Doncic résout avec un triple presque au milieu du terrain

Les Kings sont la franchise qui n’a pas disputé de séries éliminatoires depuis le plus longtempss (depuis 2006), mais ils ont bien commencé cette saison, même si ce dimanche ils ont concédé leur première défaite à l’extérieur (Ils étaient 3-0 à Sacramento avec des victoires sur Portland, Phoenix et La Nouvelle-Orléans) avant quelques Mavs qui ont pris les devants, qui a mieux commencé, a souffert un peu et a terminé dans le dernier quart-temps (105-99).

Les Mavs ont commencé beaucoup mieux contre des Kings complètement endormis. Doncic a aidé Powell avec une passe de 25 mètres, Kleber n’a pas raté (3/3 en field goal) et la franchise texane a profité des secondes chances pour se hisser 15. (22-7). Mais les Mavs ont commencé à s’épaissir en attaque et les Kings ont réduit l’écart, même s’ils n’ont jamais réussi à prendre l’avantage en première mi-temps. Un partiel de 4-15, avec la blessure de Kleber par (Il s’est blessé au genou après dunk et n’a plus joué), a mis les Kings derrière un Tristan Thompson actif à seulement quatre points, mais les Mavs ont clôturé le premier tour avec une course de 5-0 qui a tempéré l’atmosphère (31-22). C’est la première fois cette saison qu’ils entament un match aux commandes.

Le succès de Dallas en début de quatrième n’a rien donné au deuxième et Thompson, d’un lancer franc, place les Kings à un seul point (33-32). Sacramento a eu peur mais n’a pas fini. C’est pourquoi Dallas a continué à montrer la voie avec un Doncic qui est entré à la mi-temps avec 16 points et 5 passes décisives, bien qu’avec une carte de tir qui n’était pas exactement pour lancer des roquettes : 7/9 en tirs de deux, mais 0/4 en triples et ce qui était plus inquiétant, 2/6 de la ligne du personnel. A la pause, 53-47.

Un dunk de Barnes à une passe de Haliburton, qui avait auparavant effectué un lancer franc pour une technique à Doncic après avoir protesté, traduit par la première (et unique) avance des Kings dans tout le match (59-60). Mais cela n’a pas duré longtemps. Les Mavs ont rapidement repris l’initiative et ont frappé un bout droit à la fin du troisième quart avec une course de 12-4. Bullock, du coin et avec Doncic qui regarde tout depuis le banc, cIl a placé le +10 pour Dallas, qui a clôturé la période 82-72 avec un premier rôle des remplaçants. (Ntilikina a terminé avec 12 points).

Au dernier trimestre, les Kings ont organisé leur dernière tentative en ajoutant trois à la fois. Avec le deuxième triple de Hield, Sacramento est passé à trois (92-89) avec un peu moins de cinq minutes à jouer. Mais Doncic, qui avait été quelque peu couvert pendant un certain temps, s’est déguisé en héros avec un énorme triple presque du milieu de terrain. Les Kings ont continué à parier sur les trois pour revenir dans le match, mais les terrains de Barnes, Haliburton et Hield ne sont pas entrés et les Texans ne perdent toujours pas à domicile avec un Doncic qui a touché le triple-double (23 points, 8 rebonds et 10 passes décisives).