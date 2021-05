Doncic frappe en premier et les Mavericks font peur aux Clippers

23/05/2021

Luka doncicAvec un triple-double, il a mené les Mavericks de Dallas à un très près et a combattu la victoire (103-113) contre Los Angeles Clipers qui les a aidés à retrouver le facteur de terrain à domicile au premier tour des éliminatoires de la NBA.

Doncic Il a été la boussole de l’équipe de Dallas tout au long du match et a obtenu 31 points (11 sur 24 au tir), 10 rebonds et 11 passes.

A ses côtés, certains très efficaces ont aussi brillé Tim Hardaway Jr. (21 points avec 8 prises de vue sur 13) et Dorian Finney-Smith (18 points avec 7 de 9 prises de vue).

Les Mavericks se sont vantés d’une belle réussite face au panier (50% en buts sur le terrain et 47% en tirs sur trois) qui contrastait surtout avec le manque de visée des Clippers du triple (27% avec 11 sur 40 en tirs).

De la part des Angelenos, Kawhi Leonard (26 points, 10 rebonds et 5 passes) et Paul George (23 points, 6 rebonds et 5 passes) ont été les plus remarquables.

Serge Ibaka, qui est revenu sur les courts lors de l’avant-dernier match de la saison régulière après deux mois de blessure, a ajouté 8 points (2 sur 5 au tir), 4 rebonds, 2 passes, un vol et 2 blocs en 13 minutes sur le banc.

Cette série entre les Clippers et les Mavericks s’accompagne de nombreux récits en suspens du passé, puisque dans la “bulle” d’Orlando (USA) les Angelenos ont prévalu 4-2 lors de la première apparition de Doncic dans les éliminatoires de la NBA.

Démarrage local lâche

Les Clippers ont commencé avec le moteur très légèrement graissé et les Mavericks en ont profité avec Porzingis frappant de l’extérieur et Doncic affirmant leur supériorité physique sur Beverley.

Celles de Tyronn lue cela leur a coûté cher d’entrer dans le jeu et, au moment où ils ont voulu devenir accro, un triple de Hardaway Jr. Ils étaient déjà assez loin sur le tableau de bord (6-17 en l’absence de 6,38).

Léonard, qui jusque-là n’avait pas réussi à marquer, a mené la réaction méritoire des locaux pour équilibrer la rencontre au premier quart-temps (30-33).

Ibaka Il est arrivé avec quatre minutes à jouer et a ajouté 4 points dans le premier set.

En plus du pivot hispano-congolais, qui a placé un grand bouchon sur Porzingis, un autre vétéran s’est endurci en mille batailles comme Batum Il a contribué quelques bonnes minutes pour solidifier certains Clippers délavés.

Tellement de Ibaka Quoi Batum, deux recrues arrivées à Los Angeles cette année, sont appelées à faire un pas en avant dans les moments chauds des playoffs, le même qu’un Rondo qui avec deux triples d’affilée a mis son équipe en tête pour la première fois (43-40 en l’équateur du deuxième trimestre).

Doncic est retourné à la cour pour mettre l’ordre et deux triples du Slovène, avec un tir de trois de Hardaway Jr., a conduit Dallas à la mi-temps avec un avantage contre des Clippers incohérents (55-60).

La première mi-temps a laissé une vive confrontation entre Léonard (17 points) et Doncic (21) qui ont continué dans le redémarrage.

L’ancien joueur du Real Madrid a continué d’exploiter les changements dans lesquels il se retrouvait avec Zubac, qui n’a pu l’arrêter ni dans la zone ni sur le périmètre (65-71 au milieu du troisième set).

Le troisième manque de Doncic l’envoya sur le banc, quelques précieuses minutes Léonard Il l’a utilisé à merveille avec un vol et un énorme compagnon sur Kléber (73-75 à quatre minutes de la fin) qui a soulevé les plus de six mille fans qui sont venus avec un masque et une distance au Staples Center de la ville californienne.

Cependant, les Clippers ne saisissaient pas tout à fait la barre du jeu et une courageuse pénétration de Richardson a conduit Dallas au quatrième quart avec une différence courte mais précieuse (80-86).

Avec une marge si étroite et dans un match que personne ne pouvait dominer, la défense a montré aux Clippers le chemin de la victoire.

Les Angelenos ont séché les Mavericks au début du dernier quart et George il était chargé de mitrailler les visiteurs du triple.

Le jeu semblait voué à une fin de crise cardiaque et à des alternatives constantes avec une atmosphère de cris, d’encouragement et de tension parmi les fans qui rappelaient les temps avant la pandémie.

D’un coté Brunson il frappait la peinture des Clippers avec deux paniers et un tir supplémentaire d’affilée.

Et devant, Rondo il a jeté une cape sur George en mission pour un retour tardif (98-95 à six minutes de la fin).

En fin de compte, deux triples de Hardaway Jr. Oui Finney-Smith, écuyers de luxe de Doncic à tout moment, ils ont ouvert un étroit écart (100-105 avec 1,41 à gauche) que les Clippers, coulés en commettant trop d’erreurs dans le tronçon décisif, ne pouvaient plus couper.

Le deuxième match de la série entre Clippers et Mavericks se jouera également à Los Angeles mardi.