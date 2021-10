« Doncic brise les stéréotypes physiques des Américains »

Luka Doncic, peu de gens en doutent même s’il n’a que (encore) 22 ans, c’est un génie du basket. Entre autres, parce que sa constitution même défie la norme des superstars d’aujourd’hui. Il est un meneur au corps d’attaquant (2,01 et 104 kilos), un joueur total qui ne se démarque ni par sa vitesse ni par son explosivité mais, bien des fois, précisément pour le contraire. Corpulent et sans la définition musclée sculpturale qui semble inévitable dans la NBA actuelle, les débats sur son poids sont déjà récurrents et, plus encore, l’étonnement avec lequel analystes et fans voient comment il plie à volonté les lois de la physique, se transforme en vertus ce qui devrait être des déficiences; il met les jeux à son rythme et accumule les coups et les minutes dans un rythme qui en laisserait les autres brisés.

La saison dernière, sa troisième en NBA, il a joué 2 262 minutes. Seuls quatorze joueurs en ont ajouté plus… mais seulement deux l’ont fait avec moins de matchs que lui. Cela donne une moyenne très élevée : 34,3 par soir, tiré en playoffs à 40,1. Et avec un usage totalement exagéré (le fardeau de la responsabilité comme pierre angulaire de l’attaque) : 35% en saison régulière et 39,1% en playoffs. Plus que n’importe quelle autre star. La traduction est simple. Luka Doncic (Rookie of the Year, deux fois all star, deux dans le Meilleur Quintette à seulement 22 ans) joue au format marathon, pour le temps sur le court et surtout pour la responsabilité. Il s’assoit à peine et pour couronner le tout, il ne délègue jamais de responsabilités quand il est en piste.

La saison dernière, une fois de plus triomphant en tant qu’individu, Doncic a subi, comme toute la NBA, les rigueurs d’horaires pandémiques comprimés, et a terminé la saison avec une exténuante égalité de sept matchs contre les Clippers (son bourreau dans les deux tours de qualification). joué en NBA). Sa saison avec les Mavericks s’est terminée le 6 juin… juste au début de sa séquence avec la Slovénie. Un sprint épuisant dans lequel il a remporté une pré-olympique et mis son équipe aux Jeux pour la première fois et dans lequel il a frôlé, déjà à Tokyo, la médaille. Et puis, n’ayant presque pas le temps d’assimiler sa première expérience olympique, il s’est retrouvé à préparer sa quatrième saison en NBA.

Un defi. Quelques mois d’exigence maximale en transe pour son corps que Doncic dirigé et préparé avec Anze Macek, une Slovène de 30 ans co-fondatrice de 2A Sports Lab, centre qui oeuvre depuis 2014 dans la préparation et le tuning des sportifs : entraînement, rééducation… Macek parle à AS d’un été fou, de planification et de sessions épuisantes Pendant quelques semaines où il a été l’ombre, le professeur, de l’un des meilleurs basketteurs du monde.

D’abord, et en guise de présentation. Qui est Anze Macek et qu’est-ce que le 2A Sports Lab ?

De formation universitaire, je suis kinésiologue. Et je suis également co-fondateur du 2A Sports Lab en Slovénie. Un lieu où nous nous consacrons à la préparation physique des athlètes, aux traitements de rééducation, à l’étude des sciences du sport…

Grâce à son lien avec l’équipe de basket-ball slovène, il a commencé à travailler avec l’autre grande star du pays, Goran Dragic. Et c’est comme ça que tu as fini par entrer en contact avec Luka Doncic, non ?

Oui, c’était plus ou moins comme tu dis, mais nous avons commencé à travailler avec Goran avant de commencer à travailler avec l’équipe nationale, en 2016. Puis, en 2018, je suis devenu l’un des préparateurs physiques de l’équipe. Et cet été a été le premier où j’ai également travaillé avec Luka Doncic en tant qu’entraîneur personnel.

Un été qui a été un grand défi pour lui. Après deux saisons très dures en NBA, avec de nombreux matchs et le calendrier compressé par la pandémie, il a affronté dès qu’il a terminé les playoffs aux Pré-Olympiques, aux Jeux de Tokyo… Comment ont-ils géré ça ?

C’était fou. Vous savez à quel point une saison NBA est difficile en soi pour un joueur. Et si on parle de Luka, c’est encore plus compliqué car il passe plus de temps que la moyenne sur le court et les rivaux sont totalement concentrés sur lui et son jeu. C’est arrivé une semaine après le dernier match de la série éliminatoire contre les Clippers et nous nous sommes immédiatement mis au travail. D’abord avec des charges de travail très légères. Nous voulions qu’il récupère, mais aussi qu’il arrive dans un état optimal au match clé pré-olympique, le dernier contre la Lituanie, qui était crucial pour nous. Et ça s’est très bien passé, Luka est sorti dans ce match et a inscrit la Slovénie aux Jeux pour la première fois de son histoire.

Mais en fait, ce n’était que la première partie du chemin…

Bien sûr, le lendemain matin, nous avons réalisé qu’il y avait des Jeux Olympiques à préparer. Nous avons tous pris quelques jours de congé, puis nous avons commencé un nouveau cycle de travail. Nous nous sommes concentrés, déjà au Japon, à Osaka quelques jours avant de nous installer au village olympique. Là on avait tout pour travailler à merveille, avec, en plus, une super équipe technique et médicale qui a su mettre toutes les pièces du puzzle et préparer l’équipe pour les Jeux.

Et tout à la fin, dans les matchs de la lutte finale pour les médailles, l’équipe et Luka semblaient déjà très fatigués, épuisés par ce parcours depuis les pré-olympiques. Dommage mais aussi compréhensible.

Nous étions épuisés, oui. Aucune autre équipe qui a atteint les demi-finales n’avait joué autant de matchs que nous, nous avions commencé la préparation un mois auparavant. Et on a eu beaucoup de matches très durs, très physiques : Argentine, Japon, Espagne, Allemagne… Mais la chimie exceptionnelle que le groupe nous avait entretenue. Et la demi-finale est arrivée, et nous avons perdu d’un point contre la France. Il y avait la finale et la médaille assurée. Après ce bâton, nous n’avons pas eu la force de jouer un bon match dans la lutte pour le bronze. Nous étions épuisés émotionnellement.

Et après toute cette épreuve, vous vous êtes réuni avec Luka Doncic pour préparer la nouvelle saison avec les Dallas Mavericks. D’après ce que j’ai lu, avec six jours de dur labeur par semaine.

Luka est parti en vacances, entre dix et quatorze jours. Et après cela, nous avons commencé avec un plan de travail de trois semaines avec notre esprit tourné vers le camp d’entraînement des Dallas Mavericks. Oui, nous avons travaillé six jours par semaine dans le gymnase. Et les deux dernières semaines, l’après-midi, je m’entraînais aussi sur le terrain de basket.

Et comment se sont passées ces semaines de travail intense ? Comment mettre en forme un joueur comme Doncic ?

En raison des délais que nous gérons, nous n’avions pas le temps de faire quoi que ce soit de spécial, nous devions aller à l’essentiel. Il a dû se remettre en forme au début du camp d’entraînement à Dallas. Les deux premières semaines, nous avons mis davantage l’accent sur la force et l’endurance, avec de nombreux exercices d’agilité. Dans le dernier, nous nous concentrons davantage sur la puissance, les exercices d’intervalle et la très haute intensité. Avec Luka, il y a une chose fondamentale, et ce n’est pas un secret, que vous devez savoir avant de vous lancer avec lui. Et c’est la concurrence. Vous devez transformer les entraînements en compétition, tous les exercices. Il veut toujours gagner. Si vous pouvez créer cette atmosphère de compétition lorsque vous vous entraînez, vous avez gagné. Il le serrera au maximum et vous atteindrez les objectifs que vous vous étiez fixés pour votre préparation.

Entre une chose et une autre, il n’a pratiquement pas pris de vacances. Est-ce quelque chose qui peut vous affecter au fur et à mesure que la saison avance et que vous accumulez des matchs et des minutes dans vos jambes ?

Luka est encore très jeune. Votre corps récupère et se régénère plus rapidement. Il est très excité par le début de la nouvelle saison. C’est un compétiteur, un combattant. Je pense que s’il n’y a pas d’autres facteurs qui augmentent le risque de blessure, il n’y aura pas de quoi s’inquiéter.

D’un point de vue physique, à quoi ressemble Luka Doncic ?

Sa force est hors de la boîte. Vous avez des jambes très fortes et son centre de gravité est très bas donc quand il gagne sa position il est très difficile de le déplacer. Il a également beaucoup de force excentrique, lui permettant, ainsi qu’à d’autres joueurs de ses caractéristiques, de ralentir et de casser le rythme de ses défenseurs.

Il n’est pas le plus rapide ni le plus explosif, et il n’a sûrement pas un profil physique comme celui des autres superstars de la NBA…

Si précise. Et pour cette raison même, il brise tous les stéréotypes que les Américains ont sur le physique idéal d’un joueur de basket professionnel.

Il est plus gros que les autres joueurs, et en fait il est parfois débattu sur son poids. Est-il légitime de le faire ?

Cela ne me semble pas pertinent. Tant qu’il peut jouer à son niveau, personne ne peut rien lui reprocher. L’important est qu’il sache que les choses seront plus difficiles chaque saison, chaque année qui passe, qu’à chaque fois il devra mettre plus d’efforts et d’attention pour prendre soin de son corps. Ce sera le moyen d’avoir de nombreuses saisons réussies à venir.

Il a travaillé avec Goran Dragic lorsqu’il était sur la liste des Miami Heat. La franchise de la soi-disant « culture de la chaleur », une tradition d’exigence physique maximale, en prenant soin de tous les détails, en maximisant les joueurs… Comment était-ce de travailler avec eux ? Sont-ils aussi minutieux qu’on le dit ?

Oui, c’est ça. Pour moi, cela a été chanceux d’avoir vécu et de faire partie de cette culture de chaleur, cette culture du travail qu’ils ont dans la franchise. Ils sont très gentils, très ouverts, vous travaillez très bien avec eux, je me suis toujours senti très bien reçu et me suis fait de bons amis. Et j’ai beaucoup appris. Ils sont également venus en Slovénie lorsque Goran Dragic était ici pour travailler avec moi pour jeter un coup d’œil. Les trois concepts qui définissent le Miami Heat sont la discipline, la culture et le travail acharné. Les joueurs font des efforts extraordinaires, ils passent beaucoup de temps à s’occuper de leur condition physique, à s’entraîner en salle. Tous les lundis, ils sont tous pesés, ils mesurent le pourcentage de graisse corporelle. Chaque joueur a ses propres objectifs personnalisés et à partir de là, il y a beaucoup plus de règles et de règlements. Beaucoup de rires). Alors oui, cette CULTURE de Miami Heat est bien réelle.

Le mode de travail des franchises NBA est-il encore très différent par rapport aux équipes européennes ?

Désormais, la plupart des clubs européens suivent des systèmes similaires à ceux de la NBA. Vous pouvez facilement comparer les meilleures équipes ici avec celles là-bas dans ce sens. Nous n’avons pas moins de connaissances qu’eux, parfois en fait nous en avons plus. Mais il y a encore quelques différences. Le principal est qu’ils ont beaucoup plus de personnel en charge de s’occuper des joueurs : plus d’entraîneurs, de kinés, de médecins, de nutritionnistes, de cuisiniers… Ils ont les meilleurs moyens possibles et attendent toujours de s’améliorer en tout.

Quelle est la raison pour laquelle la Slovénie, un pays de 2,1 millions d’habitants, produit une telle quantité de talent pour les terrains de basket ?

Ce n’est plus seulement du basket-ball. Nous avons une génération dorée d’athlètes. Dans de nombreuses disciplines : cyclisme, escalade, volley-ball, ski… La Slovénie est un tout petit pays mais avec beaucoup de diversité. Je pense que la clé est notre culture. Nous sommes un peuple travailleur, qui n’abandonne sous aucun prétexte, pour lequel il n’y a pas de plus grande motivation que de se montrer de quoi on est capable. Nous sommes compétitifs, nous voulons toujours gagner et nous grandissons avec le sport qui nous entoure. Nos écoles ont de très bons programmes d’accompagnement des équipes, des disciplines sportives, des organisations, des fédérations… tout va de pair ici.