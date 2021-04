Doncic: “Je ne vois aucun sens à l’idée de jouer un ‘play-in’ en NBA”

Luka doncic est un autre des joueurs qui sont ouvertement contre l’idée de jouer un play-in dans le NBA pour régler les dernières places dans les playoffs, les qualifications dans lesquelles le titre est décidé chaque année. Il le dit, dans son cas, voyant que ses Mavericks risquent de tomber à ces positions de la Conférence Ouest, où il reste un mois pour voir comment les premières positions sont configurées et comment les Lakers, les champions actuels de cette compétition. , sont armés.

“Je ne comprends pas l’idée de jouer un ‘play-in’. Vous jouez 72 matchs pour entrer dans les ‘playoffs’, puis vous en perdez deux d’affilée et vous êtes déjà hors des ‘playoffs’. Je le fais pas voir le sens de cela », a-t-il déclaré plus tard à propos d’une autre défaite.

“Nous nous battons pour la sixième place en ce moment. Mais peut-être pouvons-nous opter pour autre chose”, a également déclaré le Slovène.

Les Non-conformistes sont maintenant à la septième place, avec le Blazers deux victoires ci-dessus (6e) et le Lakers quatre victoires sur eux et sans LeBron et Davis (5e).

Le format des play-in va de la 7e à la 10e place, il y a quatre prétendants à deux trous en séries éliminatoires. Le septième et le huitième jouent un match, le vainqueur entrant et le perdant attendant que le vainqueur du duel entre le neuvième et le dixième voit qui occupe l’autre place. Cela se produira lors des deux conférences.

Les Blazers et les Grizzlies Ils ont déjà joué ce format, adapté à ces circonstances, dans la bulle de Floride. L’idée a fait son chemin en raison de la qualité de son accueil, en particulier en raison d’un passe-temps avide de distractions (plus on est de fous) au milieu de la pandémie, et pour l’instant, il a adhéré au calendrier normal.