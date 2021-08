Doncic : “Je suis fier de l’équipe”

in

05/08/21 à 16h46 CEST

.

Luka Doncic, estrella de la selección eslovena que se quedó fuera de la final de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 al perder contra Francia en semifinales (90-89) aseguró que está “orgulloso del equipo” y que tienen “otra final” por la médaille de bronze.

“Je pense que tout le monde a vu le match, je peux dire que je suis fier de l’équipe, ils se sont donnés à 100%, nous avons travaillé deux mois pour venir ici, je pense que nous avons surpris beaucoup de monde, je suis fier de tous les garçons , nous avons une autre finale et nous n’abandonnerons pas », a-t-il déclaré Doncic après la rencontre à la Saitama Super Arena.

Interrogé sur le dernier coup que son partenaire a pris Klemen prépélique et qui a été bloqué par les français Nico Batoum, Doncic Il a déclaré que son plug était “incroyable” et a réaffirmé sa confiance en son partenaire.

“Batoum fait une serrure incroyable, vous ne pouvez pas toujours prendre une décision intelligente, je lui fais confiance (Prépélique), il en moi et je pense que c’était une bonne décision”, a-t-il déclaré Doncic.

Après la rencontre, la star slovène est passée par la zone mixte et à la fin de son parcours, il a crié “c’est pour la FIBA”, mais lorsqu’on lui a demandé s’il rattache cela à une plainte auprès de l’arbitre, il n’a pas voulu s’étendre là-dessus. sujet.

“Ce n’est pas une question à me poser, chacun voit son point de vue, nous avons perdu le match et c’est tout. Je ne pense pas que nous ayons bien joué, mais nous étions là, nous avons eu la dernière chance et nous ne l’avons pas eue ,” il a dit.

Quant à la défense, Doncic Il a reconnu que chaque match les rivaux lui en présentaient un différent, mais que les Français, qui dans certains cas l’ont jumelé avec des centres comme Rudy Gobert, étaient efficaces. “Cette fois, j’avais moins d’options pour tirer, j’ai essayé de chercher mes coéquipiers”, a-t-il commenté.

Après la réunion, il a eu quelques mots avec Batoum. “Il m’a dit qu’il aimait jouer contre moi, dans le bon sens. On se respecte, c’était une belle conversation”, a-t-il expliqué.