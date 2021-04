Doncic manque le train pour le MVP

En début de saison, Luka Doncic était le favori pour remporter le MVP 2020-21 chez les bookmakers. Et bien sûr, Les numéros slovènes proviennent du candidat avec des chevrons de récompense, pour lequel il a terminé quatrième (derrière Giannis Antetokounmpo, LeBron James et James Harden) la saison dernière: 28,6 points, 8 rebonds et 8,6 passes décisives. Semblable à cette saison magique 2019-20 au cours de laquelle il est entré dans le meilleur quintette, il a été un joueur étoile pour la première fois et a disputé ses premières séries éliminatoires, avec un niveau fantastique dans une série disputée de premier tour contre les Clippers, que les Mavs ils ont fait suer malgré les problèmes physiques de Kristaps Porzingis et Doncic lui-même.

Mais cette saison, son nom (même s’il était à nouveau une star, évidemment) a disparu du haut du classement des favoris. Il doit faire, dans une large mesure, avec les hauts et les bas des Mavericks, qui sont ancrés à la septième place à l’Ouest et qu’ils sont allés à plus (bien qu’ils soient maintenant dans un autre petit nid-de-poule) depuis que les pertes accumulées en raison de l’impact du COVID les ont considérablement affectés: 8-13 le 2 février, après six défaites consécutives, et 29-24 maintenant même si ils n’ont pas ajouté dans trois de leurs quatre derniers matchs (ils étaient 28-21 il y a une semaine).

Alors, Où est la candidature de Luka Doncic? Tim Cato, qui couvre les informations des Mavs pour ., a demandé à cinq de ses collègues médias qui figuraient la saison dernière parmi les journalistes spécialisés que la NBA avait choisi de décider du prix du meilleur joueur de la saison: Joe Vardon, Josh Robbins, Fred Katz, Chris Kirschner et Will Guillory. Le sentiment, après avoir vu les opinions des cinq, est que Doncic est hors de la cabale cette année, un parcours marqué par les blessures de Joel Embiid et LeBron James, qui ont donné un avantage à Nikola Jokic, et l’excellent niveau de Damian Lillard, Stephen Curry, Giannis Antetounmpo, James Harden, Kawhi Leonard, Donovan Mitchell, Chris Paul …

D’abord, Cato demande à ses collègues comment ils placent Doncic dans un panorama perturbé par les blessures et dans lequel Jokic apparaît comme un grand favori. Voici le point culminant de ses réponses, qui montrent que le Slovène l’a cru malgré la croissance des Mavs au fil de la saison:

Vardon: La vérité est que je n’avais pas Doncic en considération pour le prix avant et je ne l’ai pas maintenant. Les blessures ont tout changé. Il allait voter pour LeBron James suivi de Nikola Jokic et Joel Embiid. Il a été blessé avant LeBron et est déjà revenu, mais à mon avis, Jokic s’est déjà distancé. Quant à Doncic, je connais son niveau et la croissance des Mavericks, mais je voterais plus tôt Damian Lillard pour ce qu’il a fait sans CJ McCollum et sans Jusuf Nurkic. Je voterais même d’abord pour Chris Paul pour ce qu’il fait avec les Suns.

Katz: Cela dépend de combien nous ouvrons la main. Mais parmi les candidats se trouve Doncic, oui. Les problèmes de son équipe en début de saison n’avaient rien à voir avec lui, c’était une question de protocoles sanitaires, et après une mauvaise course en janvier, il a été très bon dans le tir de trois par la suite. Il fait toutes ces choses qu’il fait… appelons-les des trucs de Luka. Mais mon choix en ce moment est Nikola Jokic.

Kirschner: Après les blessures de LeBron et Embiid, pour moi Jokic est maintenant le leader. Et derrière se placeraient Damian Lillard et Giannis Antetokounmpo. Et derrière c’est là que j’ai mis LeBron, Embiid, Doncic, Curry, Chris Paul, Harden, Donovan Mitchell et Kawhi Leonard. Doncic pour moi est dans ce groupe, mais je ne le considérerais pas pour les trois premières positions. Pas pour le moment, pour les cinq premiers.

Guillory: Si je devais voter aujourd’hui, je voterais pour Nikola Jokic, suivi de Damian Lillard et Giannis Antetokounmpo. Le reste est difficile avec les blessures de LeBron et Embiid. Je pense que je mettrais James Harden quatrième et Joel Embiid cinquième. Doncic joue une saison incroyable, et il est un choix évident pour le meilleur quintette.Mais j’ai du mal à le placer devant ces joueurs avec les Mavericks septièmes à l’Ouest. Mais s’ils continuent à gagner des matchs et à monter …

Cato veut aussi savoir si l’effort de Doncic pour améliorer la défense c’est quelque chose dont les journalistes qui votent pour le MVP tiennent compte.

Vardon: Oui, ça montre qu’il essaie plus en défense. Dans la bulle, ses carences étaient très visibles. Ce n’est pas la chose la plus importante pour moi, mais il y a eu des années où je n’ai pas voté pour LeBron avec les Cavs à cause de la façon dont il se laissait aller à la défense. Alors oui, mieux défendre aide les options de Doncic.

Robbins: Oui, la défense joue un rôle, c’est pourquoi j’ai voté pour Giannis la saison dernière. Mais les Mavs sont toujours une équipe ordinaire en défense.

Katz: Je dirais qu’au moins cela n’a pas été un facteur négatif soutenu en défense. Il résiste mieux aux gardes de points adverses qu’avant et est plus physique avec de grands attaquants également. Mais vous ne pouvez certainement pas parler de lui comme d’un défenseur de niveau MVP., comme cela arrive avec Antetokounmpo et Embiid.

Kirschner: Il est clair qu’il s’est amélioré. Je couvre les Hawks, et on en parle beaucoup à cause des comparaisons intemporelles avec Trae Young. C’est quelque chose de très important pour lui à long terme. Mais maintenant, ce n’est pas un facteur de voter pour lui, il n’est toujours pas assez bon. Son anticipation et son niveau de forme se sont améliorés, mais pas encore assez pour être un point en sa faveur.

Et enfin, tout le monde s’accorde à dire que seule une séquence exceptionnelle des Mavs dans cette dernière étape de la saison donnerait des options à Doncic se battre pour son premier MVP.

Vardon: Ce qui devrait arriver, c’est que votre équipe ne termine pas septième à l’Ouest. Jouez très bien, battez certaines équipes, ayez un facteur de terrain à domicile dans les playoffs … tandis que Doncic marque des points, assiste, gagne des matchs dans les derniers quarts … Sinon, il y a des joueurs qui sont meilleurs.

Katz: Les Mavericks doivent se pousser et il doit être le catalyseur. Cette année est encore plus importante que le passé pour son équipe, et que le passé a eu l’attaque la plus efficace de l’histoire: les Mavs sont de 9,3 points pour 100 possessions de mieux avec lui sur la piste. Ce sont des données MVP … mais Jokic avec les Nuggets est de +14,4. Mais comme la saison est terminée, et en regardant Lillard et Harden, il n’est même pas sûr de sa place dans le premier quintette. Je pense que Doncic sera MVP un jour, mais monter aussi haut dans le reste de cette saison ne sera pas facile.