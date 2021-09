Doncic perd de vue Voulgaris

Suivez l’été de transformation totale chez les Mavericks, après la finale tumultueuse de la saison dernière, au cours de laquelle la franchise texane a connu un arrêt convulsif. Il a perdu une occasion claire (0-2, 2-3 avances avec le sixième match sur son terrain) de jouer le rôle principal dans un bombardement des séries éliminatoires au premier tour contre les Clippers. Et juste après, le coup de vent est arrivé. Des rumeurs de plus en plus bruyantes de mauvaise relation entre Luka Doncic et Kristaps Porzingis et la fin d’une époque avec le départ du manager Donnie Nelson et de l’entraîneur Rick Carlisle. Au moins Doncic a signé son extension de super recrue, un nouveau contrat de 207 millions de dollars sur cinq ans. Et, selon le journaliste Tim MacMahon, Porzingis est prêt à repartir de zéro avec le nouvel organigramme technique. Après avoir terminé l’année dernière convaincu que la meilleure chose pour lui était d’être transféré.

Une grande partie de l’instabilité et des troubles internes des Mavs ont été associés, après la parution d’un article explosif dans ., à la figure de Haralabos Voulgaris, un professionnel du monde des paris sportifs engagé par les Mavs en 2018 en tant que, théoriquement, directeur de la recherche et du développement quantitatifs. Le propriétaire, Mark Cuban, souhaitait l’approche novatrice et risquée de Voulgaris en matière d’analyse statistique avancée, et selon des sources de Mavs, il gagnait du pouvoir dans la prise de décision de la franchise et trouvait des ennemis en cours de route. L’un des plus célèbres, Luka Doncic. Le Slovène avait eu, selon l’article de ., des désaccords forts et bien connus au sein de l’équipe avec une figure qui pour beaucoup était la voix qui chuchotait à l’oreille de Cuba et avec laquelle le départ de Nelson était lié.

Maintenant, c’est confirmé, Brad Townsend l’a fait dans le Dallas Morning News, que Voulgaris ne restera pas avec les Mavs. Contrat terminé, et au cours de l’été, il n’y a pas eu de réponses claires sur une question que Cuban lui-même évitait dans les médias. La nouvelle commande, avec Nico Harrison en homme fort dans les bureaux et Jason Kidd en coach, a facilité le départ de Voulgaris, qui après l’information publiée a précisé sur les réseaux sociaux qu’il avait demandé à quitter les Mavs et que lorsque sa proposition était pas accepté, il se limitait à cela, maintenant c’est arrivé, a résilié son contrat avec la franchise. Pour beaucoup c’est une excellente nouvelle face à la paix intérieure dans les Mavs, où certains pensaient que les choses étaient si tendues qu’elles pourraient affecter l’avenir de Doncic dans l’équipe. Mais maintenant, le Slovène a renouvelé et n’aura plus un Voulgaris autour duquel il n’avait pas du tout confiance.

Un désaccord très populaire

Dans l’article susmentionné de ., Tim Cato et Sam Amick ont ​​diffusé des chiffons plus sales que désirables qui pointaient presque tous dans la même direction : Haralabos Voulgaris. Il est arrivé pour occuper un poste lié aux statistiques avancées et à l’analyse qui, cependant, n’a guère fini d’expliquer sa réelle influence sur les Mavericks. Le propriétaire, cubain, exerce un gouvernement de fer qui fait un personnage essentiel de celui qui gagne ses faveurs. Et c’est devenu le cas de Voulgaris, qui, selon Caton et Amick, est devenu la voix que les Cubains ont écoutée et un personnage qui a influencé toutes les opérations sportives de l’équipe (transferts, renouvellements, choix de draft…), y compris les alignements et rotations de Rick Carlisle, ce qui a été dit avant son départ qui a mis en colère les joueurs, également Doncic, par sa façon de déplacer l’équipe et de concevoir le jeu. Selon l’article, des concessions à Voulgaris ne pas perdre la position.

L’influence et le comportement croissants de Voulgaris ont mis en colère de nombreux employés de Mavs, y compris des membres de l’équipe, y compris un Luka Doncic qui ne s’entendait pas avec lui. “Il ne sait pas parler aux gens”, a déclaré un travailleur anonyme de l’organisation dans l’article. Cuban, pour sa part, a continué à défendre son protégé presque jusqu’au bout : « J’aime beaucoup ce qu’il apporte. Il fait un excellent travail en soutenant Rick Carlisle et nos dirigeants sportifs avec son approche unique des statistiques et des données. Il a un don pour comprendre l’intelligence artificielle et comment générer des avantages grâce à elle ».

La friction entre Voulgaris, qui a fait fortune en pariant (avec ses propres programmes d’analyse et algorithmes) sur la NBA depuis les années 1990, et Doncic était évidente parmi l’équipe des Mavs lors d’un match de février contre les Warriors. Après une défaite du Slovène, le cadre (assis au pied de la piste avec son ordinateur portable) a fait un geste avec ses bras avec lequel il a semblé dire à Doncic de se calmer. Bien que plus tard, il ait assuré que cela n’avait pas été exactement comme ça, c’était la goutte d’eau pour l’ancien joueur du Real Madrid, qui a crié “Putain, ne me dis pas de me calmer”. Comme je l’avais déjà aligné, Doncic ne lui a pas non plus pardonné d’être parti au début d’une défaite contre les Knicks, notant dans les vestiaires qu’il les avait laissés bloqués.

Dans les Mavs ils n’ont pas compris ça un quasi-nouveau venu prendra des décisions sportives importantes, y compris celles pour les choix de repêchage, ou dictera des décisions directement à Carlisle. Alors maintenant, le départ d’un personnage qui a eu une étape difficile, et un rôle sombre, dans un Mavericks cherchant à faire un bond en avant dans l’Ouest et à être plus qu’une simple équipe de séries éliminatoires, est considéré comme une excellente nouvelle. C’est l’enjeu du nouveau régime dans les bureaux… et de Luka Doncic sur la piste.