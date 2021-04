Doncic peut avec le marquage et les Mavs reviennent en grand

Comment les choses ont changé en une semaine pour les Mavericks. Dans la lutte pour entrer directement dans la série pour le titre, il pousse fort. Il a déjà laissé derrière lui les Blazers et les Lakers, l’équipe qu’il compte à quelques victoires à l’extérieur, il vient de les remporter deux matchs de suite pour en faire trois et se mettre aux commandes d’une situation qui n’est pas facile et encore moins. dans la Conférence occidentale complexe. Et avec des problèmes physiques, encore une fois, pour Kristaps Porzingis. C’est une autre équipe que celle qui est arrivée à la troisième place du classement. Et cette dernière confrontation contre les Angelenos en est un bon exemple..

Les Lakers avaient bien égalé le match de leur côté. 17 était l’avantage avant la pause et 12 au début de la seconde période. Le soufflet ou l’envie est là-bas ou qui sait quoi et les Mavericks, sachant mieux lire les inscriptions en duo qu’ils ont fait à Doncic (18 + 8 + 13) et avec un Powell (25 + 9) enfin sur papier attendu de lui, ils ont fini par gagner confortablement: 108-93.

Vogel a augmenté la minute d’Anthony Davis et Marc Gasol est revenu à la rotation après trois matchs éliminés. Montrezl Harrell, LeBron James et Kentavious Caldwell-Pope étaient absents des Lakers. Revoir les absences et les mettre de côté, recul inquiétant en seconde période pour les champions actuels. Il n’a pas fallu un match extraordinaire aux Mavericks, qui se sont consacrés à suivre le chemin que le rival leur avait tracé pour le vaincre. Heureusement, la semaine prochaine le calendrier est plus abordable et ils peuvent mettre un peu plus de terrain entre les deux, ils doivent déjà exhorter LeBron à accélérer la reprise et à ne pas agrandir un problème qui n’est pas anodin..