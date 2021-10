Doncic mène l’attaque et la victoire des Mavericks contre les Rockets

27/10/2021 à 6h34 CEST

La base slovène Luka doncic tourné le basket de la Les francs-tireurs de Dallas dans le jeu d’un seul homme et avec un double-double de 26 points, 14 rebonds et sept passes décisives les a conduits à 116-106 victoire sur les jeunes Rockets de Houston, qui a perdu le deuxième match d’affilée. Les Mavericks (2-1) ont remporté le premier match au domicile du nouvel entraîneur Jason Kidd. Les Rockets ont perdu le premier match à domicile de Dallas pour la première fois après avoir remporté les trois précédentes.

Doncic, la star de 22 ans, a fait la plupart de ses dégâts à l’intérieur de l’arc, terminant avec 10 des 25 tirs sur le terrain et 1 des 6 tentatives à 3 points. L’attaquant Tim Hardaway Jr. et le remplaçant Reggie Bullock, qui a connu son meilleur match avec sa nouvelle équipe, ont chacun contribué 16 points aux Mavericks. Le centre letton Kristaps Porzingis a connu une autre soirée de tir difficile, commençant 1 sur 9 avant un 3 points et partant peu de temps après. Porzingis n’est pas revenu en raison de la raideur du bas du dos. Il est entré dans le jeu avec un œil au beurre noir.

Pour les Rockets (1-3), le gardien suppléant Eric Gordon avait 22 points en tant que meilleur buteur. Le centre Christian Wood a réalisé un double-double de 16 points et 17 rebonds, tandis que l’attaquant allemand Daniel Theis a réalisé un autre double-double de 15 points et a capturé 10 ballons sous les cerceaux. L’attaquant espagnol, la recrue Usman Garuba, pour le deuxième match consécutif n’a pas eu de minute avec les Rockets, décision de l’entraîneur de l’équipe de Houston, Stephen Silas.