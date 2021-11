Doncic délègue aux désastreux pélicans

Les Dallas Mavericks restent ancrés dans le groupe de tête à l’Ouest. À égalité avec le fidèle Jazz et deux victoires derrière les Atomic Warriors. Un magnifique 7-3, peut-être un peu trompeur (le calendrier n’a jusqu’à présent pas été des plus exigeants), mais réalisant des triomphes que personne ne va leur retirer. du casier. Il y aura du temps pour rivaliser avec des équipes plus en forme (demain ils joueront à Chicago par exemple). Pendant ils se consacrent à faire les rencontres qu’ils sont censés faire une équipe qui aspire à entrer dans les séries éliminatoires en excès. Cela devrait être l’objectif des Mavs dans la ligue régulière après avoir terminé septième et cinquième au cours des deux dernières saisons, et ils sont sur la bonne voie pour le moment.

Sur cette route, dans laquelle jusqu’à présent peu de pierres ont été trouvées, j’avais aujourd’hui l’un des tronçons les plus agréables que l’on puisse trouver en ce moment dans la NBA. Les Pélicans de la Nouvelle-Orléans, sans Zion Williamson (pas encore lancé) et sans Brandon Ingram, ils visitaient Dallas. En ce moment, c’est comme si le Père Noël venait chez vous : vous savez qu’on va vous offrir quelque chose. L’équipe de Louisiane a le pire bilan de la ligue (1-10), ils ont sept défaites consécutives, perdus par une différence à deux chiffres lors de leurs quatre derniers matchs à l’extérieur. Il ne pouvait pas en être moins à Dallas, où après un mirage au premier quart-temps dans lequel les Pélicans avaient bien mieux démarré et atteint 11 points, les eaux reviendraient à leur cours habituel à ce début de parcours.

La chose a commencé, curieusement, avec une paire de triples de Kripstas Porzingis, un joueur qui résout normalement beaucoup moins de choses qu’il ne le devrait. Juste après ces deux paniers Ils allaient siffler trois fautes en 77 secondes et il n’allait pas être remis sur la bonne voie avant longtemps, mais la mèche était allumée : 22-4 partiel pour changer le +11 des Pélicans pour un +7 des Mavs . Louka Doncic, quant à lui, s’est engagé à se conformer au dossier. Après son triple vainqueur à la corne contre les Celtics aujourd’hui, ils ont annoncé un bain et un massage à Dallas et, comme le Slovène n’a pas beaucoup d’occasions de faire une pause, il n’a pas raté l’occasion. Il a terminé avec 25 points, 5 rebonds et 5 passes décisives, une belle performance pour un joueur habitué à faire des miracles.

Avec lui assis sur le banc au début du quatrième quart-temps, les Mavs allaient y aller complètement. 12-0 avec Tim Hardaway Jr. (17 points, 4/5 en triple) et Jalen Brunson (17 points et 6 passes décisives) commander les opérations. Le deuxième compte quatre matchs consécutifs avec 10 points ou plus et il a terminé aujourd’hui en tant que meilleur assistant de son équipe. Cela, avec Doncic impliqué, sont de grands mots.