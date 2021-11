Doncic et Porzingis font leur chemin

Les Mavericks ont enregistré leur meilleure victoire du parcours. Enfin : sans hâte, sans frayeurs, sans complications. Avec une énorme supériorité sur certains Spurs (109-123) qu’ils avaient annihilés en fin de troisième quart-temps (77-102) et à ceux qui ont déjà gagné trois fois cette saison (3-0). L’affaire est donc claire entre eux. Et en général : 8-4 pour les Mavs, 4-8 pour certains Spurs qui sont un bloc comblé dans la mesure du possible mais très à court de talent.

La nouvelle, cependant, était dans l’excellente performance des Mavericks, qui continuent de battre des équipes pires qu’eux, ce qui est quelque chose, mais ils l’ont emporté cette fois avec de très bons sentiments. Con el habitual Jalen Brunson al frente de la segunda unidad (17 puntos), con el partido más eficiente de Finney-Smith en lo que va de curso (15 puntos, 3/5 en triples, 7 rebotes, 3 robos) y, sobre tout, avec d’excellentes sensations de votre partenaire vedette. Celui qui est, tonitruant, et celui qui devrait être mais n’a pas l’habitude d’être: Doncic a terminé avec 32 points, 12 rebonds, 15 passes décisives, 6/13 sur 3 et seulement deux défaites. Et Kristaps Porzingis, avec 32 points, 7 rebonds et 12/22 au tir.

Doncic a déjà ajouté, lui, sept des 12 matchs que la NBA a vus au cours des trois dernières saisons d’au moins 30 points, 10 rebonds et 15 passes décisives. « Cela rend la vie très facile pour tout le monde, absorbe la pression et trouve des coups pour les autres », a déclaré Porzingis, qui a accumulé 23 points dans une première mi-temps fascinante (selon ses normes) qui s’est terminée par une triple finition sur la corne. Sa meilleure production, et celle de son équipe, est venue avec le Letton comme seule référence intérieure sur la piste: plus d’espaces, plus de fluidité. Voyez si Jason Kidd prend des notes.

Aux Spurs, une journée à oublier absolument. C’est une équipe qui va gagner lorsque l’adversaire baisse la garde ou passe une mauvaise nuit. Et quand il joue contre les trois ou quatre pires de la NBA. Cette fois, il n’a rencontré aucune de ces hypothèses : 15 + 5 + 4 de Dejounte Murray, 15 + 9 de Keldon Johnson, et presque rien d’autre.

OKC THUNDER 105-SACRAMENTO ROIS 103

La défaite des Spurs les laisse en dessous Oklahoma City Thunder, qui a affiché sa quatrième victoire consécutive, une excellente performance, au détriment de certains Kings qui ont perdu, pour leur part, quatre matchs consécutifs. Et qu’ils voient le sol disparaître à nouveau sous leurs pieds après un début de saison plus ou moins prometteur. Trois ce 105-103 presque miraculeux, c’est un 5-6 pour l’OKC et un 5-8 pour les Californiens, qui semblent là encore incapables d’être heureux.

Le Thunder, qui est revenu deux matchs d’une manière incroyable aux Lakers, cette fois-ci avec 18 points de retard en deuxième mi-temps, n’a envoyé que 93-92 et a sauvé la victoire dans un jeu final héroïque de Lu Dort, cet homme-montagne qui est l’un des meilleurs défenseurs de la NBA. De’Aaron Fox (mauvais début de saison) avait la possession avec 103-103 mais Dort a volé le ballon, a traversé le terrain et a marqué le panier gagnant. Par la suite, un 3-pointer de Hield n’a pas failli changer les choses. Une catastrophe pour les Kings, dont les plus fiables sont presque toujours Harrison Barnes (21 points, 5 rebonds) et Holmes (16 + 15). Fox est resté à 16 points et 5 passes et Hield à 14 points. Haliburton n’est pas non plus au niveau attendu, pour l’instant. Dans le Thunder, 15 + 8 de Bazley, 7 + 5 + 5 de Giddey et 22 points de Dort. Nil a même fallu, bonne nouvelle, un grand match de Shai Gilgeous-Alexander (22 points sur 24 tirs, 3 passes décisives).

MEMPHIS GRIZZLIES 94-PHOENIX SOLEILS 119

Les Grizzlies sont également sous-performants, avec une défense totalement poreuse, l’une des pires de la NBA jusqu’à présent, et trois défaites lors des quatre derniers matchs. Mauvais moments pour recevoir quelques Soleils en inertie opposée : départ discret et montée fulgurante. Sept victoires consécutives pour le finaliste de la saison dernière, le dernier sans contemplations ni historique : 94-119 après avoir profité de plus de 10 points au premier quart-temps et n’avoir jamais lâché le match. Chris Paul a récolté 15 points, 12 passes et 5 interceptions, Devin Booker 17 points et 7 passes et le reste a été mis en place par Crowder, Bridges, Cam Johnson, Payne… et une belle défense qui a tari les Grizzlies, emmenés comme toujours par Ja Morant (26 + 12 + 6). Santi Aldama a eu cinq minutes au cours desquelles il a contribué 2 points, 1 rebond et 1 passe décisive.

BLAZERS HOUSTON ROCKETS 92-PT 104

Au bas de l’Ouest, avec les Pélicans (1-12) sont les Rockets, 1-11 déjà après avoir perdu également contre les Trail Blazers (92-104), qui profitent de chaque souffle que leur donne le calendrier pour en rajouter (6-7 désormais) dans leur début de saison très discret. Les visites des Pistons et des Blazers n’ont pas servi à ajouter la deuxième victoire du parcours à certains Rockets qui ont signé leur pire match sur la ligne des trois (7/32) et ont tenu tant qu’ils ont pu au tableau d’affichage, davantage en raison des défauts. des Blazers que pour ses vertus. Jalen Green est resté à 9 points et Alperen Sengun était meilleur (12 points, 4 rebonds) dans une rotation de recrue qui manque toujours à Usman Garuba. Kevin Porter Jr a terminé avec 18 points, 5 rebonds et 5 passes décisives, le plus buvable au-delà de la contribution de Tate et Eric Gordon. Christian Wood, la star de l’équipe, est un joueur totalement démotivé en ce début de saison : 8 points, 15 rebonds, 0/6 en triple. Chez les Blazers, sans tirer de roquettes : 20 points et 7 passes décisives de Damian Lillard, 17 + 5 de McCollum et 14 + 15 rebonds sur le banc pour Nassir Little, l’une des rares bonnes nouvelles pour les Oregonians cette saison pour commencer.