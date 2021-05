Doncic, sur ses problèmes d’arbitrage: “Je me plains trop”

Que Doncic, à 22 ans, soit déjà une superstar de la NBA n’est pas un secret. Ce qui, en raison de son âge, a encore des progrès à faire. Au sein du court, il est difficile de trouver des aspects dans lesquels il peut progresser (au sein de son profil de joueur, bien sûr). Et, quand il y en a, il s’efforce lui-même de donner cette impulsion qui lui manque. Cette même saison, sa précision accrue sur de longues distances en est un exemple. Il a commencé le cours en tirant mortellement et, maintenant, l’histoire est très différente. Lors de ses dix premiers matchs, il n’a réussi à convertir que 26% de ses triples; aujourd’hui, il se situe à 35,7%, sa meilleure note depuis qu’il était dans le championnat américain. Lors des deux derniers matchs, dans lesquels son équipe, Dallas, a eu beaucoup en jeu, le pourcentage grimpe à 43,5%, avec 23 tentatives. Il joue, analyse, réfléchit et finit généralement par exceller dans ce qu’il entreprend.

Maintenant, il a un nouveau front ouvert: ses plaintes d’arbitres. Et il a également été proposé d’y apporter une solution. Surtout parce qu’ils sont sur le point de lui apporter un sérieux problème pour ses intérêts et ceux de sa franchise: un jeu de pénalité. Actuellement, Doncic accumule 15 fautes techniques; un de plus, cela signifierait laisser son équipe sans sa grande star au moment le plus marquant de la saison régulière. Il ne veut pas que cela arrive et il l’a déjà fait savoir après la dernière infraction commise, contre les Sacramento Kings: “Ne vous inquiétez pas, ils ne vont plus me faire remarquer”, a-t-il déclaré après le match. Une rencontre qui signifiait également leur seule défaite lors des six derniers matchs. Ni Doncic, qui a déjà de l’animosité en soi, ni Dallas ne veulent avoir à passer par le “ play-in ” pour accéder aux places en séries éliminatoires. Une usure supplémentaire qui, quand la pression se fait sentir (si elle se résume à cela), peut faire des ravages. Perdre le joueur pour ces derniers matchs de championnat serait un sérieux revers.

Après la prestigieuse victoire contre les Brooklyn Nets, le joueur slovène est allé plus loin. Non seulement il a signalé son engagement à ne plus accumuler de techniques, mais il a promis de changer son comportement envers les arbitres. Et ce n’est pas un problème nouveau ou spécifique. Au cours de la dernière saison, Luka a déjà accumulé 13 fautes techniques, deux de moins que les actuelles. “Je me plains trop. Je dois rester calme et ne pas parler aux arbitres. (C’est difficile) avec toutes les émotions des matches, mais évidemment je dois m’arrêter. C’est difficile pour moi sur le terrain, à cause du façon dont je joue, mais je réalise et je dois travailler là-dessus », a-t-il déclaré à la presse. Une déclaration d’intention selon son parti, d’une grande maturité. Luka, qui n’avait pas signé un bon troisième quart-temps, a affronté le dernier en changeant de rôle, temporisant et générant des avantages et des positions de tir pour ses coéquipiers. «Lorsque Luka traverse des périodes où il ne marque pas, il trouve d’autres moyens d’influer sur le jeu. Il a très bien récupéré pendant cette période. entraîneur.après le match, un pas de plus.