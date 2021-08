Doncic mène la Slovénie dans la lutte pour les médailles

08/03/2021 à 05:12 CEST

. / Tokyo

Slovénie et Luka Doncic ils sont déjà là où ils voulaient : dans la lutte pour les médailles olympiques après se qualifier pour les demi-finales l’expédition, avec un triomphe pour 94-70, vers une Allemagne soumission en défense et incapable d’arrêter la machine slovène menée par le génie de Doncic, auteur de 20 points, 11 passes et 8 rebonds.

La victoire contre l’Espagne lors de leur dernier match et la conséquence de la direction du groupe ont offert à la Slovénie un centre plus favorable en théorie, et leurs joueurs l’ont prouvé dans la pratique, se débarrassant d’une équipe allemande qui était arrivée comme l’un des meilleurs tiers et ce n’était pas un rival.

L’équipe d’Aleksander Sekulic a montré qu’elle avait plus de plans que A. Comme cela s’est déjà produit contre l’Espagne, ils ont pu jouer une équipe qui leur a offert un duel plus lent et plus verrouillé, rien à voir avec leurs deux premiers matches de carrière. Avec Doncic, ils ont répondu Zoran Dragic (27 points et 6 rebonds) et Mikey Tobey (13 et 11).

Il n’y avait pas beaucoup de consolation pour l’Allemagne, qui a atteint les quarts de finale de ses matches de groupe avec beaucoup de doutes et déjà avec 25-14 du premier quart, il était clair qu’il serait très difficile de passer. Les 11 points de Maodo Lo et les 9 d’Isaac Bonga avec 7 rebonds ont été les points forts de l’équipe d’Henrik Roedl.

La Slovénie s’est qualifiée pour les demi-finales sur la voie rapide. Deux paniers à trois points de Vlatko Cancar et Dragic et deux autres paniers consécutifs du joueur de Baskonia ont mené un match à égalité avec un 23-12 révélateur à la 7e minute qui était une démonstration d’autorité de l’équipe slovène, qui en seulement 10 minutes a volé cinq ballons aux Allemands et a fait onze dans les dix premières minutes (25-14).

L’Allemagne n’allait pas baisser les bras si vite. Il a profité d’une pause de Doncic et compagnie pour se rapprocher, et après le temps mort de l’entraîneur Sekulic, il a bouleversé le duel grâce au troisième triplé de Maodo Lo en quatre tentatives. Cependant, au-delà du succès du triplé, l’équipe teutonique n’avait rien pour arrêter les transitions rapides slovènes, et entre Edo Muric et Dragic ils ont repris le leadership à la mi-temps (44-37).

Tout indiquait que ce serait une question de temps. L’équipe allemande, indignée par une faute technique infligée à Maodo Lo dans une action qui s’est terminée par une coupure au visage, a à peine eu quelques actions d’Isaac Bonga pour tenter de résister. A chaque course slovène, sa défense s’effondrait. À tel point que Doncic s’est permis de pénétrer depuis le milieu de terrain, de feinter le drapage et de céder la place au 3 points de Tobey. Jouez pour les répétitions et 14 points de location (56-42, min. 24).

Quelques minutes plus tard, l’alarme a sonné, car dans la lutte pour un rebond avec l’Allemand Niels Giffey, le génie slovène a pris un coude dans l’oeil. Le coup n’a rien donné, et aussi l’action, car il y a eu une faute antisportive précédente de Jaka Blazic.

Les Slovènes se sont consacrés à courir et à laisser passer les minutes, gardant un revenu qui à la fin du troisième quart-temps semblait court par rapport à leurs chiffres habituels dans ces Jeux, mais suffisant compte tenu du rival (66-54). La rapière finale a été donnée par Klemen Prepelic et Doncic avec deux triplés consécutifs au milieu du dernier quart-temps pour mettre 19 points d’avance sur l’électronique (82-63, min. 35). De là à la finale 94-70, il n’y a pas eu d’histoire. La Slovénie rencontrera le vainqueur Italie-France pour une place en finale olympique.