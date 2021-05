Doncic ne veut pas de “ play-in ”: dirigez, décidez et éteignez un Irving stellaire

Luka n’aime pas le nouveau format NBA. Il n’aime pas le play-in et l’a fait comprendre par l’actif et le passif. “Je ne vois pas de sens à l’idée de jouer à un” play-in “. Dispute 72 matchs, en perd deux et tu es éliminé”, est-il venu dire devant les micros. Le ballon entre les mains, depuis, il n’a cessé de le ratifier: 8 victoires en 10 matchs pour les Dallas Mavericks, qui auront à nouveau Kristaps Porzingis très prochainement. Selon Rick Carlisle, il y a «doute» pour le match de ce matin, contre Cleveland. Aujourd’hui, contre Brooklyn, victoire à double valeur: au moment le plus chaud de la zone dangereuse (ce matin, les Blazers-Lakers) et contre les tout-puissants Nets, qui ont tenu jusqu’au bout. Rien d’autre n’était attendu. Irving a gardé son équipe avec le rôle de buteur compulsif et Luka, pour sa part, comme le garant des bonnes décisions. Ils sont arrivés à neuf minutes de la fin avec 90-90 au tableau de bord et tous les leaders se sont mis d’accord sur la piste, comme s’il s’agissait d’un podium: Durant, Irving et Doncic prêts. La ligue des étoiles. Ce dernier l’emportait sur l’artillerie de la Big Apple. Il n’avait pas besoin de points excessifs, ni son jeu ne l’exigeait: il a aidé, dirigé et bien choisi pour terminer une course de 13-2 qui a inversé 92-99. Une mauvaise passe, qui a permis à Jeff Green de faire 112-109 depuis la ligne, a été sa seule erreur. Un coup de pinceau au mauvais moment, comme Irving lui-même l’avait également fait quelques secondes auparavant avec un mauvais plateau, n’a pas brouillé tout ce qui précède. Bien que cela soit difficile à croire, ils sont également humains. Au final, 113 à 109 avec 25 points, 10 rebonds, 8 passes et 5 sur 13 du triple pour le joueur slovène, qui continue de transformer ses propos en action.

Sans l’une de ses annotations fulgurantes, il était aujourd’hui temps de partager la responsabilité offensive. Tim Hardaway Jr. s’est joint à nouveau, arrivant après une exhibition de 36 points et 10 triples, avec 23, et bien d’autres accompagnés pour affronter un sublime Irving. Dorian Finney-Smith a offert l’une des meilleures performances de sa carrière, avec 17 points (6 sur 11 en tir du terrain et 3 sur 6 en triple), 8 rebonds, 3 passes et une défense parfaite à Kevin Durant. Le quatre fois meilleur buteur de la NBA, contrairement à son partenaire trident, n’a pas eu la meilleure des nuits (très bien pour n’importe qui d’autre, bien sûr): 20 points, 9 rebonds et 3 passes décisives avec 7 buts sur 21 sur le terrain (33,3% ) et 0 sur 4 pour l’interurbain. Finney était en grande partie à blâmer, avec un +23 avec lui sur la piste; mais Jalen Brunson (15 + 2 + 2), qui a marqué huit de ses points dans le quatrième quart décisif, Dwight Powell (12 + 10 + 5) et Josh Richardson, avec 10 points et 3 interceptions, ont également contribué. Des danseurs sous la musique d’un Doncic qui, au-delà de montrer son côté plus mature, aussi devant les micros réfléchissant sur ses plaintes d’arbitre, Il a laissé ses étincelles de conte de fées, avec un triple du centre du court pour finaliser le premier quart-temps (37-32).

Le complot valait la peine d’éteindre le magicien de la nuit. Kyrie, dans l’un de ces jours de reportages supplémentaires, a atteint 45 points, à son huitième match de la saison, dépassant la quarantaine. Figure historique de la franchise, être à côté de John Williamson et dans la deuxième étape du tableau. Il a essayé depuis le début, avec 25 points seulement en première mi-temps, jusqu’à la fin, mais n’a pas réussi à éviter la quatrième défaite consécutive des Nets dans la plus longue séquence de défaites de sa saison., avec les Bucks un match derrière (avec le record direct remporté après le dernier dos à dos) et les Sixers deux devant. Sans James Harden, depuis son arrivée, ils ont un bilan négatif (9-11). En général, aussi: 27-7 avec la barbe et 16-17 sans elle. Développeur. Dans le cas des Mavericks, cependant, peu importe: en février, l’équipe du Texas s’est imposée 115-98 dans un match avec Harden et, curieusement, sans Irving ni Durant. Séparément, ils ont battu les trois. Aujourd’hui, dans leur 35e alignement différent de la saison – sacrément blessés – ils ont gaspillé le début de la seconde mi-temps pour interrompre le match, avec neuf ratés consécutifs des locaux dans le tir. Ni les superstars, ni Bruce Brown (10 + 6), Jeff Green (11 + 2) ou Blake Griffin (10 + 10 + 3), qui continue de montrer qu’il se souvient d’avoir écrasé, n’ont pu en profiter.

Avec tout égalisé (90-90), tout est resté le même. Les meilleurs sont toujours les meilleurs. Ou plutôt, les meilleurs sont meilleurs dans les meilleurs moments, en les considérant comme les plus compliqués. Doncic, après un mauvais troisième quart-temps, a compris ce que le jeu exigeait: il avait lâché son tir, ses mouvements habituels manquaient de fluidité, mais il peut toujours contribuer. Et il doit, en tant que leader, il est. Il a échangé le fusil pour le plateau, le feu pour le smoking, et a distribué le jeu. Deux de ses passes décisives sont devenues deux triples, un de Finney-Smith et un de Hardaway Jr. Les Mavericks ont ouvert l’écart pour briser le jeu et Irving, culminant dans une véritable exposition, a donné des croisements, des pas en arrière et des feintes pour garder les parties ensemble. A 2 + 1 à 1:15 minutes de la fin comme meilleur échantillon (106-102). Durant avait essayé sur des jeux précédents, mais le poids de l’abîme aujourd’hui n’était pas pour lui. Cela a aussi le nombre d’étoiles à porter: quand l’une n’a pas raison, l’autre l’est. Et sinon, l’autre, bien que ce dernier n’ait pas encore été apprécié. Sur le plan individuel, Kyrie est aujourd’hui celui qui a le plus brillé; mais, dans le groupe, Doncic est celui qui irradie le plus son peuple. Avec le haut réservé, bien sûr. Il a le don pour cela. Après la deuxième danse, en un peu plus de cinq minutes, contre Durant, un panier avec une saveur définitive pour le Slovène (108-102), avant les dernières frayeurs, qui ont fini par être anodines. Il n’aime pas jouer, au cas où quelqu’un ne l’aurait pas encore découvert.