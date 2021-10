Doncic caresse le triple-double ; Garuba, disparu

Dallas Mavericks respire. Après une mauvaise première de saison à Atlanta, avec une défaite et des sentiments douteux lors du premier jour de l’ère Jason Kidd, les Mavs ont ajouté ce matin leur deuxième victoire de la saison. après avoir battu les Houston Rockets (116-106) lors de leur première à domicile dans le match du Texas. C’était la première fois que les fans de Dallas voyaient un visage différent de Rick Carlisle sur le banc depuis la fin de la saison 2007-08.

Et ils ont également vu un événement inhabituel en NBA : les 15 joueurs appelés pour le match contre les Rockets ont joué. Les moins, Ntilikina et Brown, avec trois minutes par barbe. Luka Doncic était le plus long sur le terrain avec 34. Kidd l’a fait à la demande de trois hommes importants de l’équipe. Sans révéler leurs noms, il est entendu qu’il s’agissait de Doncic, Hardaway Jr. et Porzingis, qui n’ont pas pu terminer le match en raison d’un problème de dos. « Plus tu parles, mieux c’est. Parler résout les choses, donc je pense que c’est une bonne idée », a déclaré Doncic, qui n’a pas voulu identifier les membres de ce Conseil des sages.

Doncic, proche du triple-double

Le Slovène accélère. Après ses 18 points seulement lors de l’inauguration à Atlanta, le meneur de jeu caresse déjà nuit oui et nuit aussi le triple-double. S’il lui manquait un rebond contre Toronto, dans le derby de ce matin, il lui manquait 3 passes décisives pour atteindre les deux chiffres dans trois sections statistiques différentes. Il a signé 26 points, 7 passes de panier et 14 rebonds. Bien sûr, sa vue de loin est encore tout à fait détournée : 1/6 de triple à 21,7% alarmant jusqu’à présent cette saison. Son pire pourcentage au cours de ses trois saisons NBA précédentes était de 31,6% en 2019-2020.

A Houston, peu de joies. Malgré leur chasteté et leur bonne volonté, les Rockets ont succombé avec 22 points d’Eric Gordon et 10 de Jalen Green, le n°2 de la dernière draft. OUsman Garuba s’est retrouvé sans jouer un match de plus et en a déjà deux de suite. Et ce à quoi il a participé n’a pas fait scandale : 8h22 contre les Minnesota Timberwolves et 5h49 contre les Oklahoma City Thunder. Nous devrons attendre.