Doncic revient de blessure pour renverser les Clippers en prolongation

24/11/2021 à 08:35 CET

Avec Luka doncic Les Les francs-tireurs de Dallas ils savent comment gagner. C’était la conclusion de sa victoire ce mardi contre Clippers de Los Angeles (104-112) dans un grand match avec prolongation qui a brisé la séquence de trois matchs consécutifs des Texans avec des défaites, juste celles que le Slovène avait ratées sur blessure.

Doncic, qui avait des problèmes de genou et de cheville à la jambe gauche, a réussi le triple-double avec 26 points, 9 rebonds et 9 passes décisives.

Mais le héros des Mavericks était Kristaps Porzingis avec 30 points, dont 6 décisifs en prolongation.

Les Mavericks ont douloureusement marqué cette victoire alors que Paul George avait forcé les prolongations avec un fantastique triple au-dessus de la corne et du coin.

Les Angelenos se sont battus jusqu’au bout avec reggie jackson (31 points et 10 rebonds) et Georges Paul (26 points, 9 rebonds et 6 passes décisives) comme principales références.

La rencontre a été très intense, passionnante et disputée jusqu’au bout, caractéristique des récentes confrontations entre ces deux équipes qui se sont affrontées lors des deux dernières séries éliminatoires (dans les deux manches les Clippers l’ont emporté).

DES DOUTES INITIALES…

Luka Doncic s’est retrouvé avec la défense de Eric Bledsoé et les aides de Marcus Morris et Paul George.

Au début, il se concentrait plus sur la distribution que sur le score, mais ses coéquipiers n’ont pas été particulièrement chanceux dans le tir (1 sur 7) et le tondeuses Ils en ont eu une part et le peu de force de leurs rivaux en défense et au rebond (11-3 avec 8.32 à jouer).

Les Mavericks avaient misé au départ sur deux grands joueurs, Kristaps Porzingis et Willie Cauley-Stein, pour déstabiliser la taille de la tondeuses, mais ce n’est qu’à des moments très précis du premier trimestre que cette idée a réussi.

Au lieu de cela, les Angelenos ont confié leur chance à un basket-ball beaucoup plus agile et joyeux, avec reggie jackson comme guide spirituel, et qu’il avait son meilleur interprète avec une belle passe sur le dos de Ivica zubac en contre-attaque pour le compagnon de Terance mann (18-9 en l’absence de 4,49).

Doncic a ajouté sa deuxième faute au milieu du premier quart-temps et, bien que les Clippers aient trébuché avec des revirements, la deuxième unité des Mavericks n’a pas brillé non plus (26-21).

Le gardien de Dallas a tenté d’exploiter sa supériorité au poteau et les locaux sont de nouveau tombés dans des erreurs stupides en attaque (32-28 avec 7,29 à la pause).

Cependant, Doncic a ajouté sa troisième faute, après un coup involontaire au visage de Bledsoe, et est allé au banc avec 6,27 pour la pause.

Les mauvaises nouvelles s’accumulaient pour ceux de Dallas alors que jalen brunson, le remplacement électrique et très efficace de Doncic, s’est foulé la cheville et n’est pas revenu sur la piste.

Les Clippers auraient pu mettre du terrain au milieu mais ils n’ont pas su profiter (48-42) du terrible but depuis le périmètre des Mavericks, dans lequel Doncic a réalisé le premier triplé de son équipe à 37 secondes de la fin. pause et après 13 tentatives infructueuses précédentes.

… AU SPECTACLE DE DONCIC

Doncic a été sifflé pour sa quatrième faute dès la reprise du jeu, ce qui a semblé le réveiller soudainement.

Avec 10 points en un peu plus de trois minutes, dont deux triplés, la star des Mavericks a donné à son équipe sa première avance de la soirée avec un début de troisième quart exceptionnel (56-57 avec 8,36 à jouer).

Le duel a pris de l’ampleur avec George et Jackson contrant les attaques de Doncic et un Porzingis qui s’est montré avec un grand compagnon après un rebond offensif.

Mais il était temps pour le spectacle Doncic, qui n’a obtenu 15 points que dans l’avant-dernier quart et qu’il donnait l’impression d’avoir maîtrisé toutes les facettes du jeu dans ce quart-temps (76-80), qui s’est soldé par un triplé sur la corne de Sterling Brown pour les visiteurs.

George s’est rendu compte que c’était « maintenant ou jamais » et a pris la responsabilité de relancer l’attaque par le tondeuses.

Les Mavericks ont joué les blocs avec Doncic très intelligemment et ont montré des signes de grand mouvement du ballon après l’aide des Clippers.

Après une terrifiante nuit de tournage, les Mavericks ont réagi au bon moment et les triples lâchés de Tim Hardaway Jr. et Dorian Finney-Smith Ils les ont placés tout près de la victoire (92-100 avec 4.14 pour terminer le match).

Mais ils étaient trop confiants.

Les moins de cinq ans des Clippers ont réussi à réduire l’écart à seulement 5 points à la dernière minute et le miraculeux Le triple de George a envoyé le match en prolongation (103-103).

Les Mavericks n’ont pas été découragés malgré le coup de dernière seconde.

UNE Porzingis étonnamment vorace dans la zone a guéri tous les malheurs des visiteurs, qui ont laissé les Clippers sans marquer dans les trois premières minutes de prolongation et ont finalement scellé une victoire longue mais très précieuse.