impossible. Dans ces minutes de connexion locale, nous avons vu le meilleur Doncic, clôturant le set avec un triple pour couronner un grand moment de basket-ball. Ces Mavs sont sans aucun doute l’une des meilleures équipes de l’Ouest. Maintenant, ils ont besoin d’y croire et d’être réguliers dans cet éclat. Presque rien.