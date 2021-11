Doncic : « Entrez trois fois le logo et pas les normaux »

Luka Doncic ne connaît pas un début de saison facile depuis le périmètre. Le Slovène est à son plus bas niveau depuis qu’il a débarqué en NBA il y a quatre ans avec un 23,8% sur trois. Il n’était jamais descendu en dessous de 30 %, atteignant un pic à 35 % l’an dernier. Auparavant, 32,7% dans son année recrue et 31,6% dans sa deuxième année.

Ses coups, avec son pas en arrière classique, n’atteignent pas facilement la cible. Et cela a pu être observé lors du match de ce dimanche contre les Sacramento Kings : noté 1/7, 14,3%, son pire pourcentage dans cette première partie de la campagne. Bien sûr, celui qu’il a réalisé était vital pour mettre la quatrième victoire de la saison sur les rails et magique : du logo Dallas Mavericks, presque de la ligne qui sépare les deux champs.

Conscient du problème

Luka Doncic (23 points, 1-7 3s, 2-6 FT) : « Plus confiant [from the logo] que tous mes 3 et mes lancers francs. Je ne comprends pas comment ce coup entre et alors tous mes coups normaux ne peuvent pas entrer. Je dois travailler sur ces plans normaux. » https://t.co/yj9kwZyeu5 – Tim MacMahon (@espn_macmahon) 31 octobre 2021

Doncic, qui a clôturé le match avec 23 points, est conscient de ce problème. « Plus à l’abri du logo qu’avec tous mes triples et mes lancers francs (il a touché 2 sur 6) », a-t-il souligné après la victoire contre Sacramento. « Je ne comprends pas comment ce coup entre et alors tous mes coups normaux ne peuvent pas entrer. Je dois travailler sur ces emplacements normaux”.

L’ancien joueur du Real Madrid sait que Dallas a besoin de sa meilleure version dans une Conférence Ouest qui est une loterie, dans laquelle une séquence de défaites peut vous conduire au play-in ou, même, à être exclu des séries éliminatoires. De plus, son empreinte sur l’équipe devrait être encore plus grande que par le passé, si possible, en raison de la profonde transformation (ou reconstruction) que subissent les Mavs après avoir changé d’entraîneur après 13 saisons avec Rick Carlisle.