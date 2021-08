Doncic : “Les rivaux essaient de rentrer dans ma tête et parfois…”

Luka doncic, attaquant de l’équipe slovène tombée ce samedi dans le match pour la médaille de bronze des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 contre l’Australie (93-107), a expliqué que de nombreuses équipes rivales tentent de “se mettre” dans sa tête pour le déstabiliser et doit “apprendre à ce sujet”

“Beaucoup de gens qui sont bons au basket-ball ont des gens qui essaient de l’arrêter. J’ai 22 ans. Je dois apprendre à ce sujet, eux Ils essaient d’entrer dans ma tête, parfois ils entrent et c’est de ma faute Je dois apprendre là-dedans“, a expliqué Doncic lors d’une conférence de presse lorsqu’on lui a demandé comment les joueurs rivaux et les bancs le faisaient pression.

Le grand joueur slovène, auteur de 22 points, 8 rebonds et 7 passes décisives qui n’ont pas servi à remporter la médaille de bronze, a reconnu que L’Australie a joué “bien” et “ils l’ont mérité” et a admis qu’il se sentait mal pour les fans de son pays.

“Nous savons qu’ils applaudissaient et nous voulions gagner une médaille, c’était l’objectif de tout le monde, je pense qu’à un moment donné nous étions trop excités dans les deux jeux, surtout moi et ce n’est pas la façon de se comporter, j’apprendrai de ça. Mais d’un autre côté, on joue pour un pays de 2 millions d’habitants, c’est quelque chose d’excitant, on est loin de nos familles depuis deux mois, on s’entraîne, on joue, on a tout donné, je suis très fier”, a-t-il expliqué.

Doncic a assuré qu’il avait “beaucoup appris” de son passage aux Jeux olympiques, mais a souligné qu’en tant que demi-finalistes, ils faisaient partie des quatre meilleures équipes du monde. “La Slovénie est un pays de deux millions d’habitants, c’est un exploit, je pense que personne ne nous aurait mis ici”, a-t-il souligné.

Le joueur des Dallas Mavericks a pris un coup contre la France et a joué avec une attelle au poignet droit. “mon poignet va bienJe n’aurai besoin que de quelques jours de congé de basket”, a-t-il commenté.

“Nous aurons une chance l’année prochaine, à l’Eurobasket, nous reviendrons, nous serons dans le tournoi et j’espère pour le mieux“Il a ajouté à propos du prochain championnat d’Europe, auquel ils voyageront avec les champions actuels.