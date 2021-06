Doncic, près de 200 millions

Vous savez : Luka Doncic est l’une des bonnes affaires de la NBA. Il y a 138 joueurs avec des salaires plus élevés. Et seulement dans ses Mavericks ses 8 millions de dollars est le septième salaire : 29,4 Porzingis, 18,9 Tim Hardaway Jr (sur le point de devenir joueur autonome), 13 JJ Redick, 11 Powell, 10,8 Richardson et 8,3 Kleber. Quant aux joueurs européens de la cour des grands, il se classe 25e par salaire alors que son rang est déjà dans celui des meilleurs, Giannis Antetokounmpo et Nikola Jokic. Le Grec a remporté les deux derniers MVP et le Serbe va gagner cette saison.

Ce sont les règles de la NBA: Doncic est arrivé numéro 3 au repêchage, en 2018. À l’époque, il a signé avec les Dallas Mavericks, ce qui a été fait avec lui via le commerce après avoir été repêché par les Atlanta Hawks, le gardien slovène qui a quitté le Real Madrid était soumis à l’ampleur des contrats des joueurs recrue, qui selon le poste dans lequel ils ont été choisis fixe les salaires de leurs premières saisons en NBA : deux garantis, le troisième et le quatrième avec des options unilatérales pour leur équipe et le cinquième en tant qu’agent libre restreint, qui peut être annulé avec une prolongation à la fin de la troisième saison. Exactement là où se trouve Doncic maintenant.

Le Slovène a récolté 6,5 millions de dollars lors de sa première saison, 7,6 lors de la seconde et est à 8 dans celle-ci. Pour le prochain il est garanti (les Mavs lui ont assuré avant ce cours) un salaire de 10,1 millions. Et puis, à l’été 2022, il pourrait être un agent libre restreint avec une offre qualificative de 13,3 millions de dollars que son équipe devrait lui garantir afin de faire correspondre toutes les offres qui lui seraient présentées et l’empêcher de partir. Mais le niveau des recrues, et Doncic est à un niveau historique, ils n’atteignent pas cette situation avant sa cinquième année. Lorsque le troisième est terminé, ils peuvent négocier une prolongation qui commencerait à compter après le quatrième. Il y a Doncic : Cet été, s’il ne se passe rien d’absolument improbable, il signera un nouveau contrat avec les Mavs à partir de la saison 2022-2023.. Pour le prochain, il conservera les 10,1 millions de son contrat actuel.

Bien sûr, Doncic signera pour autant que possible. Il s’agira, à tout le moins, d’un nouveau contrat de cinq ans et d’environ 163 millions de dollars. Mais le Slovène sera, mis à part une bombe, qualifié pour recevoir un super maximum de rookie, ce qui le mettra aussi dans cinq ans mais un montant bien supérieur. Dans l’estimation du plafond salarial pour calculer les salaires futurs (extraits en pourcentage) d’un peu plus de 112 millions par équipe, Doncic peut dépasser 196 millions et se rapprocher, selon l’expert ESPN Bobby Marks, de 201,5 pour ces cinq saisons. qui commencerait à l’été 2022. Pour passer du maximum au super maximum, Doncic devrait être MVP cette saison (il ne le sera pas) ou la suivante ou, plus simplement, répéter dans ce parcours au sein des quintettes All NBA, le les trois premiers à être choisis de la saison. Là, sa place est pratiquement assurée. La norme exige d’avoir été MVP dans l’une des trois saisons avant le début de la prolongation ou avoir été dans les meilleurs quintettes (soit le premier, le deuxième ou le troisième) ou être le défenseur de l’année la saison précédente ou dans deux des trois précédentes. Doncic, qui est entré dans le Best Quintet 2019-20, a donc deux balles : les quintettes de 2021 et ceux de 2022. Mais il y parviendra tout de suite, la première fois, sauf surprise capitale dans une élection qui dépend finalement des médias. de communication : les quintettes All NBA sont choisis par vote d’un panel de journalistes et de diffuseurs sportifs.

“Je pense que vous connaissez la réponse”Doncic a indiqué s’il signerait cette prolongation lors de la conférence de presse d’adieu de la saison, qui s’est tenue ce lundi 9, un jour après la défaite contre les Clippers de Los Angeles lors du septième et dernier match du premier tour des séries éliminatoires. Le Slovène a également confirmé qu’il serait avec la Slovénie lors des pré-olympiques : “Pas de vacances”, a poursuivi l’ancien joueur du Real Madrid.

Ça va être un été excitant pour les extensions de recrues parce que la génération de 2018 est très, très puissante. En plus de Doncic, il y a aussi Trae Young (Atlanta Hawks), DeAndre Ayton et Mikal Bridges (Phoenix Suns), Jaren Jackson Jr (Memphis Grizzlies), Shai Gilgeous-Alexander (OKC Thunder), Collin Sexton (Cleveland Cavaliers), Michael Porter Jr ( Denver Nuggets) …