Doncic et les Mavericks passent au dessus des Pélicans

02/12/2021 à 04:59 CET

Luka doncic passé au-dessus du Pélicans de la Nouvelle-Orléans et les Les francs-tireurs de Dallas Ils ont engrangé une immense victoire ce mercredi grâce à une splendide prestation en attaque de la star slovène (107-139). Doncic a pulvérisé la défense des Pélicans et a récolté 28 points (11 sur 16 aux tirs), 4 rebonds et 14 passes décisives en seulement 27 minutes sur le terrain. Il s’agit du 100e double-double de Doncic en NBA. Le meneur, dont il n’a perdu que les 8 ballons, a commencé le match comme un cyclone (18 points au premier quart-temps) et a vu le dernier set depuis le banc, puisque les Mavericks avaient alors la victoire assurée.

L’équipe de Dallas a terminé le match avec un impressionnant 68,7% de tirs sur le terrain (57 sur 83), un nouveau record dans l’histoire de la franchise texane. Kristaps Porzingis (20 points et 10 rebonds), Jalen Brunson (17 points) et Tim Hardaway Jr. (16 points) étaient les compagnons idéaux de Doncic. Les Mavericks ont pu se remettre de la dure défaite à domicile qu’ils ont subie lundi face aux Cleveland Cavaliers (96-114).

Au contraire, les Pélicans sont venus d’assaut le court des Los Angeles Clippers lundi (104-123) avec une prestation mémorable de Jonas Valanciunas (39 points et 7 triplés), mais ils offraient aujourd’hui une très mauvaise image -notamment en défense- et Ils n’ont jamais vraiment tenu tête aux Mavericks. Brandon Ingram, avec 29 points, a été le seul à performer à un bon niveau pour les Pélicans alors que Jonas Valanciunas est tombé à 6 points (1 sur 8 tirs, 0 sur 4 3s). Le pivot espagnol Willy Hernangomez Il a joué 12 minutes hors du banc et a récolté 4 points (2 sur 4 au tir), 5 rebonds et 2 passes décisives pour les Pélicans.

Doncic déchaîné

La première salle n’avait qu’un seul seigneur et maître : Luka Doncic. La référence des Mavericks a donné une classe de maître en attaque – jouer sur le poteau, distribuer du jeu ou des mitrailleuses à partir du triple – et a terminé le premier quart-temps avec des chiffres superlatifs de 18 points (7 sur 8 aux tirs), 6 passes et 2 rebonds . Les Mavericks ont rejoint le parti que Doncic proposait et dominaient clairement certains pélicans dans lesquels seul Brandon Ingram, avec 11 points, proposait une certaine résistance (23-41).

Face à un Doncic aussi inspiré, les Pélicans ont dû profiter de chaque seconde du meneur adverse sur le banc. Ainsi, la Nouvelle-Orléans a coupé la distance avec un Devonte ‘Graham très réussi, qui a inscrit 10 points en moins de cinq minutes (35-48 avec 7.30 à jouer). Le centre Boban Marjanovic s’est imposé en renfort à l’intérieur pour Dallas avec 6 points d’affilée qui ont freiné l’élan des locaux (38-54 avec 5,38 au compteur). La nuit, cependant, appartenait à Doncic, et dès qu’il est revenu sur le terrain, il a de nouveau frappé la défense des Pélicans avec une facilité et une précision absolues, qu’il s’agisse de distribuer des passes décisives à des coéquipiers comme Kristaps Porzingis ou de marquer seul. . Au repos (46-67), les Mavericks avaient réalisé un impressionnant tir de 70% depuis le terrain et Doncic avait déjà réalisé un double-double de 22 points (9 sur 11 tirs) et 10 passes décisives.

Les Pélicans devaient appuyer sur la défense s’ils voulaient aspirer à un retour héroïque, mais les locaux étaient loin d’être égaux en intensité et en dévouement envers les visiteurs (53-75 avec 8.13 à jouer). C’était tout sourire pour les Mavericks : Porzingis a fait un triple, Powell a excellé avec un dunk et Doncic a eu des pénétrations sans opposition (68-91 avec 2,28 à faire). Le troisième set s’est conclu sans que rien ne change dans le rythme du jeu et a confirmé que la défense des Pélicans était un désastre désespéré ce soir (75-102).

Le résultat étant décidé, les deux équipes ont réservé leurs titulaires dans un dernier quart-temps sans histoire. Les Pélicans auront la possibilité de se venger cette semaine puisque vendredi ils affronteront à nouveau les Mavericks, cette fois sur le terrain de Dallas.