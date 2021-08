Doncic, le golden boy : 207 millions pour cinq saisons

Lorsqu’un propriétaire de franchise, son entraîneur et son joueur le plus emblématique voyagent dans un autre pays à la recherche d’une entreprise, c’est parce qu’ils ont quelque chose de très spécial entre les mains. Luka Doncic est déjà en or. Le joueur slovène, après avoir chuté dans la lutte pour les médailles olympiques, a accepté la prolongation de contrat qu’il avait sur la table : 207 millions pour les cinq prochaines saisons (la dernière, avec une option joueur), selon Adrian Wojnarowski ( ESPN). C’était un secret de polichinelle, mais maintenant c’est un fait. Les Dallas Mavericks ont atteint leur objectif. Il semblait difficile qu’il puisse s’échapper, mais, en tout cas, il ne laissait aucune place à l’erreur. Ce lundi, une délégation composée de Mark Cuban, Jason Kidd, Dirk Nowitzki, Nico Harrison et Michael Finley a atterri à Ljubljana pour dissiper le moindre doute. Respectivement, propriétaire, entraîneur, conseiller spécial, directeur général et adjoint aux opérations. Tous les poids lourds des Mavs pour convaincre le joueur que, dans les années à venir, ils espèrent qu’il les portera à nouveau au sommet.

Le couple signé concerne un super-maximum de recrue : la somme d’argent la plus élevée à laquelle, à ce stade, Doncic pourrait aspirer. Jusqu’à la saison dernière, le joueur slovène avait empoché 22,1 millions de dollars : 6,5 la première année, 7,6 la deuxième et 8 la troisième. Le prochain, il entrera 10,1 millions de plus et, à partir de 2022-23, le nouveau contrat entrera en vigueur. Ventilé par années, il atteindra 41,4 millions en moyenne. Concrètement, l’accord tournerait autour de 35,7 dans son premier abonnement et de 47,1 dans le dernier, selon les chiffres du journaliste Bobby Marks (ESPN) et les modalités projetées par le plafond salarial actuel. Ce sera la conséquence directe des règles budgétaires de la NBA. Tous les joueurs, à l’âge de Doncic, ne peuvent pas atteindre de tels sommets monétaires. En réalité, le Slovène sera le premier à le faire dans toute l’histoire. Il y a un peu plus d’une semaine, Trae Young, son principal concurrent générationnel, a signé un renouvellement de chiffres identiques, mais qui ne sont pas assurés.

Conditions pour atteindre 207 millions

Pour bénéficier de ce nombre ou de numéros similaires, diverses spécificités doivent être remplies. En premier lieu, être choisi à une position élevée dans le projet, puisque ceux-ci déterminent le plafond salarial des premières années de la compétition. Désormais, tout contrat de rookie d’une durée de cinq ans (doit être effectué sous le statut de joueur désigné) est divisé de la même manière. Pour commencer, il comprend une garantie de deux ans. Les troisième et quatrième, quant à eux, contiennent des options unilatérales pour l’équipe et le cinquième, enfin, met le joueur en statut d’agent libre restreint. Cette dernière peut toutefois être annulée avec une prolongation à la fin de la troisième saison. Dans le cas de Doncic, l’extension actuelle de 207 millions. Pour les atteindre, en second lieu, un autre conditionneur doit être donné, qui part de deux options, qui permettent de passer d’un contrat maximum à un super maximum. D’une part, il a peut-être été choisi MVP dans l’une des trois saisons précédant la signature ; d’autre part, avoir fait partie des meilleurs quintettes (premier, deuxième ou troisième) de la NBA ou avoir été Joueur défensif de l’année la saison précédente ou dans deux des trois précédentes. Ce second est ce que remplit la star slovène, après avoir fait partie du Meilleur Quintette de la campagne 2019-20 et aussi du dernier (2021-22), ce qui serait une condition suffisante. Jeune, quant à lui, pour l’égaler, il doit faire partie de la meilleure équipe (ou être MVP) la saison prochaine.

Avec tout cela, la signature est un avant et un après. Tant pour Doncic que pour la franchise et la compétition elle-même. Dans le cas des Mavericks, il s’agit du plus gros contrat de leur histoire, dépassant les 159 millions de dollars que Kristaps Porzingis a obtenus en 2019. En NBA, une situation pas comme les autres : aucun autre joueur n’avait obtenu un contrat de cette ampleur à un si jeune âge. Il y a quelques jours, Stephen Curry est devenu le premier joueur de l’histoire de la compétition à signer deux contrats de plus de 200 millions. Ce second, à 33 ans, est constitué de 261 millions pour les cinq prochaines années ; le premier, qui a atteint 201 ans, il a signé à 29 ans et est devenu, à l’époque, le plus important de tous les temps. Désormais, Doncic dépasse déjà ce chiffre et, dans la première prolongation de sa carrière, il rejoint déjà un club très sélect. Seuls Damian Lillard, Giannis Antetokounmpo, Russell Westbrook, James Harden, Rudy Gobert, Paul George et Curry lui-même avaient, jusqu’à présent, signé plus de 200 millions de connexions. Doncic, à 22 ans, les rejoint. Il est l’enfant d’or.

De la main de Dirk Nowitzki

Avec le oui de Doncic, les Dallas Mavericks commencent à trouver la paix après une longue tempête. Après l’élimination au premier tour des playoffs aux mains des Los Angeles Clippers, les mouvements de la franchise ont commencé à se faire au rythme des dominos : une pièce est tombée et, aussitôt, bien d’autres. Un article publié par . a secoué l’arbre et Donnie Nelson, directeur des opérations, a été le premier à tomber. Derrière lui, Rick Carlisle, l’entraîneur-chef. Tous les deux, présents à l’époque de la plus grande splendeur de la franchise, celle de la bague de 2011, avec Nowitzki en tête d’affiche. La légende allemande s’est tournée vers précisément pour commencer à redresser le parcours et, maintenant, Doncic a signé sa main. Il est venu en tant que conseiller spécial et a été impliqué dans toutes les décisions importantes depuis lors. Dans le cas de la prolongation du joueur slovène, en plus, cela a non seulement été un coup de pouce supplémentaire, mais aussi une image d’espoir pour les supporters texans. Le témoin de la plus grande légende de l’organisation au joueur appelé à lui succéder sur le trône. Ou, à tout le moins, à essayer.

C’est l’idée de Dallas et Nowitzki lui-même, qui considère déjà Doncic meilleur que lui à son apogée. Et avec cette feuille de route, la franchise évolue sur le marché actuel. S’il est vrai qu’il n’y a pas eu de grand effet (Kyle Lowry, DeMar DeRozan ou même Kawhi Leonard sonnaient), des morceaux intéressants ont débarqué. En principe, bien adapté aux besoins de l’équipe. Tim Hardaway Jr., principal écuyer de Doncic en playoffs, a renouvelé pour 4 ans et 74 millions et, de la même manière, Boban Marjanovic, qui entretient une relation personnelle étroite avec le Slovène, a également prolongé sa relation. Moses Brown, Reggie Bullock, Sterling Brown et Nate Hinton (double contrat) composent les nouveaux visages, avec une augmentation considérable des possibilités dans la zone périmétrique. Ce sont peut-être les premiers noms qui attendent un coup plus important : “Nous avons besoin d’un deuxième buteur”, a assuré Cuba en juin. L’opération “Doncic”, fournissant une équipe gagnante au meneur de jeu, est en cours ; mais cela devait commencer par Luka lui-même. Le pas a été franchi et de la meilleure des manières.