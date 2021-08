Doncic, Kidd et le grotesque cubain : année clé pour les Mavs

Les non-conformistes sont en feu. L’équipe de Luka Doncic a été mêlée à une guerre civile qui existait déjà, mais elle a été rendue publique cet été. Les eaux se sont calmées et maintenant tout le monde essaie de sourire, mais personne n’oublie que l’élimination contre (encore) les Clippers au (encore) le premier tour, cela s’est accompagné de conséquences désastreuses. Donnie Nelson, un manager lié à la franchise depuis près de 25 ans, disait au revoir à Mark Cuban, ce propriétaire grotesque. La guerre interne avait pour nom un autre cadre, un Haralabos Voulgaris qui, selon ., était le principal promoteur du limogeage du fils du mythique Don Nelson et des batailles acharnées qui commençaient à éclater entre Luka Doncic et l’entité. . Et si cela ne suffisait pas, Rick Carlisle est sorti d’une manière aussi soudaine que surprenante, alors que des informations fuyaient sur ses prétendues mauvaises relations avec le Slovène, qui est dans chacun d’eux.

Rien n’est ce qu’il semble, et rien ne semble ce qu’il est. Ce qui, il y a quelques années, était une franchise exemplaire dans la gestion des egos, la capacité de valoriser les joueurs vétérans, de rendre hommage aux anciennes stars et d’avoir des souvenirs, a été détruite en quelques semaines seulement. Cubain a sauté sa propre échelle morale pour abattre son entraîneur fétiche, ese que dio el anillo prometido a un grupo envejecido pero talentoso, que redondeó la carrera de Dirk Nowitzki, cumplió el sueño del propietario y fue también el elegido para liderar el proyecto siguiente, el que cambiaba a un alemán por un esloveno y miraba a Long terme, suivant la tradition que Cubain lui-même a établie le 4 janvier 2000, lorsqu’il a acheté la majorité des actions de Mavericks pour 285 millions de dollars.

Cubain a toujours été un gars curieux. Excentrique et criblé d’amendes pour des explosions infâmes et un comportement moche, il a été fidèle à sa chaîne de valeur et a changé la façon dont la NBA considérait ses managers. Pionnier d’une manière d’être qui n’a pas eu de continuité, il a parrainé un Dirk Nowitzki qui l’a précédé et fait de lui son franchise player. Il était assis à côté du banc, juste derrière, et son tapage et ses célébrations (ou malédictions) ont fait fureur pour le meilleur ou pour le pire et ses joueurs n’ont pas toujours aimé, Nowitzki ne soutenant l’attitude qu’à la pelle. Les fuites de ses propos vers par exemple Lamar Odom, lors de son bref passage à Dallas (seulement 50 matchs) Ils n’ont pas été bien reçus, mais leur proximité avec les joueurs a parfois été payante et a instauré une nouvelle relation avec l’équipe, jamais imitée mais toujours curieuse de l’extérieur.

Le propriétaire a d’abord donné Don Nelson, dont le fils, aujourd’hui disparu, faisait déjà partie du conseil d’administration. Et cela a permis au coach de développer et de poser les bases de ce que serait le jeu ultérieur, celui du pick and roll, celui des possessions courtes, les résultats encombrants, plus d’utilisation du triple et un jeu flashy et amusant très typique de Nelson, qui s’est toujours concentré davantage sur le fait de marquer les gens avec son style avec ses résultats. En fait, il est l’entraîneur avec le plus de victoires dans l’histoire de la NBA, mais il n’a jamais dépassé les finales de Conférence qu’il a surmontées avec les Celtics dans son stade de joueur, dans les années 60 et 70, conquérant jusqu’à cinq championnats et être la clé de l’un d’entre eux. Les Mavs sont arrivés à ce tour en 2003 avant que l’usure ne soit perceptible et Avery Johnson a atterri sur le banc au milieu de 2004-05. Johnson est venu dans l’équipe pour laquelle il avait joué dans son avant-dernière étape active et l’a conduit à la finaleMais la défaite a entaché l’héritage d’un bon entraîneur sans aura, et le 2-0 perdu contre le Heat était une torture chinoise pour Nowitzki, qui n’atteindra la rédemption que plus tard.

Rick Carlisle, de l’Olympe à l’enfer

Un nouveau visage arrivera en 2008, avec Johnson épuisé et le besoin d’un nouveau discours tourné en décubitus dorsal. Il était un excellent entraîneur dont le curriculum vitae brillant et réputé comprenait le fait d’être deuxième et leader offensif pour les Pacers de Larry Bird, puis d’entraîner les Pistons et les Pacers eux-mêmes, menant les deux équipes à la finale de la Conférence. Carlisle était là pour rester, marque cubaine, pour mener un nouveau projet aux côtés d’un manager avec qui tous ses coachs ont duré au minimum trois ans. L’anneau de 2011 était la rédemption et la justification, l’ascension vers l’Olympe des légendes Nowitzki avec un groupe vétéran, mais parfaitement compensé et extrêmement talentueux : Tyson Chandler, JJ Barea, DeShawn Stevenson, Jason Kidd (oui, Jason Kidd), Jason Terry (le seul rescapé de la défaite en finale 2006), Shawn Marion… En 2012, les Mavs sont revenus à des séries éliminatoires sans ceux dont ils se sont retrouvés sans en 2013 pour la première fois en 12 saisons, une séquence qui a duré depuis l’arrivée de Mark Cuban et de sa culture bien connue sur le banc du Texas.

Les dernières années de Nowitzki ont servi à disputer la phase finale jusqu’à trois fois de plus, le tout avec une défaite au premier tour. L’Allemand a dit au revoir en partageant sa dernière année avec Luka Doncic, l’étoile montante, le visage du futur, la jeune promesse appelée à dominer la NBA d’une main de fer. Et avec Nowitzki, Carlisle n’est pas reparti, à qui Cubain n’a pas pénalisé les faibles records de ces dernières années où, fidèle à son style, partagé d’une certaine manière dans le fond (pas dans la forme) avec des compatriotes Texans de San Antonio, tout le monde a honoré l’Allemand comme la star qu’il était. L’expression “Nowitzki prendra sa retraite quand il voudra” a beaucoup résonné sur les réseaux sociaux et le Cubain n’a jamais essayé d’obtenir le pouvoir de partir plus tôt (ou plus tôt qu’il ne le voulait) ^). Sa fidélité à l’Européen a été maintes fois vue, mais l’exemple de 2004 est le plus clair de tous : les Lakers ont tenté un échange pour envoyer Shaquille O’Neal à Dallas en échange de Nowitzki avec l’intention de satisfaire Kobe Bryant, à qui il aimé la puissance en avant. Cuba a refusé.

Avec Carlisle, tout s’est bien passé, mais il ne semble pas que la relation qu’il avait avec Cuban ait été la même avec Doncic. La surprise a été capitalisée de voir comment un homme toujours soigné, instruit et soigné a eu des problèmes avec quelqu’un. Pour le Slovène, l’interférence dans son jeu était excessive, ce qui s’est passé à son époque avec Rajon Rondo, qui a vu sa créativité et sa capacité d’innovation ralenties du côté du technicien. Mais c’était une tactique bien conçue et un jeu qui sortait toujours du banc qui a conduit les Mavericks au succès. D’une manière ou d’une autre, le Cubain, dont l’interventionnisme n’a jamais été en tactique, en a donné un de chaux et un de sable : Donnie était là pour satisfaire un Voulgaris qui, d’ailleurs, met fin à son contrat sans que personne ne sache s’il le renouvellera et étendre l’énorme influence exercée sur le propriétaire; Carlisle, de faire de même avec Doncic. Le Slovène s’est plaint du départ du manager et a caché sa joie pour l’entraîneur, mais l’entraîneur, qui est revenu aux Pacers, il a laissé tomber, en plaisantant (et en plaisantant, remarquez) que “maintenant, je n’aurai qu’à voir Doncic deux fois par an …”. De toute façon, on ne sait pas exactement ce qui s’est passé. Mais nous savons qu’il s’est passé quelque chose.

L’instant du projet

L’arrivée de Jason Kidd, participant du ring 2011 sous les ordres de l’homme qu’il est venu remplacer, comporte de nombreuses zones d’ombre. Depuis qu’il a quitté les Bucks, sa deuxième équipe en tant qu’entraîneur, il est assistant avec les Lakers. L’accord avec les joueurs est apprécié de lui… et tout le reste est critiqué. Ses capacités tactiques sont largement remises en question, et il a un manque notable de certaines connaissances, surtout quand on le considère comme une équipe gagnante. Ou, du moins, qu’il est dans la même situation que les Mavericks, une franchise qui a désespérément besoin de progresser. Parce que? Trois ans avec Doncic, le premier validé avec Nowitzki et les deux suivants avec des défaites au premier tour, avec un rival supérieur, mais dans des situations similaires qui ont révélé une stagnation souveraine… et une certaine fatigue de la part de Luka Doncic, quelque chose qui inquiète toujours dans une NBA qui n’attend personne. Et dans lequel personne n’attend que les choses se passent. Les provoquer, à l’ère du joueur habilité, est une coutume qui est presque devenue un mantra qui doit être respecté.

En fin de compte, les soins excessifs ont suffi à Doncic pour accepter ce super maximum que Cubain a mis sur la table il y a des mois, qu’il a insisté pour qu’il signe après l’élimination contre les Clippers et que certains pensaient qu’il allait l’ignorer. L’arrivée de Kidd, un bon entraîneur de joueurs (en théorie), a légèrement apaisé la colère du meneur, et le transfert du manager, accompagné de Nowitzki (presque ambassadeur des Mavericks) en Slovénie pour le convaincre, a eu d’excellents résultats. Au final, 207 millions en cinq saisons, le plus gros contrat jamais signé pour un joueur d’à peine 22 ans, et l’engagement définitif qu’il sera le visage de la franchise pour les prochaines années… ou pas. Dans une NBA où transferts et déplacements sont forcés, où les grands joueurs refusent de jouer pour débarquer ailleurs (voir James Harden) et avoir plus d’options de bague, cela ne vaut pas la peine de payer votre excellente référence. Les millions sont utiles, mais ils ne vous assurent rien si les choses commencent vraiment à mal tourner. Ils sont un soutien, oui. Mais dans la NBA d’aujourd’hui, jamais une garantie.

Vient maintenant le moment de vérité. Une année clé pour les Mavericks au cours de laquelle il sera décidé s’il faut sauter en avant ou rester comme une équipe qui se bat pour les dernières places qui donnent accès aux playoffs et disent adieu aux premiers changements. Reggie Bullock et Sterling Brown viennent dans l’équipe, mais ils ne semblent pas suffisants pour une équipe qui n’a pas livré un vrai coup.. Et pourtant, ce qu’il faut régler, c’est en interne : Kristaps Porzingis est toujours surpayé, avec 31 millions de dollars, 33 millions de dollars et 36 millions de dollars qui lui restent pour les trois prochaines saisons, la dernière avec une option joueur. Sa relation avec Doncic n’est pas bonne et il n’est pas la star qu’il a promise, avec des blessures constantes et une irrégularité qui est son meilleur (et, malheureusement, le seul) logo. Pendant ce temps, Brian Windhorst laisse tomber que Doncic est une personne difficile et ses problèmes de poids et ses critiques de ses habitudes continuent de se produire. En outre, personne ne sait rien sur Voulgaris, Kidd est deviner, Cuba a perdu le nord et est à court de boussole et l’avenir est aussi incertain que de déduction improbable. Année clé parmi les critiques. Spooky du passé, qui peut être l’avenir. Difficultés, problèmes, controverses et guerre civile. Peu de place pour l’optimisme.

Et Trae Young, quant à lui, a déjà disputé sa première finale de Conférence.. Le voilà.