Doncic et Curry font peur à Nowitzki lors de la plus grande fête de Dallas

Les Mavericks-Warriors n’étaient pas ce à quoi on s’attendait. Était la nuit où Dallas honorerait Dirk Nowitzki en accrochant son maillot avec le 41 dans le dos et l’accent était mis sur lui, mais le look du jeu lui-même était très bon et cela s’est traduit par rien de moins que mauvais. Deux équipes destinées à attaquer comme le plus, qui ont laissé de beaux records offensifs ces dernières années, se sont retrouvées enfermées dans leur propre destin pour terminer le match en deçà des promesses. C’était une grande fête à l’American Airlines Center pour honorer un géant allemand qui faisait deux décennies dans l’équipe et qui l’a élevé au ciel en 2011, l’année du seul titre à ce jour, ce qui s’est passé, c’est que ce spectacle bien mérité a dépassé ce qui avant (la cérémonie était après le match) se déroulait sur le sol avec le ballon en jeu. 99-82, avec les Warriors infectés par un horrible Steph, a mis fin au concours. Ce n’est pas pour être cendré ou pour donner à ces lignes une autre patine de négativité, mais Par ailleurs, les deux équipes ont mis fin à leurs stars boiteuses : Doncic (26 + 7 + 8 avec six défaites) s’est à nouveau blessé à la cheville droite déjà blessée cette saison et a mis fin à la rencontre sans pouvoir retourner sur le terrain ; Curry (5/14 tir depuis le terrain) a reçu un coup dur aux quadriceps et son entraîneur dit qu’il pourrait se reposer pour le prochain match. Facture élevée pour une rencontre qui restera pourtant dans les mémoires plus pour la joie de Nowitzki et de ses fans que pour le jeu affiché. « Dallas était l’endroit où il devait être », a déclaré Dirk dans l’une des anecdotes qu’il a racontées lors de son discours, et c’est ainsi et Doncic le ressent de la même manière, comme il l’a admis aux journalistes. La fête, également animée par un Jason Kidd qui lui a offert, abordant l’actualité avec une blague, un contrat de dix jours au génie de la 2.13, s’est terminée par la révélation par Cuban d’une statue avec la figure classique de Nowitzki et par Nowitzki dédiant quelques mots à son découvreur en Allemagne, l’ex-joueur également Holger Geschwindner, qui résume bien le sacrifice d’un athlète et la gratitude de savoir qui le destin te met en travers : « Je sais que tu n’aimes pas les projecteurs et tu es modeste, mais c’est pour vous de la même manière que pour moi. »

Le premier panier de Curry est arrivé avec un peu plus de deux minutes à jouer. Cela explique dans quelle situation il se trouve, car ce n’est pas seulement à partir d’aujourd’hui ces échecs mais des matchs qui ont suivi Madison où il a battu le record d’Allen pour les triples. Il a raté un tir particulièrement facile, sans opposition à moins de six pieds du bord. Ces premiers points en jeu sont survenus lorsque les Warriors étaient au milieu de la première crise du match. Les Mavs ont navigué dans l’égalisation au premier quart et, après cela, ont donné un premier coup sûr en deuxième période dans le sillage de Hardaway et avec l’un des deux seuls triples que Doncic frapperait. Lorsque les deux équipes se sont rendues aux vestiaires, la distance était déjà de onze buts.

Les visiteurs ont mieux commencé, Doncic devant égaler les coups sûrs de Curry ou Payton avec son autre triple. À tel point qu’ils ont mangé toute la différence et en ont obtenu une nouvelle, cette fois en leur faveur, jusqu’à sept points. Les Mavericks se sont endormis pendant quelques minutes et ont eu de la chance de se réveiller rapidement. Le portrait de Dorian, clé avec deux triplés qui ont boosté les locaux, était d’exposer les Warriors à leur réalité : ça allait être leur pire match de la saison à la fin. Cette réponse de Dallas au troisième quart-temps a anéanti l’adversaire, qui n’est pas sorti de la toile et réfléchit déjà à la manière de réparer cette mauvaise image.