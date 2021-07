Doncic et la Slovénie menacent l’Espagne à Tokyo 2020

04/07/21 à 22:58 CEST

La Slovénie, dirigée par un Luka Doncic qui a fait un « triple-double » (31 points, 11 rebonds et 13 passes décisives), a battu la Lituanie 85-96 lors de la finale pré-olympique de Kaunas et rivalisera avec l’Espagne, l’Argentine et le Japon dans le groupe C du tournoi olympique.

Mission accomplie pour Doncic et son équipe qui, après une première mi-temps très équilibrée, ont décollé entre la fin du troisième quart et le début du dernier avec un 0-14 partiel qui a été dévastateur, de 69-71 de la 27e à la 69-85 sur 32. C’était la fin du match pour la Lituanie, qui jusqu’alors n’avait jamais perdu la face.

Les 31 points, 11 rebonds et 13 passes décisives du joueur NBA des Dallas Mavericks pour 42 crédits PIR ont poussé la Slovénie à disputer les Jeux Olympiques pour la première fois, un succès auquel ont également contribué les 18 points et 5 rebonds de Vlatko Cancar et les 16 points de Jaka Blazic.

Le résultat laisse La Lituanie pour la première fois en dehors d’un tournoi de basket-ball masculin des Jeux depuis la désintégration de l’Union soviétique, malgré 14 points et 6 rebonds de Jonas Valaciunas et 14 et 4 d’Arnas Butkevicius.

La Slovénie fera ses débuts à Tokyo 2020 le 26 juillet contre l’Argentine, son deuxième match sera le 29 contre le Japon et le 1er août, elle affrontera l’Espagne lors du dernier match du groupe. Les deux premiers de chaque groupe et les deux meilleurs tiers se qualifient pour les quarts de finale.

– Fiche technique:

85 – Lituanie (24 + 28 + 17 + 16): Kalnietis (14), Grigonis (10), Dimsa (3), Sabonis (9), Valanciunas (14) -quintette initial-, Jokubaitis (3), Masiulis, Bendzius (11), Giedraitis (3), Lekavicius (4 ) et Butkevicius (14).

96 – Slovénie (28 + 24 + 28 + 16): Doncic (31), Blazic (16), Dragic (9), Cancar (18), Tobey (13) -quintette initial-, Nikolic, Prepelic (7), Muric, Hrovat et Dimec (2).

Arbitres: Roberto Vázque (PUR), Juan Fernández (ARG) et Manuel Mazzoni (ITA). Eliminé par cinq fautes personnelles le Slovène Muric (min. 37).

Incidents: finale du tournoi de qualification pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020, disputée à la Zalgirio Arena de Kaunas (Lituanie).