Doncic, sur le départ de Nelson : “Je ne prends pas les décisions”

La saison est terminée à Dallas, mais les déplacements sont aussi voire plus importants que pendant celle-ci. Et surtout pour Luka Doncic. La franchise texane est à un point crucial par rapport à sa star. Ils ont le quoi, pour mieux l’entourer, mais il leur manque le comment. Pour l’instant, le Slovène sera le premier joueur à signer plus de 200 millions depuis un contrat de recrue. Après avoir été sélectionné, pour la deuxième année consécutive, dans les quintettes All NBA, ses options de contrat ont explosé et, sauf rebondissement totalement inattendu, il les fera compter. La saison prochaine, il conservera les 10,1 millions de son salaire actuel ; mais, du cours 2022-2023, et avec le feu vert du joueur, le chiffre monterait en flèche sous les normes susmentionnées. “Il me semble que vous connaissez déjà la réponse”, a-t-il répondu à la question de savoir s’il accepterait le super maximum qu’il aura sur la table.

Rien ne suggère que Doncic nie la signature. S’il le faisait, à l’été 2022, il serait un agent libre, mais avec une offre qualificative de 13,3 millions que les Mavericks pourraient utiliser pour égaler n’importe quelle offre et l’empêcher de partir. Cela n’aurait aucun sens, mais en ce moment, Luka ne semble pas tout à fait heureux à Dallas. C’est du moins ce qu’indiquent les dernières informations en provenance des États-Unis et, maintenant, aussi ses propos, loin d’être une fléchette empoisonnée vers la franchise, mais suffisamment révélatrice pour comprendre qu’il se passe quelque chose au sein de la franchise. De nombreuses fuites, de nombreux affrontements présumés et déclarations croisées.

Dernier mouvement, qui n’est pas mineur, le départ de Donnie Nelson en tant que directeur général de la franchise. Un chiffre, selon les journalistes nord-américains, très apprécié de la base slovène. “Avouons-le : Donnie est viré. Le seul qui est contrarié est Luka Doncic. Ils sont très proches”, a déclaré hier Marc J. Spears sur The Jump (ESPN). Aujourd’hui, Doncic lui-même est celui qui l’a corroboré. “C’était un peu difficile pour moi. J’aime beaucoup Donnie. Je le connais depuis que je suis enfant et c’est lui qui m’a choisi. C’était difficile pour moi de voir ça, mais je ne suis pas celui qui prend les décisions là-bas », a-t-il déclaré aux médias, lors d’une conférence à l’occasion de ses prochains engagements avec l’équipe nationale slovène, avec laquelle il espère être à Tokyo. “Je ne peux plus attendre pour enfiler le maillot national. J’aime jouer au basket. Je n’ai pas joué depuis une semaine et le basket me manque. Je suis prêt et j’espère que nous nous qualifierons pour les Jeux olympiques”, a-t-il déclaré à propos du dernier.

En avant, beaucoup d’espoir; mais, même ainsi, Doncic ne cessera d’être attentif à ce qui se passe dans les bureaux de sa franchise. Il y a quelques jours, . a publié un article exposant la figure d’Haralabos Voulgaris et expliquant sa relation difficile avec le joueur de la franchise. Voulgaris, directeur de la recherche et du développement quantitatifs, est une figure très proche de celle du propriétaire de la franchise, Mark Cuban, mais qui est loin du goût de Doncic. “Ce n’est pas un point critique pour Doncic dans les Mavs… mais ça pourrait aller vers un”, arrive-t-on à énoncer dans l’article. Maintenant, avec le départ de Nelson, il ne semble pas que la situation va s’améliorer. Pour plus d’informations, Rick Carlisle, l’entraîneur de l’équipe, qui ne semble pas avoir la confiance totale de Doncic, semble également semer le doute au sommet décisionnel de l’organisation. “La chose a vraiment été dans l’air”, dit-il dans le même article. Plus de doutes, plus de changements… et moins de certitudes pour Luka, qui a son objectif clair : “Je n’ai encore rien fait. Mon objectif est de gagner le championnat. Il y a encore un long chemin à parcourir”, a-t-il répété à la conférence de presse en tant que membre de l’équipe slovène.

Le départ de Donnie Nelson

Désormais, Tim Cato et Sam Amick, dans ., font à nouveau la lumière sur la situation. Celui qui, de par son histoire et son histoire, est d’une importance capitale. Donnie Nelson avait été directeur général de la franchise pendant 16 ans, il avait bien sûr fait partie du plus grand exploit de l’organisation, la bague avec Dirk Nowitzki, et maintenant il était sur le point de répéter le chemin de la main de Doncic, tel qu’il l’avait lui-même tracé, comme l’explique Luka lui-même. Sans aller plus loin, Nelson, en plus de son propre travail de bureau, a également travaillé comme éclaireur, et c’est lui qui a décidé d’apporter à la fois la légende allemande et la réalité slovène. Il l’a suivi dès le premier jour. Pour être exact, depuis son troisième match en tant que professionnel, et il était clair qu’il devrait être son choix au repêchage le moment venu, il devrait être celui qui, au fil du temps, a choisi (car on ne peut jamais faire plus que ça) de remplir ce futur que Dirk allait laisser vide: “J’ai eu ce sentiment et j’ai pensé que je pouvais jouer en tant qu’organisateur, que c’était comme un croisement entre Magic et Bird. C’est la première chose que j’ai vue. Ça et ça c’était une machine triple-double”, se souvient Nelson. saison, à propos de vos premières notes dans le carnet de suivi.

Selon Caton et Amick, la figure de Voulgaris est à nouveau présente. Comme le soulignent les deux journalistes, Donnie était également ennuyé par les fonctions de ladite figure. De son point de vue, d’un poids exagéré: Par ses statistiques, il a eu un impact direct à la fois sur la rotation de l’équipe et sur l’arrivée des joueurs. Cuban, après le premier article de The Atheltic, a souligné que l’information était totalement fausse, mais, seulement deux jours plus tard, les décisions ont été drastiques. Et tandis que la franchise a déclaré dans sa déclaration que Nelson et les Mavericks avaient “mutuellement accepté de se séparer”, une source proche de Cato et Amick a déclaré à Cato et Amick que Donnie avait été licencié unilatéralement dimanche. Brad Townsend, spécialiste des Mavs, ajoute que Doncic, de son côté, n’était au courant du mouvement qu’hier, lorsqu’il est apparu dans les médias.: “Je comprends que Doncic n’a appris le départ de Nelson qu’hier. Il l’a essentiellement découvert lorsque nous l’avons rendu public, peut-être un peu plus tôt, mais pas avant hier”, a-t-il déclaré sur son profil Twitter.