Doncic domine Miami et lie le combat pour éviter le play-in

L’urgence manifestée par les Mavericks n’était pas la même que celle du Heat. L’équipe de Rick Carlisle, complètement immergé dans le combat pour éviter la septième position qui vous oblige à contester le play-in, il a clairement prévalu sur Miami avec une partie centrale spectaculaire du match: 68-38. Une différence de 30 points qui a clairement compensé le bon départ local (39-30) et laissé à néant la réaction tardive du dernier quart-temps, alors que les Texans ne se consacraient qu’à ralentir un avantage qui a fini par leur donner, au final, le la victoire. Et encore, le meilleur était Luka Doncic, qui cette fois n’a pas réalisé de chiffres époustouflants mais est passé à 23 points, 12 rebonds et 8 passes décisives dans une performance plus que correcte, basée sur un bon 8 sur 15 dans les buts sur le terrain et un excellent 5 sur 10 en triplets. Et le tout, bien sûr, sans jouer le dernier quart-temps, ce que Rick Carlisle a évité afin d’obtenir une certaine fraîcheur de sa star pour la suite, sept jeux de chiens qui décideront de la position finale que ses élèves occuperont dans le classification et, plus important encore, si ce poste ne sera pas septième, auquel trois équipes peuvent accéder dès maintenant et dans laquelle il n’en restera qu’une seule.

Malgré la bonne performance de Doncic, le Slovène n’était pas le meilleur buteur du match cette fois. Cet honneur est allé à Tim Hardaway Jr, un homme au talent indéniable mais dont le battage médiatique aurait pu être temporaire, d’abord dans les Knicks et l’année dernière, déjà dans les Mavericks. Cependant, il continue de montrer des séquences de bon jeu et a approuvé 36 points à Miami dans une série de lancers spectaculaire, qui comprenait 13 sur 24 en tir sur le terrain et, surtout, un incroyable 10 sur 18 en triplets. Le terrain extérieur a été le point culminant de l’équipe texane au-delà de la défense, cimenté dans les deux périodes d’entracte, au cours desquelles ils ont laissé leurs rivaux à 15 et 23 points respectivement. Les Mavericks ont lancé 22 des 48 de l’extérieur, un chiffre qui contraste avec l’irrégularité des autres jeux et que la triste image du Heat vient de marteler, qui en deuxième période a marqué 4 buts sur 22 sur le terrain et 1 sur 11 en triple.

Les Heat, pour leur part, n’ont pas joué avec le sentiment d’être en jeu, à l’image de Dallas, septième place du play-in. Pour le moment, ils sont sixième, un match des Hawks et avec un demi-avantage sur les Celtics. Et ils jouent une saison tout aussi pyrrhique (pour avoir été finalistes l’année dernière) que ses plus proches poursuivants, il est donc impossible de prédire ce qui va se passer d’ici la fin de la saison régulière pour laquelle rien ne manque. Dans l’équipe d’Erik Spoelstra, il y avait jusqu’à cinq joueurs à deux chiffres, et Bam Adebayo s’est démarqué en l’absence, encore une fois, de Jimmy Butler, avec qui Tyler Herro est toujours absent; 11 points, 9 rebonds et 11 passes décisives pour le pivot, qui exerce de plus en plus ses compétences de distribution familières et obtient en moyenne plus de 5 passes décisives par match cette saison, et plus de 6 au cours des huit derniers matchs. De plus, 19 points de Goran Dragic, 19 autres de Duncan Robinson, 18 de vétéran Trevor Ariza … mais peu pour une équipe discrète qui voit avec beaucoup de doutes le début de séries éliminatoires au cours desquelles, jouant ainsi, il pourrait se dire au revoir dès le premier tour.

Miami doit jouer avec les Wolves, les Sixers, les Bucks et les Pistons. Et, juste après avoir rencontré le Minnesota, il disputera deux matchs contre les Celtics qui diront probablement qui reste à la septième place et qui en est sauvé, une récompense mineure pour deux équipes aux aspirations infiniment plus grandes il y a quelques mois. Le calendrier des Mavs est plutôt favorable: deux matchs contre les Cavaliers, les Grizzlies, les Pélicans, les Raptors et les Timberwolves. C’est-à-dire beaucoup de rival théoriquement inférieur et aussi un excès d’équipes qui ne jouent rien ou presque rien. S’ils ne font pas les mêmes erreurs que dans la perte inattendue des Kings (Avec Doncic expulsé, rappelons-nous), ils ne devraient avoir aucun problème à réussir le combat pour éviter le play-in. En ce moment, ils sont cinquièmes et au premier tour ils joueraient contre les Nuggets sans Jamal Murray, une mission compliquée en raison du haut niveau de Nikola Jokic, mais pas impossible. Et, étant donné que les trois premiers sont Suns, Jazz et Clippers, il semble que les Lakers vont aussi beaucoup serrer pour ce poste. Le tout dans un poing à quelques jours de la fin. Nous verrons.