Doncic se retire blessé lors de la victoire des Mavs contre les Nuggets (111-101)

16/11/2021 à 11:02 CET

Marc Escola

Le triomphe de cette aube de Les francs-tireurs de Dallas cela pourrait faire des ravages. slovène Luka doncic il a pris sa retraite blessé à la dernière minute du match après avoir été écrasé par Rivières d’Austin, dans une action où le Slovène a tenté de défendre le tir du pépites de Denver. Les de Colorado succomba (111-101) à la supériorité du pivot Porzingis, qui a vengé la dernière défaite aux Jokic et Cie.

Doncic signé 23 points, 8 rebonds et 11 passes décisives, avec 9-23 dans les buts sur le terrain, mais a été « touché » à la cheville gauche lors d’une collision avec Rivières, qui a été victime d’une faute du Slovène et est tombé sur sa jambe gauche. Doncic Il n’a pas pu continuer mais a quitté le tribunal de son propre chef.

Le rôle principal dans la réunion a également été joué par les deux « géants ». letton Porzingis et Nikola Jokic eu un dur duel sous la jante, qui s’est terminé par celui du Mavs exhibant sa puissance et devenant le héros du match après avoir obtenu 29 points et 11 rebonds. Tim Hardaway jr. (19 points) et jalen brunson (17 points) a aidé l’équipe de Jason rigole côté offensif.

Comment vont ces deux ️ @ luka7doncic : 23 points, 11 passes, 8 rebonds @ kporzee : 29 points, 11 rebonds et 5/8 en triples Victoire des @SomosMavs contre les Nuggets qui évoluent dans les #NBASundays pic.twitter.com/3vaBBEWe5h – NBA Espagne (@NBAspain) 16 novembre 2021

Jokic il était très seul dans le pépites malgré son énorme jeu. Les 35 points de Mvp ils étaient stériles cette fois pour diriger leur équipe. Il a également capturé 16 rebonds pour environ pépites qui a vu sa séquence de cinq victoires consécutives s’arrêter après avoir perdu 13 points d’avance au troisième quart.

« Je vais bien » dit Doncic

La cheville de Doncic était la principale préoccupation de la franchise de Texas. « Il s’est penché un peu. Il dit toujours ‘Je vais bien, je vais bien’, j’espère qu’il va bien, je pense que nous ne savons toujours pas ce qui s’est passé, mais j’espère qu’il est en bonne santé et qu’il peut venir bientôt de retour », a déclaré son partenaire. Porzingis à la fin de la réunion.

Porzingis sur la blessure de Doncic. pic.twitter.com/e0DEV3KIwV – Brad Townsend (@townbrad) 16 novembre 2021

Doncic Il n’est pas sorti pour parler aux médias, mais son entraîneur a Jason Kidd: « Luka est parti en marchant par ses propres moyens. Demain, nous verrons comment il se sent », a-t-il annoncé avec optimisme.

Les Non-conformistes reprendront l’activité mercredi, lorsqu’ils affronteront le Phénix Soleils sur une double date qui se termine le vendredi. Ce jour-là, probablement, des nouvelles seront connues sur l’état de Doncic.