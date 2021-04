Doncic, Sabonis, Petrovic … les joueurs les plus connus qui ont été à Madrid et en NBA

Wayne Hightower (centre, États-Unis)

Real Madrid 1961-62 et NBA 1962-1967 (San Francisco Warriors, Baltimore Bullets, Detroit Pistons).

Photo: Universal Corbis / VCG via .

Mis à jour le 9 avril 2021 à 15 h 35 HAE

Fernando Martín (attaquant de puissance, espagnol)

Real Madrid 1981-86 et 1987-89 et NBA 1986-87 (Portland Trail Blazers).

Photo:

Larry Spriggs (attaquant, États-Unis)

Real Madrid 1986-87 et NBA NBA 1982-86 (Houston Rockets, Chicago Bulls, Los Angeles Lakers).

Photo: The Denver Post Denver Post via .

Wayne Robinson (centre, États-Unis)

Real Madrid 1983-86 et NBA 1980-81 (Detroit Pistons).

Photo: The Denver Post Denver Post via .

Linton Townes (attaquant, États-Unis)

Real Madrid 1985-86 et NBA 1982-1985 (Portland Trail Blazers, Milwaukee Bucks, San Diego Clippers, San Antonio Spurs).

Photo: The Denver Post Denver Post via .

Brad Branson (centre, États-Unis)

Real Madrid 1986-88 et NBA 1982-83 (Cleveland Cavaliers, Indiana Pacers).

Photo: The Denver Post Denver Post via .

Joe Arlauckas (power forward, États-Unis)

Real Madrid 1993-98 et NBA 1987 (Sacramento Kings).

Photo:

Johnny Rogers (attaquant, espagnol d’origine américaine)

Real Madrid 1998-89 et NBA 1986-1988 (Sacramento Kings, Cleveland Cavaliers).

Photo:

Drazen Petrovic (garde, croate)

Real Madrid 1988-89 et NBA 1989-1993 (Portland Trail Blazers, New Jersey Nets).

Photo: Ken Levine .

Stanley Roberts (centre, États-Unis)

Real Madrid 1990-91 et NBA 1991-1999 (Orlando Magic, Los Angeles Clippers, Minnesota Timberwolves, Houston Rockets, Philadelphia 76ers).

Photo: The Sporting News Sporting News via .

Carl Herrera (attaquant de puissance, vénézuélien)

Real Madrid 1990-1991 et NBA 1991-1999 (Houston Rockets, San Antonio Spurs, Vancouver Grizzlies, Denver Nuggets).

Photo: Jed Jacobsohn .

Rickey Brown (centre, États-Unis)

Real Madrid 1991-93 et ​​NBA 1980-1985 (Golden State Warriors, Atlanta Hawks).

Photo:

Arvydas Sabonis (centre, lituanien)

Real Madrid 1992-95 et NBA 1995-2001 et 2002-03 (Portland Trail Blazers).

Photo: Andy Hayt .

Sasha Djordjevic (meneur, serbe)

Real Madrid 1999-02 et NBA 1996 (Portland Trail Blazers).

Photo: FELIPE SEVILLANO DIARIO COMME

Raúl López (meneur, espagnol)

Real Madrid 2000-2002 et 2006-09 et NBA 2002-05 (Utah Jazz).

Photo: STEVE WILSON REUTERS

Zan Tabak (centre, croate)

Real Madrid 2001-02 et NBA 1994-98. 1999-2001 (Houston Rockets, Toronto Raptors, Boston Celtics, Indiana Pacers).

Photo: FELIPE SEVILLANO DIARIO COMME

Elmer Bennett (meneur, États-Unis)

Real Madrid 2003-05 et NBA 1995-1997 (Cleveland Cavaliers, Philadelphia 76ers, Houston Rockets, Denver Nuggets).

Photo: FELIPE SEVILLANO DIARIO COMME

Marko Jaric (meneur, serbe)

Real Madrid 2009-10 et NBA 2002-2009 (Los Angeles Clippers, Minnesota Timberwolves, Memphis Grizzlies).

Photo: Jed Jacobsohn .

Gustavo Ayón (pivot, mexicain)

Real Madrid 2014-2019 et NBA 2011-14 (New Orleans Hornets, Orlando Magic, Milwaukee Bucks).

Photo: Jim McIsaac .

Andrés Nocioni (attaquant, argentin)

Real Madrid 2014-17 et NBA 2004-2012 (Chicago Bulls, Sacramento Kings, Philadelphia 76ers).

Photo: EMILIO COBOS DIARIO AS

Rudy Fernández (attaquant, espagnol)

Real Madrid 2011 et 2012 et NBA 2008-12 (Portland Trail Blazers, Denver Nuggets).

Photo: STEVE DIPAOLA REUTERS

Willy Hernangómez (centre, espagnol)

Real Madrid 2013-14 et 2015-16 et NBA 2016- (New York Knicks, Charlotte Hornets).

Photo: JAVIER SORIANO .

Sergio Rodríguez (meneur, espagnol)

Real Madrid 2010-16, NBA 2006-10 et 2016-17 (Portland Trail Blazers, Sacramento Kings, New York Knicks, Philadelphia 76ers).

Photo: Nick Laham .

Nikola Mirotic (attaquant de puissance, espagnol d’origine monténégrine)

Real Madrid 2010-14, NBA 2014-2019 (Chicago Bulls, New Orleans Pelicans, Milwaukee Bucks).

Photo: Mike Ehrmann .

Luka Doncic (gardien, slovène)

Real Madrid 2015-18, NBA 2018- (Dallas Mavericks).

Photo: Kevin C. Cox .

Walter Tavares (centre, cap-verdien)

Real Madrid 2017- et NBA 2015-17 (Atlanta Hawks, Cleveland Cavaliers).

Photo: Europa Press Sports Europa Press via .

Anthony Randolph (power forward, États-Unis)

Real Madrid 2016- et NBA 2008-2014 (Golden State Warriors, New York Knicks, Minnesota Timberwolves et Denver Nuggets).

Photo: FELIPE SEVILLANO DIARIO COMME

They Thompkins (power forward, États-Unis)

Real Madrid 2015 et NBA 2011-13 (Los Angeles Clippers).

Photo: JAVIER GANDUL DIARIO AS

Jeffery Taylor (escorte, suédois)

Real Madrid 2015- et NBA 2012-15 (Charlotte Bobcats / Hornets).

Photo: Sam Sharpe USA Today Sports

Facundo Campazzo (meneur, Argentine)

Real Madrid 2014-15 et 2017-20 et NBA (Denver Nuggets).

Photo: Angel Martinez Euroleague Basketball via .

Gabriel Deck

Real Madrid (2018-2021) et NBA (Oklahoma City Thunder)

Photo: JESUS ​​ALVAREZ ORIHUELA DIARIO COMME

