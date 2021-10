Doncic termine une autre soirée brillante pour les Mavericks

24/10/2021 à 6h05 CEST

Efe

Luka Doncic s’est approché du triple-double avec 27 points, 12 passes décisives et neuf rebonds pour les Dallas Mavericks, qui ont battu les Raptors de Toronto 95-103 sur la route en NBA.

Avec sa victoire, Dallas a rebondi après la défaite de jeudi à Atlanta lors du premier match de la saison. Doncic a raté de peu son 37e triple-double en carrière.

Poésie en mouvement @ AcmeBrick | #MFFL pic.twitter.com/kXAHH1Lh3u – Dallas Mavericks (@dallasmavs) 24 octobre 2021

Tim Hardaway Jr. a récolté 25 points et Kristaps Porzingis a ajouté un double-double de 18 points et 10 rebonds. Pour les Raptors, Og ​​​​Anunoby a marqué 23 points tandis que Fred VanVleet en avait 20 et Scottie Barnes en a marqué 18. Toronto, qui a disputé des matchs consécutifs, a gagné 115-83 un soir plus tôt à Boston vendredi.