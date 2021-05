Doncic évite plus de problèmes avec un grand match contre les pélicans

Il était temps de presser et le mouvement a porté ses fruits. Les Mavericks étaient en route pour les séries éliminatoires avec un Pelicans sans Zion Williamson, Brandon Ingram, Steven Adams et Lonzo Ball. Sur un plateau d’argent. Les Blazers et les Lakers se pressent par derrière pour ces cinquième et sixième places qui valent tant. Avec cela, les Texans se sont dirigés vers une entreprise de triche, mais ils l’ont résolu. Le retour de Kristaps Porzingis, absent depuis deux semaines en raison d’un malaise physique, était la meilleure excuse pour passer à la vitesse supérieure et faire avancer le match, également clairement.

Dallas a battu la Nouvelle-Orléans par 125-107 dans son pavillon. Luka Doncic, avec une bonne précision de tir (7/15 en triplets), est passé à 33 points, 8 rebonds et 8 passes pour mener son équipe. Hardaway avait 27 comme partant et Porzingis est resté à 19. Willy Hernangómez, 12 + 10 de l’autre côté.

Avec cela, les Mavericks ont une image plus claire pour l’avenir, avec le nuage de play-in allant à une autre équipe. Ils savaient qu’ils ne pouvaient pas échouer avec les outils dont ils disposaient et ils l’ont fait. Doncic a été spectaculaire au deuxième quart-temps, sans échec, au moment où les Pélicans ont été le plus blessés et où ils ont obtenu un avantage qui a mis le rival aux armes en colère. Toronto et Minnesota, deux équipes éliminées, sont les deux derniers matchs de Rick Carlisle, qui se frotte les mains avec la passe directe aux séries éliminatoires.