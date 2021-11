Doncic pointe vers les Celtics

Les Celtics leur ont promis joyeusement. Ils sont venus avec deux victoires à l’extérieur, en Floride contre le Magic et le Heat, lavant un peu le visage mou avec lequel ils ont commencé la saison. C’est une ancienne équipe de bloc et un nouvel entraîneur et il y a des tensions entre l’un et l’autre, mais il semblait qu’ils prenaient leur envol. L’illusion est une émotion qui ne doit pas être tenue à l’écart si vous avez Luka Doncic devant vous, mais encore plus si vous êtes les Boston Celtics. Qu’il semble que le Slovène a la marque sur le calendrier. Dans ce même match la saison dernière, en février de cette année civile, Doncic a exécuté un tir de l’extérieur du périmètre qui a servi à mettre les Celtics à l’écart, mais le génie slovène a considéré que deux meilleurs qu’un et a voulu, en novembre, répéter un tel une expérience. Pour gagner. Encore une fois. C’est un élu qui choisit les moments. Prendre un match contre l’une des deux équipes les plus titrées de l’histoire semble être un objectif réalisable et il réalise les souhaits des habitants de Dallas, qui n’ont vu les Mavs perdre un match cette saison à l’American Airlines Center.

Les Celtics pourraient même choisir, dans ces décisions brûlantes qui décident des matchs, qui se sont affrontés avec Doncic. En défense, Josh Richardson, qui a été félicité pour sa défense lorsqu’il est venu chez les Mavericks dans un échange pour Seth Curry et a quitté l’équipe l’été dernier sans douleur ni gloire. Il connaît assez bien Doncic, oui, mais qu’importe quand on se mesure à quelqu’un de ce calibre. Il l’a expliqué en fin de match : la défense était bonne, l’attaque était meilleure. Cette dernière action a été atteinte avec une égalité sur le tableau de bord, les joueurs étant ouverts pour que Luka puisse opérer au centre à sa guise, et Richardson a acculé Doncic à gauche uniquement en appuyant avec sa hanche et en suivant la piste de l’adversaire. Celui de Ljubljana a cherché le seul endroit qui semblait être entre la main de Richardson et la marée des fans de Dallas, debout pour profiter au maximum de l’expérience, et a pris le ballon vers le panier pour faire exploser à nouveau les Mavs, de joie , et accessoirement aussi aux Celtics mais par colère.