Doncic, membre du meilleur quintette pour la deuxième année consécutive, va prolonger son contrat et le renouveler avec Dallas pour plus de 200 millions de dollars

16/06/2021

Act à 11:14 CEST

Luka doncic est une superstar de la NBA, et cela a été confirmé pour la deuxième année consécutive par la même ligue annonçant la présence du Slovène dans le meilleur quintette de la saison. Dans sa troisième année en NBA, Doncic continue de battre des records avec sa deuxième nomination pour le All-NBA First Five, le All-Star Game et sa présence en Play-offs avec les Mavericks.

En tant que joueur entrant dans sa quatrième année en NBA la saison prochaine, Doncic est éligible pour signer une prolongation de son contrat cet été même. Sa présence dans le meilleur quintette permettra toutefois à l’ancien joueur du Real Madrid d’être le premier à signer. un renouvellement de plus de 200M de dollars selon l’expert en limite de salaire Bobby marques, et est-ce que Le contrat de Doncic calculera à 30%, et non 25 %, de la masse salariale des Dallas Mavericks.

Donc si rien ne va pas Luka signera cet été son contrat pour 201,5 millions et cinq saisons, une relation qui commencerait à compter à partir de la saison 2022/23. Les rumeurs de ces dernières semaines, au cours desquelles les bonnes relations de Doncic avec la franchise de Dallas ont été remises en cause, ne seront pas un obstacle à sa continuité. En fait, le joueur lui-même a clairement indiqué après l’élimination des Mavs que son intention était de continuer dans la franchise Texas, et interrogé directement sur son renouvellement cet été, il a répondu avec un méridien “Je pense que vous connaissez déjà la réponse.”

La base slovène a clôturé sa deuxième participation aux Playoffs avec des moyennes de 35 points, 10,3 passes décisives et 7,9 rebonds contre les Clippers de Kawhi Leonard dans une série qui a atteint le septième match. Votre prochain défi ? Obtenez la deuxième bague de l’histoire des Mavericks.