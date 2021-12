Doncic : premier bump NBA

Si vous avez deux All Stars, deux nominations pour le meilleur quintette et un prix de recrue de l’année, vous avez déjà accompli beaucoup de choses en NBA. Ne disons pas que si vous avez fait tout cela lors de vos trois premières saisons en Ligue, vous avez encore 22 ans. (23 février) et vous avez déjà signé une prolongation de contrat (record historique d’une prolongation de rookie) de 207 millions de dollars pour cinq ans. Aux portes du top 10 de toujours en triple-double (accumule 38 et le dixième est Fat Lever avec 43), Luka Doncic fait déjà partie des grands joueurs européens de tous les temps. Et, en théorie, il a de nombreuses années de carrière devant lui. L’une, j’insiste, déjà baignée d’or. Cette saison, il ferme son contrat de recrue avec 10,1 millions de dollars et la prochaine prolongation s’ouvre avec 35,7 millions. A 27 ans, à l’été 2026, il pourra choisir de récolter 47,1 millions le cours suivant ou d’aller sur le marché.

Doncic est l’une des grandes stars de la NBA, catégorie à laquelle il s’est expressément hissé, dès son arrivée de Madrid et plus tôt que même les plus optimistes ne s’y attendaient. Sa relation avec la Ligue américaine a jusqu’à présent été un conte de fées., une idylle qui connaît maintenant sa première bosse. Rien de particulièrement inquiétant, mais une première entaille dans laquelle ils mêlent malchance, santé et apparition de voix critiques. Cela va de pair avec son statut de star, avec l’énorme contrat qui a été garanti et avec son statut de joueur de franchise Dallas Mavericks, une équipe qui sait qu’avec Doncic, elle a essentiellement garanti les éliminatoires mais en veut plus. Après deux éliminations au premier tour (les deux contre le même adversaire, les Los Angeles Clippers), les Mavs sont à la recherche de la prochaine étape, celle qui les transformera en espoirs. Presque toujours le plus difficile.



Doncic est l’axe, le pivot. Tout ce qui change ou bouge sera basé sur lui. Cet été, en effet, le patron des bureaux, Donnie Nelson, et l’entraîneur Rick Carlisle sont sortis. Le premier était dans la franchise depuis 21 ans, presque que Doncic était un bébé. Et le second en a accumulé treize. Dans la section des deux est venu le seul anneau que les Mavericks ont remporté, en 2011 et avec Dirk Nowitzki, le moule idéal de ce que Dallas considère comme un leader : l’Allemand a été dans l’équipe pendant 21 ans et est parti en 2019. Il a littéralement donné le soulagement à un Doncic avec qui il a partagé la piste lors de la saison 2018-19, la première du Slovène en la NBA.

Préparation, malchance, protocoles COVID

Doncic a eu un été très long. Alors que le tremblement de terre frappait sa franchise et qu’on parlait de son influence sur le départ de Carlisle et de sa mauvaise relation avec Kristaps Porzingis, il a fait ses valises juste après les éliminatoires et est parti pour la Slovénie. Il a joué le pré-olympique, qualifié et a joué les Jeux de Tokyo, où il a touché la médaille mais où il montrait déjà des signes alarmants d’épuisement lors des deux derniers matchs, défaites contre la France et l’Australie. Después de 66 partidos de fase regular y siete de playoffs entre el 23 de diciembre y el 6 de junio, Doncic jugó otros diez oficiales con su selección (cuatro de Preolímpico, seis en Tokio) en un arco que fue del 29 de junio al 7 d’août. C’est-à-dire : le 6 juin il disputait un septième match éliminatoire avec les Mavs, le 4 juillet il remportait le ticket olympique contre pas moins que la Lituanie à Kaunas et le 8 août il jouait pour une médaille de bronze contre l’Australie . Et enfin, le 21 octobre, la saison 2021-22 a débuté avec les Mavs.

Dès le premier match, une défaite retentissante contre les Hawks d’Atlanta, il était clair que Doncic n’allait pas bien physiquement. Pour la deuxième saison consécutive, on parlait de son surpoids et du fait qu’il avait atteint la composition de son équipe avec près de 15 kilos en trop., quelque chose qui s’était également produit un an plus tôt selon le journaliste d’ESPN Tim MacMahon. Malgré son talent, qui sert à combler d’autres lacunes, et sa jeunesse, c’est une question qui est revenue sur la table et qui semble évidente dans le jeu de Doncic. Il ne s’agit pas de sa constitution, plus robuste que celle de bien d’autres stars, mais de la marche moins visible avec laquelle il jouait : moins d’explosivité, plus de difficulté à dépasser votre défenseur et à pénétrer, moins de carburant en défense, moins de jambes dans les dernières minutes des matchs. Doncic, ne l’oublions pas, est l’un des joueurs qui joue le plus et prend le plus de responsabilités dans toute la NBA. Presque toujours en tant que générateur et avec le ballon en main, vous avez besoin d’une forme physique optimale pour pouvoir exploiter vos talents de la manière dont votre équipe a besoin de vous.

En plus de cette question liée à la balance et à vos habitudes, Doncic a subi une vilaine blessure à la cheville qui a également touché son genou. C’était bas, c’est revenu sans être à 100% et ça s’est encore arrêté. Maintenant, il n’a plus joué depuis le 11 décembre et lorsque sa sortie a semblé prête, il est entré dans les protocoles COVID de la NBA, une prolongation qui lui a fait rater un match de Noël (Jazz-Mavericks) dont c’était la grande revendication évidente. Hier, les Mavs ont battu les Trail Blazers. Le douzième match sans Doncic jusqu’à présent cette saison. Sur 33 au total, il n’a pu en jouer que 21. Jusqu’à présent, au cours de ses trois années précédentes, il en avait perdu en moyenne 10, au total 30. Il avait joué, en saison régulière, 199 des 229 matchs avant le début de ce cours. En tant que recrue 72 sur 82 et au cours des deux saisons suivantes, touché par la pandémie, il était 61 sur 75 et 66 sur 71. C’est-à-dire vous n’avez jamais perdu plus de 14 dans un cours, un chiffre qui est sur le point d’égaler en cela alors que nous n’avons pas encore atteint la nouvelle année.

Haute performance… mais pas superbe

Dans les matchs auxquels il a joué, Doncic a livré. Bien sûr. Mais Il n’a pas brillé autant que d’habitude, il n’a pas ébloui. Les Mavs sont à 12-9 avec lui, un équilibre discret bien que, bien sûr, bien meilleur que celui qu’ils ont sans leur grande star (maintenant 4-8). Ses moyennes sont de 25,6 points, 8 rebonds et 8,5 passes décisives. Enviable, mais en deçà de la saison dernière (27,7 + 8 + 8,6), qui à son tour était en deçà de sa deuxième saison (28,8, 9,4 et 8,8). Leurs pourcentages de tirs sont également pires : 44,7% en field goal (47,9 l’an dernier), 32,6% en triples (35) et un 69,8 % très discutable de la part du personnel (75,8 % il y a deux ans). Son manque de vitesse, d’explosion, l’obligeait à tirer depuis des positions moins confortables, à jouer moins près du bord et à s’appuyer davantage sur son trois coups en retrait. Lorsque la saison a commencé, il était évident que Doncic avait besoin d’être filmé et peaufiné pour saisir son ton. Entre blessures et protocoles, il manque les minutes et le ressenti.

Les doutes des nouveaux non-conformistes

A la sortie de Rick Carlisle, arrive Jason Kidd, une légende championne des Mavs 2011 et qui s’est refait une réputation d’entraîneur (en tant que joueur c’est incontestable) dans les Lakers, où il a remporté le ring 2020 en tant qu’assistant de Frank. Vogel. Son travail, tant sur le plan technique qu’humain, avait été déficient dans ses expériences d’entraîneur-chef chez Nets and Bucks, et son choix a semblé très risqué pour quelques Mavs en mal de se frayer un chemin vers un nouveau projet, l’idée avec laquelle aller là où ils pensaient qu’ils n’allaient plus avec Carlisle. Kidd a promis de tout changer : plus de défense, plus d’attaque avec plus de variations et plus de poids dans le jeu pour Kristaps Porzingis, qui a resserré sa relation avec Doncic et a repris son souffle après avoir sérieusement évalué la possibilité de serrer les vis pour sortir de Dallas.

Kidd a demandé du temps et a dit que l’équipe qu’il voulait ne serait pas vue avant Noël. Et le fait est qu’entre blessures et protocoles, on ne peut pas dire qu’on ait pu avoir une idée précise de ce que sont ces Mavericks. Ou à quel point ils finiront par être différents de ceux de Carlisle lorsque les choses se présenteront. Et, un problème clé, s’ils ont les bons morceaux pour jouer comme Kidd le veut ou si l’entraîneur précédent avait trouvé, pour le meilleur ou pour le pire, l’ajustement parfait de la chaussure de ce modèle: Doncic en roi soleil, jeux bloquants avec le pivot et trois tireurs ouverts attendant les passes slovènes quand la défense s’effondre sur lui. Donc, au moins et avec une défense discrète au mieux, les Mavs étaient une équipe éliminatoire avec une attaque en nombre historiquement bon.

Les Mavs tirent moins, en partie parce que leurs tireurs sont pires mais, au-delà de la conjoncture, parce qu’ils tirent dans des situations pires. Et ils sont 1-11 dans les matchs contre les dix premiers de la NBA en termes de différence de points : Ils battent les pires d’entre eux, ils perdent avec les meilleurs. Ce n’est pas une mauvaise équipe, ce n’est pas une équipe d’élite. Kidd veut une défense plus agressive que les deux saisons précédentes. Je veux plus de pression, plusieurs fois avec deux contre un, des actions de blitz sur le joueur avec le ballon ; il veut que les pivots soient plus éloignés de la jante pour défendre le pick and roll … il veut un certain nombre de choses qui nécessitent une précision chirurgicale et un profil de défenseur que les Mavs n’ont pas. Pas, bien sûr, s’ils veulent avoir leur meilleure équipe offensive sur le terrain, une équipe dans laquelle il n’y a pratiquement pas de bons (simplement) défenseurs. Et cela inclut un Porzingis rebondissant et intimidant atteignant l’espace en passes décisives mais souffre beaucoup lorsque les changements le laissent avec le rival à l’extérieur, près ou loin de la jante. S’ils sont mesurés seuls matchs contre les 10 meilleures équipes de la NBA, les Mavs auraient l’une des trois pires défenses de la ligue. Il est évident que n’importe quelle équipe est pire contre les meilleures, mais aussi que les Mavs sont souvent laissés sans réponses lorsqu’ils ne peuvent pas prévaloir pour le talent.

En attaque, Kidd voulait moins de 3-points, plus de jeux dans la zone tempérée et plus de minutes non seulement avec Porzingis à quatre et un autre centre sur le terrain, mais aussi avec plus de mouvement et de jeux dans la zone pour le Letton, qui avec Carlisle se limitait à être un tireur ouvert lorsque Doncic jouait les blocs avec un autre centre. L’une des meilleures attaques est tombée en dessous de la moyenne, avec peu d’espaces et encore moins de tirs près du bord que les années précédentes (qui étaient déjà peu nombreuses). Doncic lui-même est passé de 23 à 17% dans la fréquence des jeux qui se terminent dans le panier. Jouez beaucoup plus de minutes avec deux intérieurs (surtout lors des premiers matchs de la saison) dans une équipe dans laquelle Porzingis est passé de 18% des minutes en puissance à 43%.

Et le pire, c’est qu’on ne sait pas si Kidd allait évoluer, changer, insister ou revenir à des principes plus proches de ceux de Rick Carlisle car, lorsqu’il a commencé à voir un panorama peu flatteur (si l’on pense à un grand saut qualitatif, l’objectif), Doncic est tombé et la pandémie s’est aggravée. Les Mavs ne savent donc pas où ils en sont au fur et à mesure qu’avance une saison qui, pour l’instant, est la plus discrète, voire amère, aussi individuellement pour Luka Doncic. Cela ne veut pas dire que c’est mauvais ou que les présages sont désastreux pour les mois à venir. Seulement qu’il a été en deçà des attentes, qu’il a reçu les premiers examens vraiment cohérents et, en bref, qu’il n’a pas été au niveau superlatif qu’il s’est imposé comme mesure. Rien de plus pour le moment.