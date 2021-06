Doncic : “Kristaps Porzingis est un grand joueur et c’est tout”

La finale de la saison des Mavericks a rouvert un tiroir qui n’a jamais été fermé. La relation entre Luka Doncic et Kristaps Porzingis est à l’ordre du jour et plus encore avec les performances disparates des deux joueurs au premier tour à égalité contre les Clippers. Qu’il y ait des tensions entre eux est quelque chose qu’ils ne cachent pas même dans la franchise, le propriétaire mettant en contexte celui que Nowitzki et Terry avaient à leur époque et que tous deux ont gagné en 2011 comme si Doncic et Porzingis étaient également dans cette position. . Ils devront très probablement jouer avec lui la saison prochaine, car le contrat du Letton est énorme (il lui reste 101,4 millions et 3 ans) et les options de marché de Dallas pour lui sont minuscules..

Après avoir perdu la série de Playoffs NBA 2021 plusieurs phrases des deux protagonistes ont retenti. Avec un style tranquille, réfléchissant à deux fois à la réponse comme il l’a fait à d’autres occasions sur ce sujet, Porzingis a parlé de ce qu’il pense de sa position dans l’équipe. “Bonne question. Je vais bien. J’ai essayé de travailler dur et de le traduire, de faire ma part, d’écouter les techniciens et de savoir ce qu’ils me demandent de faire, et c’est tout”, a-t-il déclaré, ajoutant que ” J’essaie de ne pas trop réfléchir et de me concentrer sur ce que je peux contrôler “et que” je veux être mieux physiquement et sur le court, le reste se réglera tout seul. ” Quelques instants après la défaite, il a assuré qu'”il y a une bataille mentale” en référence à son rôle dans le jeu de l’équipe : “Ce n’est pas ce à quoi je suis habitué et ce avec quoi je me sens plus à l’aise, alors j’essaie d’être aussi professionnel que possible. que je peux”. Doncic a été interrogé en conférence de presse à la fin de la campagne sur son union avec son coéquipier, qui était très fort au moment du transfert avec les Knicks mais a décliné au fil des mois, et sa phrase suggère une partie des problèmes avec lui : “C’est un grand joueur et je pense que nous devrions l’utiliser davantage. C’est tout.” Rick Carlisle, l’entraîneur responsable de la façon dont ils doivent jouer tous les deux, est conciliant : « Quand ils ont joué ensemble et qu’ils ont eu la possibilité d’accélérer le rythme pendant une longue période, le cycle a toujours été positif. .

La situation n’est pas facile du tout. Comme expliqué par lui-même Porzingis, le jeu des poteaux bas et, en général, dans la peinture qui s’est développée chez les Knicks et qui a surpris beaucoup de gens est devenu un peu démodé compte tenu des nouvelles tendances de la NBA. Carlisle fait aussi partie de ceux qui prônent que Liepaja, qui n’a que 25 ans, joue avec un style plus moderne et profite de son bon tir extérieur.. Surtout cette saison, il a été réduit aux positions déséquilibrées de la zone avant et des coins, le tout à l’extérieur et sans gagner d’avantages en raison de la hauteur des poteaux, et demandant avec des gestes ostensibles pour le ballon s’il n’était pas marqué et Doncic il a trop pétri la balle.

Tim MacMahon dit à ESPN que Porzingis a été frustré par la façon dont Doncic dirige l’équipe et aussi par sa renommée, ajoutant qu’il ne s’est pas senti comme un deuxième buteur mais un joueur oublié.

N’oublions pas que la saison a commencé avec Porzingis au repos à cause d’un de ses genoux. Il est sorti de la bulle en boitant en 2020 et a dû accélérer les marches forcées durant les mois de février et mars pour atteindre assez bien les matches décisifs. Malgré cela, il a été vu plus défensivement affaibli, où son aura intimidante a commencé à s’estomper bras longs, incapable de reprendre position et en retard de l’extérieur du périmètre du tableau. L’apparence physique lui pèse lourdement lorsqu’il s’agit de se voir avec confiance pour être au niveau de Doncic, quelque chose de très différent chez d’autres collègues comme Hardaway ou Finney-Smith.

Leurs chiffres indiquent clairement que moins d’options contribuent à une demande plus élevée. En saison régulière ses chiffres ont presque été retracés à ceux de la précédente, autour de 20 points et 9 rebonds, mais en playoffs la baisse est très prononcée : 10 points de moins, 3 rebonds de moins… La chose vraiment curieuse est que compte, en moyenne, deux tirs de moins par match et, en allant dans la section des triples (qui est désormais demandée, presque exclusivement en attaque), il n’y a qu’un tir par rendez-vous et le pourcentage de réussite a diminué de presque de moitié.

L’affinité entre les deux jeunes européens a semblé marquer le premier gros point des Mavs pour construire quelque chose d’important autour de Luka Doncic, star manifeste de la Ligue, mais ce n’est pas si facile. Être capable de impliquer Kristaps Porzingis Dans cette situation déjà extrême, c’est désormais le défi le plus important à court terme.

