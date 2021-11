Doncic s’examine avec un favori de l’Est

02/11/2021 à 01:27 CET

NBA : Mavericks contre Heat

Miami Heat conclut sa mini-tournée à travers la Conférence Ouest en affrontant Dallas Mavericks dans un match qui a beaucoup de miettes car deux candidats légitimes affrontent être en tête de la compétition dans leurs conférences respectives. Miami a remporté cinq matchs et n’a perdu que contre l’Indiana dans un match qui s’est prolongé en prolongation. Dallas, quant à lui, a gagné en quatre et perdu en deux, étant balayé dans ces défaites par Atlanta et Denver en perdant de plus de 25 points.

Comme vous pouvez le voir, les Mavericks sont une équipe tout ou rien, mais Ils ont fait de leur domicile un bastion avec une fiche invaincue de 3-0 après avoir battu Houston, San Antonio et Sacramento. De toute évidence, Miami est un type de rival différent de ceux mentionnés ci-dessus et nous les donnerions comme favoris s’il n’y avait pas la star Bam Adebayo qui a raté le dernier match du Heat en raison d’une blessure. Cela ne les a pas empêchés de battre les Grizzlies de Memphis – une autre sensation en début de saison – de 26 points dimanche.

Vers le versement [2.00] L’éventuelle victoire de Miami nous semble plus que suffisante sur un terrain où les comptes sont en suspens entre les deux après avoir disputé les finales 2006 et 2011 avec des résultats différents pour chacun. Ces bons moments semblent maintenant verdir avec une nouvelle portée dirigée par Doncic et Jimmy Butler. Nous avons un grand match au Texas avec deux des couverts pour se faufiler en tant que finalistes de la NBA. N’oubliez pas que ce jeu et toute la NBA peuvent être vus gratuitement dans l’application Betfair.