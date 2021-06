Doncic est l’élu – AS.com

Il y a des talents, des talents spéciaux, des talents très spéciaux et des talents d’époque. Si le temps ne s’arrête pas en plaçant Luka Doncic dans ce dernier groupe, les échéances auront pris des chemins jusque-là insoupçonnés. Le Slovène est arrivé après son séjour, étant le meilleur buteur de son équipe, avec 19 points lors du dernier match. Dans un martyre constant de douleur physique, mentale et de basket-ball. Avec un Kawhi Leonard au visage impénétrable qui ne connaît pas le terme pitié et un Luka qui pouvait à peine tourner son cou et son corps vers la gauche. Ce n’était pas le cas au cinquième tour. Cela n’a pas été le cas dans un match qui peut marquer un avant et un après dans la série (100-105). Cela n’a pas été le cas lorsque les génies doivent se montrer. Encore une fois, indéfendable. Encore une fois, le plus gros monstre des Clippers en herbe qui, lorsqu’ils rencontrent un Doncic en bonne (plus ou moins) condition physique, ils n’aboutissent à rien. Il avait besoin d’aide, mais toutes les légendes en ont eu besoin à un moment donné. Après un récital de 42 points, 8 rebonds et 14 passes décisives, il a pris de mauvaises décisions dans les derniers instants. Des erreurs qui auraient pu coûter très cher sans un Tim Hardaway Jr., encore une fois, comme lors du deuxième match, suprême dans le temps d’embrayage, avec un triple vital et, surtout, un rebond qui a dicté la sentence. Kawhi a réussi à égaliser, mais Toronto ne s’est pas présenté. Il n’a même pas touché la bague. Avantage pour Dallas (3-2) et possibilité de condamnation.

La valeur de la victoire était présente dès avant que nous commencions. Les enjeux étaient forts et le prix à payer, cher, très cher. Tension dès le départ, intrinsèque à l’instant, à ce qui a été vécu et à ce qui reste à vivre dans la série. A trois minutes de la fin du premier quart-temps, une faute flagrante de Marcus Morris contre Maxi Kleber et une poussée du second sur le premier. Avant et après l’action décrite, une constante : Doncic. 19 points à la fin du premier quart-temps et aucun geste de douleur. Les cassettes de kinésiologie étaient toujours là, mais tout était différent. A tel point qu’en 12 minutes, le meneur a inscrit les mêmes buts que lors du match précédent. Et quels points. Marque de la maison, l’une après l’autre enregistrée comme propriété de basket-ball. Recul et triple pour démarrer, faux plateau lent pour continuer. Fondu pour augmenter la portée des longues distances et exprimer une leçon sur la façon de faire face au cerceau. Il s’amusait, avec un double pas en arrière devant Kawhi qui faisait ressortir ce sourire, cette grimace que tous les joueurs partagent. La peine infligée par le premier au second voulait être remboursée.

Et avec Luka étant Luka, son absence est presque aussi perceptible que sa présence. Dès le début du deuxième quart-temps, avantage dans les airs. Rondo appréciant, marquant et tournant des passes en transition. 36-37 et appelez le service d’urgence, qui répond en slovène. Première action, passe décisive et triple pour un Hardaway Jr. qui avait commencé à rappeler davantage les deux premiers matchs de la série que les deux derniers. Et il a fini par le confirmer. Cela peut être une longue, longue partie d’échecs. Il y a du temps pour tout. Faire confiance à ce qui a fonctionné jusqu’à présent et innover. Pour chercher ce coup définitif de l’effet. Rick Carlisle l’a surpris d’emblée comme Tyronn Lue l’avait surpris lors du match précédent, bien que dans le sens inverse. Ensuite, l’entraîneur de Los Angeles pariait sur le fait de se passer de pivot pour rattraper Doncic ; Aujourd’hui, le Texan a placé Marjanovic, avec Porzingis, au départ. Cela ne s’est pas mal passé, mais on ne peut pas non plus lui attribuer de grands mérites. Luka a participé à 83% des points de son équipe, le record absolu en playoffs. Le joueur qui, dans un match, a eu le plus de poids dans le score de son équipe à travers l’histoire. En seulement 11 matchs de finale, il a déjà les mêmes rencontres à 40 points (4) que Magic Johnson, Karl Malone et Tim Duncan. Hardaway Jr. accompagné d’un remarquable 20 + 7 + 2, surtout, bien sûr, après une passe de l’ancien joueur madrilène ; et du reste, aucun autre joueur de Dallas n’a atteint le double des scores.

Avantage critique

Tant sur le banc que sur le terrain, la chose tirait aujourd’hui. De petits mouvements qui pourraient convaincre un équilibre condamné à baisser les bras. Avec ceux-là, les Clippers ont entamé le troisième quart-temps, avec un triple de Marcus Morris et un tir de demi-fond de Kawhi qui signifiait leur avantage maximal du match jusqu’à présent : 5 points (67-62). Ensuite, le propre stoppeur de Leonard à Marjanovic (oui, à Boban) et une bataille rangée pour le rebond. Chaque balle s’échangeait plus haut. Bref, ils étaient cette valeur de victoire. Et s’il était question de maximums d’un côté, aussi de l’autre. Droit du marché. Une chaîne magique de rêves tangibles de Doncic a laissé le troisième quart-temps avec le plus gros avantage du match pour les Mavs (75-89). Hardaway Jr. a commencé la course avec cinq points d’affilée et Luka a terminé un 0-9 pour la bibliothèque de journaux : alley oop du premier au second, comme témoin, panier du demi-fond feignant avec un tour de passe et triple. Goût du jugement. Jusqu’à cinq joueurs des Clippers ont atteint un score à deux chiffres (rappelez-vous les chiffres de Dallas…), mais aucun n’a pu contrer la force de Doncic. Paul George, un martyre constant à l’intérieur comme à l’extérieur, est parti jusqu’au 23 + 10 + 6, Reggie Jackson, avec un sensationnel 6 sur 12 en triple, à 20 + 2 + 3 et Marcus Morris, également impeccable de longue distance (4 sur 8), à 16 + 7 + 3. Le monde contre Doncic et Doncic gagne le monde. Et à Kawhi, son bourreau de la veille, avec un 20 + 5 + 5, un 2 + 1 qui a laissé le jeu à 100 à 101 à 40 secondes et le sentiment amer d’échouer dans la responsabilité finale.

Bien que rien n’ait été décidé aujourd’hui, la récompense pourrait être, sans tomber dans l’exagération, du septième match. De nombreux fronts ont été calibrés et l’histoire plus récente a été bouleversée. C’est une cravate spéciale et ce n’est pas un secret. C’est la troisième fois de l’histoire que les cinq premiers matchs sur route sont remportés dans une série éliminatoire (Nets-76ers en 1984 et Spurs-Rockets en 1995), et Dallas a une chance de culminer à Los Angeles. C’est la série qui a placé, encore une fois, le nom de Doncic à côté de celui de Michael Jordan (ce sont les deux joueurs de l’histoire qui ont en moyenne le plus de points en playoffs). C’est une série qui ne convient pas aux âmes sensibles, dans laquelle un jour vous êtes au sommet, le lendemain vous tombez en enfer et, soudain, vous vous réveillez dans l’Olympe. Le 2-2 de la saison dernière, parti d’un 2-0 en faveur des Clippers, était de nouveau présent pour décider de leur prochaine étape : suivre le parcours inverse marqué par un récit symétrique qui pourrait même effrayer ou briser la page et écrire quelque chose de totalement nouveau. Pour l’instant, le script penche vers le premier. Il penche pour donner à Dallas l’avantage que les Clippers avaient et ont utilisé l’année dernière. Il est enclin à choisir Luka Doncic.